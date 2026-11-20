Se acerca la celebración de Navidad de 2026. Foto: Envato

Las compras de Navidad suelen dejar algo para el último momento: la comida que faltó, un regalo pendiente o ese ingrediente que nadie recordó para la cena. Si vives en Estados Unidos, conviene revisar el calendario antes de salir. El jueves 24 de diciembre de 2026, muchas tiendas abrirán con horarios especiales, mientras que el viernes 25 la mayoría de las grandes cadenas permanecerán cerradas. Hay algunas excepciones, sobre todo entre farmacias y tiendas de conveniencia.

No todos los horarios están confirmados todavía. Algunas empresas ya publicaron sus planes para este año, pero otras mantienen como referencia lo que hicieron en 2025. Esta diferencia importa: una hora habitual no necesariamente será la de tu sucursal.

¿Qué tiendas abrirán en Nochebuena 2026 y a qué hora cerrarán?

El 24 de diciembre será el último día para hacer compras navideñas en buena parte de los comercios. Sin embargo, varias cadenas adelantarán su cierre para que sus empleados también puedan pasar la Nochebuena con sus familias.

Estos son los horarios que se conocen hasta ahora:

Target: todas sus tiendas cerrarán a más tardar a las 8:00 p.m., hora local. La compañía confirmó este horario en su guía de compras navideñas de 2026

todas sus tiendas cerrarán a más tardar a las 8:00 p.m., hora local. La compañía confirmó este horario en su guía de compras navideñas de 2026 The Home Depot: sus establecimientos cerrarán a las 5:00 p.m. el 24 de diciembre, de acuerdo con su calendario de días festivos

sus establecimientos cerrarán a las 5:00 p.m. el 24 de diciembre, de acuerdo con su calendario de días festivos Walmart: todavía no ha confirmado el horario de cierre para Nochebuena de 2026. En 2025 y 2024 sus tiendas cerraron a las 6:00 p.m

todavía no ha confirmado el horario de cierre para Nochebuena de 2026. En 2025 y 2024 sus tiendas cerraron a las 6:00 p.m Costco: no hay una hora única confirmada para todas las sucursales de 2026. En años anteriores, sus almacenes cerraron temprano, alrededor de las 5:00 p.m.

no hay una hora única confirmada para todas las sucursales de 2026. En años anteriores, sus almacenes cerraron temprano, alrededor de las 5:00 p.m. Sam’s Club: el horario de 2026 aún no está confirmado. En 2025, sus clubes cerraron a las 6:00 p.m.

el horario de 2026 aún no está confirmado. En 2025, sus clubes cerraron a las 6:00 p.m. Whole Foods: suele operar con horario especial en Nochebuena. La cadena recomienda revisar cada establecimiento porque la hora de cierre puede cambiar.

La guía de Target para las fiestas de 2026 ya confirma tanto su cierre anticipado del 24 como el cierre total del día siguiente. Para otras cadenas, los horarios de años anteriores sirven como orientación, pero no deben tomarse como una promesa para este diciembre.

¿Qué supermercados estarán abiertos en Nochebuena?

Quienes todavía necesiten comprar alimentos tendrán más opciones el 24 de diciembre que el día de Navidad. Supermercados como Trader Joe’s, Kroger, Publix, Aldi y Wegmans suelen abrir en Nochebuena, aunque reducen sus horarios.

Como referencia, en 2025 varias cadenas cerraron entre las 5:00 y las 8:00 p.m. Trader Joe’s terminó operaciones alrededor de las 5:00 p.m.; Kroger tuvo cierres que variaron según la tienda y Publix cerró en muchas ubicaciones a las 7:00 p.m.

La cobertura de CNN en Español sobre los horarios navideños y los reportes de Univision sobre las compras de última hora muestran un patrón que se repite: los establecimientos suelen abrir el 24, pero no mantienen su jornada habitual.

¿Qué tiendas estarán cerradas en Navidad, el 25 de diciembre?

El viernes 25 de diciembre será distinto. Las principales cadenas minoristas y buena parte de los supermercados no abrirán sus puertas.

Entre los establecimientos que tienen previsto cerrar están:

Walmart y Target

Costco y Sam’s Club

The Home Depot y Lowe’s

Whole Foods y Trader Joe’s

La mayoría de los grandes supermercados y centros comerciales

Walmart confirmó que sus tiendas permanecerán cerradas el día de Navidad. Target también anunció que no abrirá ninguna de sus sucursales el 25 de diciembre. Costco incluye Navidad entre los días en que cierra sus almacenes en Estados Unidos. La lista coincide con la información recopilada por Telemundo 51 sobre los comercios abiertos y cerrados en Navidad.

¿Dónde podrás comprar algo el 25 de diciembre?

Si olvidaste un producto indispensable, todavía podrías encontrar opciones. Algunas sucursales de Walgreens y CVS, así como tiendas de conveniencia como 7-Eleven, suelen abrir durante Navidad. También hay gasolineras que mantienen sus servicios.

Pero cuidado: que una cadena tenga establecimientos abiertos no significa que todas sus ubicaciones funcionen igual. Las farmacias dentro de las tiendas pueden tener horarios distintos o permanecer cerradas, incluso cuando el área comercial está disponible.

Antes de salir, revisa el localizador de sucursales o llama directamente al establecimiento. También puedes comprobar los horarios en la aplicación de la tienda.

La Navidad no siempre espera a que terminen las compras. Y quedarse sin algo para la cena puede ser un contratiempo, pero manejar hasta una tienda cerrada lo vuelve todavía más frustrante. Si tienes pendientes, lo más seguro es resolverlos el 24 por la mañana y no confiar en que encontrarás todo abierto unas horas antes de la celebración.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.