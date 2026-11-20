ICE subsanó el desacato al suspender la práctica. Foto: Shutterstock

La jueza federal Charlotte Sweeney declaró en desacato a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por volver a detener a inmigrantes cuya liberación habían ordenado tribunales en Colorado, según NBC News.

En su fallo del miércoles 18 de noviembre, la jueza afirmó que ICE “se burló de las órdenes judiciales” en ese estado y encontró en desacato al gobierno por arrestar de inmediato a un hombre al que ella misma había ordenado liberar.

Además, de acuerdo con MPR News, el desacato alcanzó a Nichole Black, subdirectora de la oficina de ICE en Denver, cuya conducta, escribió Sweeney, “debe impactar a cualquier lector”.

Sin embargo, la decisión no incluyó multas ni otros castigos, ya que un funcionario de ICE aseguró bajo juramento que la agencia dejó de hacer esas detenciones en Colorado. Aun así, el fallo dejó constancia del desacato y, según la jueza, ese compromiso es legalmente obligatorio.

¿Qué hizo ICE con los inmigrantes que un juez ordenó liberar?

El caso que destapó la práctica fue el de Ramón Quintero Alvarez, un hombre nacido en México con muchos años de residencia en Estados Unidos, a quien ICE detuvo en febrero. Tras presentar un recurso de hábeas corpus, obtuvo una orden de liberación, pero el 27 de octubre salió del centro de detención y fue arrestado de nuevo casi de inmediato.

De acuerdo con Colorado Politics, en las audiencias se escuchó que agentes de ICE trasladaron a Quintero Alvarez y a otros detenidos a una oficina de la agencia en Centennial, los regresaron al centro de detención de Aurora y ahí los volvieron a arrestar.

Al ser interrogado por la jueza, el director interino de ICE en Denver, Nathan Rasper, admitió que dio una instrucción verbal para volver a arrestar a quienes salían por orden judicial. Rasper también explicó que tomó esa decisión después de que colegas de Minnesota le comentaron que allá algunos tribunales lo habían permitido.

¿Por qué la jueza no impuso sanciones?

Los jueces federales tienen amplias facultades cuando declaran a alguien en desacato, que pueden incluir multas u órdenes para detener una conducta, según The Colorado Sun. En este caso, sin embargo, Sweeney concluyó que los funcionarios “subsanaron el desacato al suspender la práctica”.

Esa conclusión se apoyó en el testimonio de Rasper, quien declaró que ICE dejó de hacer esas detenciones después de la primera audiencia, celebrada el 4 de noviembre. Por esa razón, la jueza decidió no tomar más medidas, aunque dejó claro que nada en la Constitución respalda la idea de que ICE pueda volver a esposar a una persona un minuto después de que un juez ordena su libertad.

Por su parte, un portavoz de ICE respondió que, “cuando corresponda”, la agencia atenderá los problemas señalados por el tribunal.

¿Cuántos casos se encontraron en Colorado?

Para medir el alcance del problema, Sweeney exigió al gobierno una lista de todos los casos en los que ICE volvió a detener a alguien dentro de las 12 horas siguientes a una liberación ordenada por un tribunal. El resultado mostró que al menos 18 personas fueron arrestadas de nuevo entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, en ocasiones en grupo, y todas ya fueron liberadas otra vez.

La investigación de Sweeney tampoco fue un caso aislado. En esas mismas semanas, otros jueces federales de Colorado tomaron medidas para frenar la práctica:

S. Kato Crews: concluyó que ICE nunca liberó realmente a un hombre al que arrestó de nuevo al instante, y escribió que “una vez más, la crueldad parece ser el objetivo”.

concluyó que ICE nunca liberó realmente a un hombre al que arrestó de nuevo al instante, y escribió que “una vez más, la crueldad parece ser el objetivo”. Gordon P. Gallagher: modificó su orden para aclarar que ICE solo podía volver a detener a un hombre si existía una orden final de deportación.

modificó su orden para aclarar que ICE solo podía volver a detener a un hombre si existía una orden final de deportación. Philip A. Brimmer: advirtió a ICE que no podía detener de nuevo a un peticionario sin avisar antes al tribunal y explicar su base legal.

Estas detenciones repetidas tampoco ocurren solo en Colorado, ya que ICE volvió a detener a por lo menos 20 inmigrantes que habían ganado su libertad en corte durante el último año.

Qué es el hábeas corpus y por qué importa en estos casos

El hábeas corpus es el recurso que obliga a quien mantiene a una persona bajo custodia a presentarla ante un tribunal y explicar las razones de su detención, según el Centro Judicial Federal. En otras palabras, permite que un juez federal revise si una detención es legal y, si no lo es, ordene la liberación.

En los últimos meses, ese recurso se convirtió en una de las principales vías para que inmigrantes detenidos por ICE recuperen su libertad. Por eso, el caso de Colorado encendió alertas entre defensores de inmigrantes, y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Colorado pidió a Sweeney, mediante un escrito presentado en el caso, tomar las medidas necesarias para frenar esas detenciones.

¿Qué hacer si ICE te detiene otra vez tras una orden de liberación?

Aunque las circunstancias de cada caso son distintas, quienes obtienen su libertad mediante hábeas corpus pueden tomar algunas precauciones para responder rápido si vuelven a ser detenidos:

Conservar la orden: tener a la mano una copia de la orden de liberación y el número de caso del tribunal que la emitió

tener a la mano una copia de la orden de liberación y el número de caso del tribunal que la emitió Avisar de inmediato: contactar al abogado o al tribunal que ordenó la liberación, ya que los jueces pueden exigir explicaciones a ICE, como ocurrió en Colorado

contactar al abogado o al tribunal que ordenó la liberación, ya que los jueces pueden exigir explicaciones a ICE, como ocurrió en Colorado Ubicar al detenido: la familia puede usar el localizador de detenidos de ICE para saber a qué centro fue trasladada la persona

la familia puede usar el localizador de detenidos de ICE para saber a qué centro fue trasladada la persona No firmar documentos: evitar firmar papeles sin la revisión de un abogado, sobre todo si implican aceptar una salida del país

Además, conviene revisar si la orden del juez incluye condiciones específicas, ya que en algunos casos los tribunales limitan cuándo puede ICE volver a detener a una persona, un tema clave porque ICE puede detenerte otra vez aunque un juez ordene tu liberación si no existen esas limitaciones.

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