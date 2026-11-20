El temblor se percibió de forma leve en distintas zonas del condado. Foto: Gemini

Un terremoto de magnitud 4.2 sacudió el condado de Los Ángeles, California, el viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el movimiento ocurrió a las 3:25 a. m. y tuvo su epicentro aproximadamente a 1.6 kilómetros al noroeste de Commerce y a una profundidad de 16 kilómetros. El organismo había estimado inicialmente una magnitud de 4.4, pero luego ajustó el registro a 4.2.

El temblor se percibió de forma leve en distintas zonas del condado. Hasta los primeros reportes de las autoridades no se habían registrado personas heridas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami, luego de que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartara cualquier riesgo asociado con el movimiento sísmico.

Good morning Southern California! Did you feel the magnitude 4.2 quake about 1 mile northwest of Commerce at 3:25 am? The ShakeAlert Earthquake Early Warning system was activated. @Cal_OES @CAGeoSurvey @USGS_Quakes @ReadyLACounty @FEMARegion9 @ReadyLA @USGS_Quakes



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Bomberos de Los Ángeles activaron el protocolo de emergencia tras el terremoto

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) activó su protocolo de respuesta sísmica poco después del temblor. La medida movilizó al personal de las 106 estaciones de bomberos para realizar inspecciones de sus respectivas zonas por tierra, aire y mar, con el objetivo de detectar posibles daños y atender emergencias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó en su cuenta de X que no había reportes de daños ni interrupciones operativas, incluso en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

That rude awakening in the greater Los Angeles area was a M4.4 earthquake centered near Commerce (East Los Angeles). No damage expected, but shaking was widely felt due to the central location. If you felt shaking, or if you're in the area and did not feel shaking, please let… pic.twitter.com/lAIhRzRMAT — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 20, 2026

Pueden ocurrir más sismos en Los Ángeles después del terremoto?

Después de un terremoto pueden registrarse réplicas en la misma zona durante las horas, días o semanas siguientes. Estos movimientos forman parte del reajuste de las fallas geológicas después de la liberación de energía que provoca el temblor principal.

En el caso del terremoto de magnitud 4.2 registrado cerca de Commerce, el USGS estimó una probabilidad de 25% de que ocurra al menos una réplica de magnitud 3 o superior.

Esta cifra representa una estimación estadística, no una confirmación de que habrá otro movimiento. Los científicos pueden calcular las probabilidades de actividad sísmica a partir de los registros disponibles, pero no determinar con exactitud cuándo ocurrirá un nuevo terremoto, dónde estará su epicentro o qué magnitud tendrá.

El USGS actualiza estos cálculos conforme recibe información sobre la actividad sísmica. Por ello, las probabilidades pueden cambiar durante los días posteriores al temblor.