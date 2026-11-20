El fondo del Seguro Social podría agotar sus reservas en 2032. Foto: Shutterstock

La caída de los nacimientos en Estados Unidos está reduciendo la cantidad de futuros trabajadores que financian el Seguro Social. Al mismo tiempo, la población de 65 años o más crece y recibe beneficios durante más tiempo, una combinación que presiona los fondos del programa.

El informe de los Administradores del Seguro Social de 2026 proyecta que el fondo de Seguro de Vejez y Sobrevivientes, conocido como OASI, agotará sus reservas en el cuarto trimestre de 2032. Si el Congreso no aprueba cambios, los ingresos continuos del programa permitirían pagar el 78% de los beneficios programados en ese momento.

No significa que el Seguro Social desaparezca en 2032. Los impuestos seguirían entrando y el programa seguiría pagando beneficios, pero sin una reforma el pago podría ser menor al nivel previsto por la ley vigente.

¿Por qué menos nacimientos presionan el Seguro Social?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 3 millones 628 mil 934 nacimientos en Estados Unidos en 2024, un aumento de 1% respecto de 2023. Sin embargo, la tasa general de fertilidad bajó 1%, a 53.8 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, y marcó un mínimo histórico.

La tasa total de fertilidad fue de mil 599.5 nacimientos por cada mil mujeres en 2024, equivalente a aproximadamente 1.6 hijos por mujer. También marcó un récord a la baja y quedó por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que se sitúa alrededor de 2.1 hijos por mujer.

Esto no significa que el número total de nacimientos haya disminuido en 2024. De hecho, aumentó ligeramente. Lo que cayó fue la tasa de fertilidad, que mide cuántos nacimientos se producen en relación con la población de mujeres en edad reproductiva. La diferencia es importante porque permite observar una tendencia demográfica que puede tener consecuencias a largo plazo.

El vínculo con el Seguro Social está en la forma en que se financia el programa. Los trabajadores actuales aportan una parte de sus salarios mediante impuestos sobre la nómina, y ese dinero se utiliza principalmente para pagar los beneficios de los jubilados y otras personas que reciben prestaciones. Por eso, el sistema necesita una base amplia de personas empleadas que contribuyan.

Cuando nacen menos bebés durante varios años, las generaciones que llegarán a la edad laboral también pueden ser más pequeñas. Esto significa que, en el futuro, podría haber menos trabajadores aportando al Seguro Social en comparación con la cantidad de personas jubiladas que reciben pagos. La presión aumenta si, al mismo tiempo, crece la población de adultos mayores y aumenta la esperanza de vida.

El efecto no es inmediato, porque los bebés que nacen hoy tardarán alrededor de dos décadas en incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, la baja fertilidad sostenida puede agravar el desequilibrio entre quienes contribuyen al programa y quienes reciben sus beneficios.

¿Qué pasará con los beneficios del Seguro Social en 2032?

Por ejemplo, una persona que esperara recibir 2 mil dólares mensuales recibiría aproximadamente mil 560 dólares, si se aplicara una reducción uniforme del 22%.

El 78% corresponde a los beneficios programados bajo la ley vigente en el momento en que se agoten las reservas. La proyección también indica que, sin cambios, ese porcentaje disminuiría gradualmente hasta 62% en 2100.

¿Cómo se financian los beneficios del Seguro Social?

Los trabajadores y sus empleadores aportan cada uno 6.2% de los salarios sujetos a impuestos para financiar el Seguro Social. Quienes trabajan por cuenta propia pagan ambas partes, un total de 12.4%.

En 2026, ese impuesto se aplica hasta un máximo de 184 mil 500 dólares de ingresos anuales. Los ingresos por encima de ese límite no están sujetos al impuesto del Seguro Social.

El límite cambia cada año. Para 2027, la base salarial será de 192 mil 300 dólares, mientras que la tasa de 6.2% para trabajadores y empleadores se mantiene establecida por ley

El fondo de jubilación no es el único del Seguro Social

El informe de 2026 distingue entre dos fondos. El OASI, que financia beneficios de jubilación y sobrevivientes, es el que proyecta el agotamiento de reservas en el cuarto trimestre de 2032.

El fondo de Seguro de Discapacidad, conocido como DI, se proyecta con reservas positivas durante todo el periodo de 75 años analizado por los administradores. Por eso, no debe presentarse el problema de 2032 como si afectara por igual a todos los componentes del Seguro Social.

Si se combinan ambos fondos, OASI y DI, las reservas se agotarían en el tercer trimestre de 2034. En ese escenario, los ingresos continuos permitirían pagar el 83% de los beneficios programados.

¿Qué opciones tiene el Congreso para evitar recortes?

Los administradores del Seguro Social advierten que se requiere acción legislativa para evitar el agotamiento de las reservas del OASI.

Entre las opciones que se han planteado está eliminar o elevar el límite salarial sobre el cual se aplica el impuesto del Seguro Social. Actualmente, los ingresos por encima de 184 mil 500 dólares en 2026 no están sujetos a ese impuesto.

Otra alternativa discutida es ampliar la fuerza laboral mediante inmigración. Más trabajadores en edad activa podrían aumentar los ingresos por impuestos, aunque el efecto depende de las políticas migratorias, los salarios y la incorporación de esas personas al mercado laboral.

El Congreso también podría considerar cambios en la edad de jubilación, la fórmula de beneficios o la forma de calcular los aumentos anuales. Ninguna de esas medidas está aprobada; por ahora, el informe de los administradores solo advierte que, sin acción legislativa, el fondo OASI no podrá pagar en su totalidad los beneficios programados después de 2032.

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