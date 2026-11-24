La bacteria comer carne avanza más allá de Florida. Foto: Envato.

Comer ostras crudas puede representar un riesgo que no siempre es visible. La bacteria Vibrio vulnificus, conocida como come carne, suma 14 fallecimientos en Florida y Luisiana durante 2026, con siete muertes en cada estado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los mariscos contaminados pueden parecer completamente normales y que ni el limón ni las salsas eliminan el microorganismo.

Una ostra puede parecer fresca y aun así contener la bacteria

El riesgo no depende necesariamente de que un alimento tenga mal aspecto. Las bacterias del género Vibrio viven naturalmente en determinadas aguas costeras y pueden acumularse en los tejidos de las ostras porque estos moluscos filtran el agua para alimentarse.

Por eso, una ostra contaminada no necesariamente presenta cambios de color, olor, textura o sabor que permitan identificarla antes de consumirla. Los CDC advierten que comer ostras crudas o insuficientemente cocidas puede provocar vibriosis, una infección que en algunos casos se vuelve grave.

Hay otro detalle que conviene conocer: agregar limón, salsa picante o consumir alcohol junto con las ostras no elimina la bacteria. La recomendación sanitaria es cocinar correctamente los mariscos. La advertencia cobra relevancia ante el balance de Florida, que registra 36 infecciones y siete muertes al 19 de noviembre, por encima de los 33 contagios y cinco fallecimientos contabilizados durante todo 2025.

Luisiana también reporta siete muertes y 21 infecciones en su actualización del 18 de noviembre. De acuerdo con los datos estatales, 19 pacientes tuvieron heridas expuestas al agua de mar y dos registraron otras vías de exposición.

¿Cómo puedes contraer la bacteria come carne?

Aunque el nombre suele relacionarse con infecciones que destruyen tejido, Vibrio vulnificus puede entrar al organismo de diferentes maneras.

Las dos principales vías de exposición son:

Por alimentos: al consumir ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos que contienen la bacteria

al consumir ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos que contienen la bacteria Por heridas: cuando una cortadura, raspadura, perforación reciente o herida quirúrgica entra en contacto con agua salada o salobre contaminada

El segundo mecanismo merece atención para quienes viven en estados costeros, trabajan en actividades pesqueras o visitan playas.

En Florida, el Departamento de Salud también advierte sobre el contacto con aguas de inundación después de tormentas y huracanes, porque pueden generar condiciones de exposición a estas bacterias.

El problema no se limita a los dos estados con las 14 muertes. Los datos provisionales de vigilancia de los CDC contabilizan 1 mil 541 casos confirmados de vibriosis de distintas especies en Estados Unidos hasta el 14 de noviembre, frente a 1 mil 466 en el mismo periodo de 2025.

Esta cifra no corresponde exclusivamente a Vibrio vulnificus, sino al conjunto de infecciones por bacterias del género Vibrio.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones?

Cualquier persona puede contraer una infección, pero algunas condiciones médicas elevan considerablemente la posibilidad de desarrollar un cuadro grave.

Los CDC identifican como grupos especialmente vulnerables a quienes tienen:

Enfermedad hepática, incluida la cirrosis

Diabetes

Sistemas inmunitarios debilitados

Tratamientos que reducen las defensas del organismo

Determinadas enfermedades crónicas

En personas vulnerables, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y provocar una infección grave, con riesgo de choque séptico.

Los CDC estiman que aproximadamente una de cada cinco personas infectadas con Vibrio vulnificus muere. En algunos casos, el deterioro ocurre en uno o dos días.

Cómo cocinar las ostras y reconocer los síntomas de alerta

La prevención no consiste en dejar de consumir todos los productos del mar, sino en evitar las formas de exposición que pueden facilitar una infección.

Los CDC recomiendan cocinar las ostras y ofrecen indicaciones específicas:

Hervir las ostras sin concha durante al menos tres minutos

Freírlas durante al menos tres minutos a 375 °F (190 °C)

Hornearlas a 450 °F (232 °C) durante diez minutos

No consumir mariscos crudos o insuficientemente cocidos

También aconsejan evitar el contacto del agua costera con heridas abiertas y utilizar vendajes impermeables cuando exista riesgo de exposición.

Si después de consumir mariscos crudos aparecen diarrea, vómitos, dolor abdominal o fiebre, es importante buscar atención médica. También se necesita evaluación urgente si una herida expuesta al agua de mar presenta enrojecimiento, inflamación, dolor intenso, cambios de color o ampollas.

No esperes a que los síntomas empeoren. Informa al personal médico si comiste ostras crudas o tuviste contacto reciente con agua costera, porque ese antecedente puede ayudar a identificar la infección y comenzar el tratamiento oportunamente.

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