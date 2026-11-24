La regla de HUD entraría en vigor el 14 de diciembre. Foto: AFP

Nueva York y otros 21 estados demandaron al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para frenar una regla que dejaría sin ayuda de renta a las familias de estatus mixto, es decir, hogares donde conviven personas con y sin un estatus migratorio elegible, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.

La demanda la encabezó la fiscal general Letitia James junto con otros 21 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y se presentó el 23 de noviembre ante una corte federal de Massachusetts. Ese mismo día, la ciudad de Nueva York se sumó a una demanda distinta contra la misma regla, impulsada por gobiernos locales y agencias de vivienda de todo el país.

Pese a las demandas, el tiempo apremia para miles de hogares, porque la regla de HUD está programada para entrar en vigor el 14 de diciembre y, si nadie la frena, obligaría a muchas familias a elegir entre separarse o perder su vivienda subsidiada.

¿Quién demanda y qué pide a la corte?

James presentó la demanda contra HUD y su secretario, Scott Turner, al frente de una coalición formada por fiscales de varios estados y de Washington D.C., además del gobernador de Pensilvania. Los demás integrantes son estos:

Arizona, California, Colorado, Connecticut y Delaware

Hawái, Illinois, Maine, Maryland y Massachusetts

Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México y Oregón

Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin

El Distrito de Columbia y Pensilvania, esta última representada por su gobernador

En su demanda, la coalición pidió a la corte declarar ilegal la regla, anularla e impedir que HUD la aplique en sus estados, sus gobiernos locales y sus autoridades de vivienda pública. Según los fiscales, HUD se excedió en su autoridad, porque la ley federal permite expresamente la ayuda prorrateada para las familias mixtas, y además actuó de forma arbitraria al cambiar casi 30 años de política federal.

La ciudad de Nueva York, en otra demanda

Por su parte, la ciudad de Nueva York no se unió a la demanda de James, sino a una coalición de ciudades, condados y agencias de vivienda encabezada por San Francisco, según un comunicado de la alcaldía de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani calificó la regla de “cruel e ilegal” y aseguró que la ciudad hará todo lo posible para que nadie pierda su hogar.

Esa segunda demanda también se presentó ante la corte federal de Massachusetts e incluye a Boston, Chicago, Los Ángeles, Seattle y San Diego, entre otros, de acuerdo con la oficina del abogado de la ciudad de San Francisco. En ella, los gobiernos locales advirtieron que la regla aumentará la falta de vivienda y les impondrá costos significativos.

¿A cuántas familias neoyorquinas afectaría?

Solo en la ciudad de Nueva York, unas 2,540 familias de estatus mixto serían desplazadas de su vivienda subsidiada, según la Fiscalía. El problema, además, es que el sistema de albergues familiares de la ciudad tiene cerca de 12,100 unidades y, en una noche promedio, apenas quedan unos cientos libres.

A nivel nacional, HUD calcula que alrededor de 20,000 familias mixtas, con unas 78,100 personas, perderían la asistencia. De hecho, cerca de 55,000 de esas personas sí son elegibles y la mayoría son niños, cifras en línea con las estimaciones previas sobre cuántas personas podría desalojar la regla de HUD.

A new @HUDgov rule would cut off housing assistance from thousands of U.S. citizens, most of them children, because they live with immigrant loved ones.



I'm suing. No family should have to choose between a home and keeping their family together. — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 23, 2026

¿Qué cambia el 14 de diciembre si nadie la frena?

Desde hace décadas, las familias mixtas pueden vivir juntas en vivienda pública o con vales de la Sección 8, porque la ayuda se reparte solo entre los integrantes elegibles y el hogar paga el resto de la renta. Con la regla publicada en el Registro Federal, en cambio, esa ayuda prorrateada deja de ser indefinida y se vuelve solo temporal mientras se verifica la elegibilidad de cada integrante. HUD sostuvo que el cambio busca alinear sus normas con la ley de 1980 y con las prioridades del gobierno actual.

Para quienes ya reciben ayuda, la regla fijó estos plazos:

Las autoridades de vivienda deberán avisar a cada inquilino que no haya entregado pruebas, a más tardar 30 días después de que la regla entre en vigor

Las familias mixtas tendrán 90 días desde el 14 de diciembre para entregar sus documentos, con una posible prórroga de hasta 60 días

Los demás inquilinos los presentarán en su próxima revisión anual o extraordinaria

Aun así, la regla establece que ninguna terminación entra en vigor antes de que concluya la audiencia informal, si la familia la solicita, y que las familias pueden pedir un aplazamiento de hasta seis meses, renovable hasta un total de 18. Este mismo cambio ya preocupa a las familias que viven en vivienda pública con familiares sin papeles en California.

¿Por qué los ciudadanos también tendrían que probar su estatus?

Hasta ahora, a un ciudadano le bastaba con firmar una declaración. Con la nueva regla, en cambio, tendrá que entregar su número de Seguro Social y firmar un consentimiento para que su ciudadanía se verifique en SAVE, el sistema federal de verificación. Si SAVE no la confirma, la persona deberá presentar documentos como un acta de nacimiento, un pasaporte vigente o un certificado de naturalización. Además, la regla eliminó la excepción para las personas de 62 años o más.

Precisamente por eso, la Fiscalía argumentó que la regla pone en riesgo a ciudadanos que no tienen papeles a la mano. Según la coalición, unos 3.8 millones de adultos estadounidenses no tienen un documento que pruebe su ciudadanía, y SAVE tiene un historial de errores que afecta sobre todo a ciudadanos naturalizados y a personas mayores.

¿Qué pueden hacer hoy las familias mixtas que reciben ayuda de vivienda?

En primer lugar, conviene saber que la regla todavía no está vigente y que, mientras tanto, siguen aplicando las normas actuales de HUD. Por eso, por ahora no hay ningún documento que entregar, aunque conviene estar atentos al aviso que deberán enviar la autoridad de vivienda o el dueño del edificio, ya que el plazo de 90 días para las familias mixtas empieza a contar desde el 14 de diciembre.

Aun así, es buena idea reunir con tiempo actas de nacimiento, pasaportes, tarjetas de residencia y números de Seguro Social de cada integrante. Si llega un aviso, la familia puede pedir la prórroga de hasta 60 días y, en caso de que le nieguen la ayuda, solicitar la audiencia informal antes de cualquier terminación.

Asimismo, en Nueva York la alcaldía recomienda buscar orientación en la Unidad de Vivienda Pública de Legal Aid Society, al 212-558-6282, o llamar al 311 y pedir la “Tenant Helpline”, también disponible en el 212-639-9675. Finalmente, quienes además tienen dudas migratorias pueden seguir la batalla legal sobre la regla de carga pública y las Green Cards, aunque ante cualquier decisión lo más recomendable es consultar a un abogado de inmigración.

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