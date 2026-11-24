Aeropuertos de Florida y Nueva Jersey. Foto: Envato.

Los viajeros que salgan de Nueva Jersey y Florida durante Thanksgiving deberían revisar sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto. Ambos estados aparecen entre los diez con mayores índices de interrupciones aéreas en Estados Unidos, según un análisis de Squaremouth basado en datos federales. La advertencia llega cuando la FAA anticipa uno de los periodos de mayor actividad aérea de los últimos 16 años.

Nueva Jersey y Florida figuran entre los estados con más interrupciones

El análisis de Squaremouth, elaborado con información del Bureau of Transportation Statistics (BTS), coloca a Nueva Jersey y Florida en el décimo puesto, empatados con una tasa de 25.2% de vuelos retrasados o cancelados entre julio de 2025 y junio de 2026.

La cifra no significa que uno de cada cuatro vuelos de Thanksgiving vaya a sufrir problemas. Es un indicador histórico que permite identificar los lugares donde las operaciones aéreas han tenido mayores dificultades durante los últimos 12 meses analizados.

Viajes en Thanksgiving Day 2026. Foto: Envato.

En el caso de Nueva Jersey, el aeropuerto Newark Liberty International concentra buena parte del tráfico aéreo del estado. Aunque su desempeño mejoró frente al periodo anterior, sigue enfrentando problemas relacionados con la congestión, las operaciones en pista y las limitaciones del tráfico aéreo.

Florida presenta otro escenario. El estado tiene tres aeropuertos entre los diez con mayores índices de interrupciones:

Orlando Sanford International: 36.2% de vuelos retrasados o cancelados

36.2% de vuelos retrasados o cancelados St. Pete-Clearwater International: 30.5%

30.5% Fort Lauderdale-Hollywood International: 28.4%

Estos porcentajes corresponden al periodo anual estudiado, no a una predicción específica para los días festivos.

La FAA advierte sobre tormentas y lluvias durante Thanksgiving

El panorama merece atención porque la Administración Federal de Aviación (FAA) prevé una demanda extraordinaria de vuelos.

En su pronóstico publicado el 24 de noviembre, la agencia calcula más de 417 mil vuelos durante los nueve días comprendidos entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre. El martes 24 será el día de mayor actividad, con más de 52 mil operaciones previstas.

El clima también puede complicar los desplazamientos:

Florida y la costa del Golfo: posibilidad de tormentas eléctricas el martes y miércoles

posibilidad de tormentas eléctricas el martes y miércoles Sureste del país: lluvias previstas para el miércoles, con posibles afectaciones en Atlanta

lluvias previstas para el miércoles, con posibles afectaciones en Atlanta Región del Atlántico Medio: las precipitaciones podrían avanzar durante el miércoles

las precipitaciones podrían avanzar durante el miércoles Noreste: se esperan lluvias y viento nuevamente el jueves 26 de noviembre, día de Thanksgiving

Esto es especialmente relevante para quienes utilizan aeropuertos de Florida o Newark, así como para pasajeros que tienen conexiones en otros puntos del país. La FAA recomienda consultar las actualizaciones de las aerolíneas y revisar las condiciones operativas en su sistema de alertas aeroportuarias antes de salir hacia la terminal.

¿Qué puedes hacer si cancelan o retrasan tu vuelo?

Una interrupción aérea puede significar más que esperar unas horas: también puede provocar conexiones perdidas, noches adicionales de hotel y gastos de transporte o alimentación.

Si tu vuelo sale de Nueva Jersey o Florida, toma estas precauciones:

Consulta el estado de tu vuelo antes de salir de casa y vuelve a revisarlo durante el trayecto al aeropuerto

Activa las notificaciones de la aerolínea para recibir cambios de puerta, horario o cancelaciones

Si tienes una conexión, verifica cuánto tiempo tienes entre ambos vuelos

Conserva los comprobantes de gastos adicionales y las comunicaciones de la aerolínea

También es importante conocer tus derechos. El Departamento de Transporte (DOT) establece que, si la aerolínea cancela un vuelo o realiza un cambio significativo y decides no aceptar el nuevo itinerario ni otra compensación, tienes derecho al reembolso correspondiente.

Para vuelos nacionales, un retraso significativo se considera, entre otros supuestos, cuando la llegada al destino se desplaza tres horas o más respecto al horario original. En vuelos internacionales, el umbral es de seis horas. Sin embargo, un retraso no garantiza automáticamente una compensación económica adicional por alimentos u hospedaje. Las obligaciones de las aerolíneas dependen de las circunstancias y de sus compromisos de servicio.

Thanksgiving se celebra este jueves 26 de noviembre y la actividad aérea continuará durante el fin de semana. Si tienes previsto regresar después de la celebración, no dejes de revisar tu itinerario: la demanda de pasajeros seguirá siendo elevada hasta el cierre del periodo festivo.

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