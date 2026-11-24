La FTC recomienda inspeccionar la tarjeta antes de comprarla. Foto: Envato

Entre las compras de última hora, tomar una tarjeta de regalo del exhibidor y llevarla a la caja parece lo más fácil. Pero la Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte que algunos estafadores obtienen el número y el PIN antes de que alguien las compre, y las vacían cuando se cargan con dinero. Por eso, un vistazo a la parte de atrás puede evitarlo.

Tarjetas de regalo en Navidad: el segundo regalo más popular y un blanco de estafas

Las tarjetas de regalo son el segundo obsequio más popular de la temporada, con 39%, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Solo las supera la ropa y los accesorios (45%), y los juguetes completan el podio con 29%.

Esa popularidad las convierte en un objetivo. La FTC señala que, de todas las formas de pago, los estafadores prefieren las tarjetas de regalo para quedarse con el dinero de las víctimas.

La alerta de la agencia sobre el robo en tienda se centra en un caso concreto: el dinero desaparece antes de que quien recibe el regalo pueda usarlo.

Estafa de tarjetas de regalo vaciadas en la tienda: cómo funciona

Según la FTC, los estafadores pueden manipular las tarjetas que están en los exhibidores. Quitan los autoadhesivos de protección o rascan la parte trasera para robar el número y el PIN.

Con esos datos pueden quedarse con el dinero que se cargue en la tarjeta, aunque no la tengan físicamente. Solo esperan a que alguien la active con saldo y lo gastan.

El problema se descubre tarde y la persona que recibe el regalo intenta usarlo y la tarjeta no tiene fondos. Para entonces, el comprador ya no está en la tienda. La FTC añade que los estafadores pueden alterar tarjetas en lotes. Por eso, si ves algo sospechoso en una, la agencia sugiere considerar otra tienda.

¿Cómo revisar una tarjeta de regalo antes de comprarla?

La FTC recomienda inspeccionar la tarjeta antes de comprarla. Debe tener todos sus autoadhesivos de protección y no mostrar el PIN en la parte posterior.

Que los autoadhesivos no estén levantados, rotos ni reemplazados

Que la parte trasera no tenga zonas rascadas

Que el PIN no esté a la vista

Que el empaque no parezca abierto

Si algo se ve mal, elige otra tarjeta y avisa a un cajero o gerente. Si varias parecen alteradas, la FTC sugiere comprar en otra tienda.

¿Cómo pagar una tarjeta de regalo y qué documentos guardar?

La FTC aconseja pagar con tarjeta de crédito, si es posible, porque es la forma que ofrece más protecciones. Si surge un problema y presentas una disputa de cargo, el emisor de la tarjeta investigará y es posible que recuperes el dinero.

También recomienda guardar el recibo y tomar una foto de la tarjeta con el teléfono. El número de la tarjeta y el comprobante sirven para reportar el caso a la empresa emisora si no funciona o no tiene saldo.

¿Dónde comprar tarjetas de regalo y qué condiciones leer?

La FTC recomienda comprar tarjetas en tiendas que conozcas y en las que confíes. Evita los sitios de subastas en internet, porque las tarjetas pueden ser falsas o robadas.

También, antes de regalarla, lee los términos y condiciones. La agencia sugiere comprobar, por ejemplo, si se cobran cargos cada vez que se usa o si se aplican por tenerla sin usar.

Los materiales consultados no identifican marcas ni comercios más seguros que otros. Como criterio práctico, conviene elegir un comercio donde la persona sí vaya a comprar; es una sugerencia editorial, no una recomendación oficial.

Estafas que piden pagar con tarjetas de regalo: señales de alerta

La FTC insiste en que las tarjetas son para regalar, no para pagar. Quien exija un pago con tarjeta de regalo, por cualquier motivo, es un estafador.

Entre las historias más comunes que cita la agencia están las llamadas de supuestos familiares en una emergencia, las de falsos agentes del IRS o del Seguro Social, y las de supuestas empresas de servicios públicos. También menciona el soporte técnico falso, los premios que exigen pagar cargos y los cheques falsos por una cantidad mayor a la esperada.

Los estafadores suelen presionar con urgencia, indicar qué tarjeta comprar y dónde, y pedir el número y el PIN por teléfono. La FTC dice que, si eso ocurre, hay que colgar.

¿Qué hacer si compartiste el número y el PIN de una tarjeta de regalo?

Reporta el caso de inmediato a la empresa que emitió la tarjeta, sin importar cuánto tiempo haya pasado, y pide que te devuelvan el dinero. La FTC explica que algunas compañías ayudan a frenar estos fraudes y podrían reembolsarlo.

Después, denuncia ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov. Para ubicar el teléfono o el sitio del emisor, la agencia mantiene una lista de contactos en su guía.