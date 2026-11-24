El pago regular de SSI del Seguro Social llegará el 1 de diciembre. Foto: Envato

La Administración del Seguro Social (SSA) programa para el miércoles 25 de noviembre el pago del grupo cuyo registro corresponde a una persona nacida entre los días 21 y 31. Es la última fecha regular de noviembre para quienes reciben sus beneficios según el calendario de cumpleaños.

El depósito del 25 de noviembre corresponde al cuarto miércoles del mes. La fecha aplica a quienes están dentro del esquema de pagos escalonados del Seguro Social, no a todas las personas que reciben beneficios federales ni a quienes cobran exclusivamente Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

La SSA explica en sus reglas sobre la fecha de pago que el calendario depende del cumpleaños de la persona bajo cuyo registro se reciben los beneficios. Si alguien cobra por el historial laboral de su cónyuge o de otro familiar, la fecha que determina el depósito puede no ser su propio cumpleaños.

¿Quién cobra el Seguro Social el miércoles 25 de noviembre?

La distribución habitual para quienes están en este esquema es:

Nacidos del 1 al 10: segundo miércoles del mes.

Nacidos del 11 al 20: tercer miércoles.

Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles.

Por ejemplo, una persona que recibe beneficios por su propio registro y nació un día 24 pertenece al grupo del cuarto miércoles. Si cobra por el registro de otra persona, debe tomar como referencia la fecha de nacimiento del titular de ese historial.

Los beneficiarios que tienen una fecha de pago distinta en el Seguro Social

El calendario por cumpleaños tiene excepciones. Quienes recibían el Seguro Social antes de mayo de 1997 tienen como fecha habitual de pago el día 3 de cada mes. Esa misma regla se aplica al beneficio del Seguro Social de quienes reciben tanto este programa como SSI.

En estos casos, los calendarios se separan:

El Seguro Social se paga habitualmente el día 3.

SSI se paga habitualmente el día 1.

Las fechas pueden adelantarse cuando coinciden con fines de semana o feriados federales.

Por eso, haber nacido entre el 21 y el 31 no significa automáticamente que el depósito deba llegar el miércoles 25. Primero debe identificarse el programa y el esquema de pago que corresponde al beneficiario.

Thanksgiving no cambia el pago programado para el día 25

El calendario de la SSA mantiene el depósito de este grupo para el miércoles 25 de noviembre, un día antes de Thanksgiving. No hay un cambio de fecha por la cercanía de la celebración.

La lista oficial de feriados de la SSA establece el cierre de sus oficinas el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias. Ese cierre de atención es distinto del pago programado para el miércoles.

¿Qué pasa con los pagos del resto de noviembre?

Después del miércoles 25 no aparece otra fecha regular de pago del Seguro Social en el calendario de noviembre de 2026. Los beneficiarios no deben esperar un segundo depósito mensual solo porque aún queden días antes de terminar el mes.

Para quienes reciben SSI, el siguiente pago está programado para el 1 de diciembre. No se adelanta a finales de noviembre porque esa fecha cae en martes.

El pago de SSI correspondiente a noviembre se programó para el viernes 30 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cayó en domingo. Ese adelanto explica por qué una persona que recibe únicamente SSI no tiene un depósito regular de ese programa dentro de noviembre.

¿Qué hacer si no llega el depósito del Seguro Social?

La SSA indica en su procedimiento para reportar un pago faltante que, si un depósito electrónico no llega en la fecha programada, el primer paso es comunicarse con el banco o la institución financiera. Puede existir una demora al acreditar el dinero en la cuenta.

Si el problema continúa, el beneficiario puede reportarlo al Seguro Social al 1-800-772-1213. Las personas que utilizan TTY pueden llamar al 1-800-325-0778. La agencia también permite contactar a la oficina local, aunque sus oficinas permanecerán cerradas el jueves 26 por Thanksgiving.