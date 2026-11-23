La 75° edición del Miss Universo reúne a 116 candidatas. Foto: Shutterstock

La noche más linda del año se vive este martes 24 de noviembre: el Miss Universo 2026. La gala final del evento, en su 75° aniversario, se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Los espectadores de Estados Unidos podrán seguir la ceremonia en vivo a través de distintas opciones de televisión y streaming.

La competencia, que el sábado deslumbró con los trajes típicos más llamativos, reunirá a 116 representantes de diferentes países que buscarán quedarse con la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.

María Guadalupe Vargas porta ahora la corona de Miss Universe México e intentará repetir el “back to back” que Venezuela consiguió en 2008-2009 con Dayana Mendoza y Estefanía Fernández. Sin embargo, el país caribeño también pisa fuerte con Clara Vegas Goetz, una de las favoritas junto a otra sudamericana, la colombiana María Alejandra López.

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2026 en EE. UU. y dónde verlo?

La gala de Miss Universo comenzará a las 8:00 pm (ET). Sin embargo, la programación especial previa arrancará una hora antes, a las 7:00 pm, con contenido relacionado con las candidatas y la cobertura del evento.

Estos son los horarios para seguir la transmisión en las principales zonas de Estados Unidos:

Hora del Este (ET): previa a las 7:00 pm y gala final a las 8:00 pm

previa a las 7:00 pm y gala final a las 8:00 pm Hora Central (CT): previa a las 6:00 pm y gala final a las 7:00 pm

previa a las 6:00 pm y gala final a las 7:00 pm Hora de la Montaña (MT): previa a las 5:00 pm y gala final a las 6:00 pm

previa a las 5:00 pm y gala final a las 6:00 pm Hora del Pacífico (PT): previa a las 4:00 pm y gala final a las 5:00 pm

Respecto a las transmisiones en televisión y streaming, los seguidores del Miss Universo tendrán alternativas tanto en español como en inglés. Estos son los canales principales:

Telemundo: será la principal opción para disfrutar de la gala con narración y comentarios en español. La cobertura contará con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como conductores, acompañados por Aleyda Ortiz, Jessica Carrillo y Clovis Nienow.

será la principal opción para disfrutar de la gala con narración y comentarios en español. La cobertura contará con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como conductores, acompañados por Aleyda Ortiz, Jessica Carrillo y Clovis Nienow. Peacock: la plataforma de streaming de NBCUniversal también ofrecerá la transmisión para el público estadounidense. Podrá verse desde cualquier teléfono, computadora, tablet o televisor inteligente que tenga acceso a la app.

la plataforma de streaming de NBCUniversal también ofrecerá la transmisión para el público estadounidense. Podrá verse desde cualquier teléfono, computadora, tablet o televisor inteligente que tenga acceso a la app. REELZ: los espectadores que prefieran seguir el concurso en inglés podrán hacerlo mediante este canal, que también forma parte de las opciones anunciadas para la transmisión del Miss Universo 2026.

¿Cómo será la gala final de Miss Universo 2026?

Por cuarta ocasión en la historia, El Choliseo de San Juan alberga el concurso internacional. La edición 75 se regirá al formato tradicional de la competencia, ya conocido, pero que merece la pena recordar.

Tendrá varias etapas antes de anunciar a la ganadora:

Anuncio del Top 30: se conocerán las 30 semifinalistas seleccionadas a partir de las evaluaciones previas y los mecanismos de clasificación del certamen, según explica TV Insider.

se conocerán las 30 semifinalistas seleccionadas a partir de las evaluaciones previas y los mecanismos de clasificación del certamen, según explica TV Insider. Desfile en traje de baño: las semifinalistas volverán a la pasarela para demostrar su seguridad, desenvolvimiento y presencia escénica.

las semifinalistas volverán a la pasarela para demostrar su seguridad, desenvolvimiento y presencia escénica. Selección del Top 12: las candidatas que avancen participarán en la siguiente ronda con vestidos de gala.

las candidatas que avancen participarán en la siguiente ronda con vestidos de gala. Elección del Top 5: las cinco finalistas tendrán que responder dos rondas de preguntas para demostrar sus habilidades de comunicación y capacidad para desenvolverse bajo presión.

las cinco finalistas tendrán que responder dos rondas de preguntas para demostrar sus habilidades de comunicación y capacidad para desenvolverse bajo presión. Coronación: el jurado determinará quién será la nueva Miss Universo y recibirá la corona de manos de Fátima Bosch.

Además del concurso, la transmisión también contará con presentaciones musicales y otros segmentos especiales por tratarse de la edición de aniversario.

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