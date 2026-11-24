La regla redujo de 30 a 60 días a solo 10 días. Foto: AFP

Las cortes de inmigración acortaron los plazos para presentar documentos en los casos de personas que tienen abogado, que en algunos trámites pasaron de 30 o 60 días a solo 10, y mantuvieron la regla que permite cancelar la primera audiencia cuando el abogado se registra a tiempo, de acuerdo con un memorándum de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

El documento, firmado por la directora interina de la EOIR, Sirce Owen, cambia la manera en que avanzan los casos de deportación en las cortes de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia. En lugar de citar a todas las personas a una audiencia breve para tomar sus datos y fijar fechas, la corte resolverá buena parte de esos pasos por escrito.

Para miles de inmigrantes con un caso abierto, el cambio tiene un efecto directo, porque un plazo vencido puede significar perder la oportunidad de pedir asilo u otra protección.

¿Qué cambió y desde cuándo?

El memorándum PM 27-02 entró en vigor el 23 de noviembre de 2026, el mismo día en que se firmó, y reemplazó a otro de abril de 2021 que regulaba el mismo proceso. Según la EOIR, en los casos con abogado la audiencia preliminar suele servir solo para recibir la respuesta a los cargos y fijar plazos, por lo que esos pasos se harán mediante alegatos escritos y órdenes de la corte.

Además, el documento aclara que la EOIR no exige que ninguna solicitud, como la de asilo, se presente en persona durante una audiencia. Por eso, la agencia también desalentó las audiencias que se celebraban solo para entregar una solicitud y fijar la fecha del juicio.

¿Cuándo desaparece la audiencia preliminar si tienes abogado?

La audiencia preliminar, conocida en inglés como master calendar hearing, se cancela si el abogado presenta el formulario EOIR-28, con el que se registra como representante, al menos 15 días antes de la fecha programada. En ese caso, la corte envía una orden con los plazos para entregar los documentos.

Esta regla, sin embargo, no es nueva, ya que el memorándum de 2021 también cancelaba la audiencia cuando el abogado se registraba con 15 días de anticipación. En cambio, si el EOIR-28 se presenta con menos de 15 días o el mismo día de la audiencia, la persona y su abogado sí deben acudir y, si el abogado no está listo para responder a los cargos, el juez generalmente emitirá en ese momento la orden con los plazos.

¿Cuáles son los nuevos plazos de 10 y 20 días?

El cambio de fondo está en los tiempos, que se redujeron de forma considerable en comparación con el modelo de 2021. Estos son los nuevos plazos, que cuentan en días naturales y se recorren al siguiente día hábil si vencen en fin de semana o feriado:

10 días desde la orden de la corte para entregar la respuesta escrita a los cargos y las pruebas sobre la deportabilidad; antes eran 30 días

20 días para responder a esos documentos, un plazo que se mantiene igual

10 días desde que el juez confirma los cargos para presentar solicitudes de protección, como el asilo; antes eran 60 días

Al menos 10 días antes de la audiencia de fondo para entregar cambios o documentos adicionales

En todos los casos, el juez puede fijar un plazo distinto, y cualquiera de las partes puede pedir una prórroga o una audiencia mediante una solicitud por escrito. Después, los casos listos para juicio se programarán para una audiencia de fondo dentro de 90 días, según la disponibilidad de la corte.

¿Qué pasa si se vence un plazo?

Si la respuesta a los cargos no llega a tiempo, el gobierno puede pedir al juez que declare a la persona deportable y que dicte una orden final de deportación. De igual forma, si una solicitud de protección no se presenta dentro del plazo, se pierde la oportunidad de presentarla, según el memorándum.

Aun así, la regla deja abierta una salida, porque la persona puede pedir que se amplíe un plazo o que se acepte un documento entregado tarde. Del otro lado, si el gobierno no logra probar sus cargos, la defensa puede pedir que se termine el caso.

On 11/23, EOIR issued a policy memo cutting core immigration court filing deadlines to just 10 days. The memo is effective immediately. https://t.co/mj2iDdkcsm — Ben Johnson (@AILAExecDir) November 24, 2026

¿A quién aplica y qué pasa con los casos que ya estaban abiertos?

El nuevo modelo aplica a las personas que tienen abogado o representante acreditado ante la corte. A diferencia de 2021, cuando solo cubría casos de personas no detenidas, el memorándum no distingue entre personas detenidas y en libertad.

Por otra parte, la regla aplica a los casos que comenzaron a partir del 23 de noviembre. Los casos que ya estaban abiertos pueden sumarse al nuevo modelo después de una revisión individual, aunque las órdenes que la corte ya emitió siguen vigentes mientras no se modifiquen. En cuanto a las personas sin abogado, la corte les enviará con su primer aviso de audiencia una lista de servicios legales gratuitos y un aviso sobre su derecho a apelar.

¿Qué hacer si tienes una audiencia programada?

Lo más importante es seguir acudiendo a todas las audiencias programadas mientras la corte no avise lo contrario, una indicación que el propio memorándum incluye. Esto cobra más peso en un momento en que algunas cortes han adelantado fechas, como ocurrió con las mega audiencias migratorias que están acelerando deportaciones.

Para revisar el caso, la EOIR ofrece su sistema automatizado en línea y la línea gratuita 1-800-898-7180, disponible en español, según la página oficial de la EOIR. Para consultar se necesita el número A, y conviene recordar que los avisos de audiencia que envía la corte son la fuente oficial sobre el estado del caso, por lo que vale la pena saber qué hacer si te cambiaron la fecha de tu cita migratoria sin avisarte.

Finalmente, quienes tienen abogado deben confirmar con él que sigue de cerca las órdenes de la corte, porque los nuevos plazos dejan poco margen. Y quienes no lo tienen pueden revisar los derechos de una persona en proceso de deportación ante la corte y buscar ayuda legal gratuita cuanto antes.

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