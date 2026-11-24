Las latinas pisan con fuerza en el Miss Universo 2026. Foto: Shutterstock

En el Miss Universo 2026 hay exactamente 116 participantes y solo 20 de ellas son latinas, pero lo más llamativo es que al menos cinco se ubican entre las favoritas para recibir la corona.

La gala final, una edición especial que celebra los 75 años del certamen, se transmitirá esta noche desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Los espectadores de Estados Unidos podrán seguir el evento en vivo a través de distintas opciones de televisión y streaming.

Según las predicciones, la opinión de expertos y lo visto en las preliminares desde redes sociales, las candidatas latinas con más chance de ganar son: Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia. Todas han llamado la atención por su preparación, experiencia, desenvolvimiento escénico y capacidad para comunicarse ante el público.

Las cinco latinas que podrían ganar el Miss Universo 2026

1. Clara Vegas Goetz (Miss Venezuela) – 24 años

De acuerdo con un reporte de ¡HOLA! USA, es una de las candidatas que más se repite en los pronósticos. Es actriz y modelo, cuenta con formación en artes dramáticas y ha desarrollado habilidades de expresión escénica que pueden favorecerla durante las entrevistas y presentaciones.

También tiene experiencia en el mundo artístico y una historia familiar vinculada con los concursos de belleza: es hija de Andreína Goetz, quien ganó Miss Venezuela en 1990 y quedó en el top 10 del posterior Miss Universo.

Su actuación en la competencia preliminar del 22 de noviembre reforzó sus posibilidades. Durante el desfile en traje de baño recibió una ovación del público y destacó posteriormente con un vestido de gala diseñado por el venezolano Nidal Nouaihed.

🇻🇪👑 ¡PUERTO RICO GRITÓ VENEZUELA POR CLARA VEGAS!



La representante venezolana desató una ovación durante la preliminar del Miss Universo 2026, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico. Su seguridad en la pasarela, su desfile en traje de baño y su impactante vestido de gala dorado… pic.twitter.com/GXw6iokGOO — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 23, 2026

El portal Sash Factor la colocó también en el primer puesto de su pronóstico final, mientras que el experto Osmel Sousa la incluyó entre sus cinco favoritas. Venezuela busca su octava corona universal y la primera desde el triunfo de María Gabriela Isler en 2013.

2. Jennifer Barreto (Miss Puerto Rico) – 27 años

La representante del país anfitrión llega con una historia diferente a la de muchas concursantes. Es especialista en prevención, trabajadora social y cuenta con dos maestrías: una en Psicología de Investigación y otra en Trabajo Social Clínico. Ha trabajado en programas de prevención de violencia doméstica, abuso infantil y atención a familias militares.

Aunque no tenía experiencia previa en concursos de belleza ni en pasarelas, consiguió adaptarse a la preparación internacional y destacó durante las actividades preliminares. Su estatura de 1.82 metros, presencia escénica y formación académica complementan su perfil, destaca el portal de Miss Universe Puerto Rico.

Además, cuenta con el respaldo del público puertorriqueño, una ventaja en términos de apoyo y ambiente durante la competencia. Sash Factor la ubicó en el segundo lugar de sus predicciones y Missosology también la incluyó entre sus principales aspirantes.

3. Melissa Núñez (Miss República Dominicana) – 29 años

Combina su carrera como modelo internacional con su formación en Psicología y Ciencias de la Salud, estudios que realizó en The City College of New York. Antes de convertirse en reina nacional trabajó con pacientes en recuperación del abuso de sustancias en el Bellevue Hospital de Nueva York.

También ha trabajado en campañas para marcas como Michael Kors, Moschino, L’Oréal y Maybelline. No es su primera experiencia en concursos: en 2024 quedó como primera finalista de Miss República Dominicana Universo y regresó en 2026 para conquistar la corona nacional. Missosology la incluyó en el cuarto lugar de su pronóstico final, una señal de que llega con posibilidades de avanzar a las últimas rondas.

4. Dominga López (Chile) – 25 años

La representante chilena es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo. También estudió teatro, teatro musical y actuación, una preparación que puede ayudarla a manejar los nervios, expresarse con claridad y desenvolverse frente a las cámaras.

Su trayectoria incluye más de ocho años en el modelaje y participaciones en proyectos audiovisuales. Uno de los aspectos más interesantes de su candidatura es su iniciativa social “Atrévete a ser Tú”, enfocada en prevenir el acoso escolar y fortalecer la autoestima de niños y adolescentes.

Su capacidad de comunicación también es uno de sus principales argumentos para convencer al jurado, especialmente en las rondas de preguntas. Aunque no ocupa los primeros puestos de todos los pronósticos, figura entre las representantes latinoamericanas que han generado interés durante la competencia.

5. María Alejandra López (Colombia) – 32 años

Es ingeniera industrial y modelo, y cuenta con más de una década de experiencia en certámenes internacionales. Nació en Pereira, Risaralda, y ha representado a Colombia en diferentes escenarios, donde consiguió resultados destacados.

En 2013 ganó Reina Hispanoamericana, en 2015 obtuvo el título de Miss Mundo Colombia y en 2023 alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Grand International. También fue primera finalista de Miss Universe Colombia en 2021, antes de conseguir finalmente la corona nacional en octubre de 2026.

Habla español, inglés y francés, mientras que su experiencia en entrevistas, pasarelas y competencias internacionales puede darle una ventaja frente a candidatas con menos recorrido. Sash Factor la ubicó en el cuarto puesto de su lista final.

Clara Vegas y Jennifer Barreto figuran entre las latinas con mayor respaldo en los pronósticos, sin embargo, ese favoritismo popular no garantiza que se lleven la corona. Habrá que esperar cuál es el desempeño de todas en la gala final y qué criterios fortalcen la decisión del jurado.

Y no se puede olvidar a María Guadalupe Vargas, que porta ahora la corona de Miss Universe México e intentará repetir con Fátima Bosch el “back to back” que Venezuela consiguió en 2008-2009 con Dayana Mendoza y Estefanía Fernández.

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