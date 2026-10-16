Seguro Social: errores que pueden retrasar tu pago en 2027

El SSA anunció un aumento de 3.6% en los beneficios para 2027. Foto: Envato

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento de 3.6% en los beneficios para 2027, un ajuste por costo de vida que recibirán casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social y unos 7.3 millones de personas que cobran el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), según el anuncio de la SSA. Para los jubilados, el alza equivale a unos 75 dólares más al mes en promedio a partir de enero.

El aumento llega de forma automática, pero que el dinero se deposite a tiempo depende de detalles que muchas personas pasan por alto, como una cuenta bancaria vieja, una dirección sin actualizar o una carta sin responder. Un descuido en los datos registrados ante la SSA puede detener un pago o provocar que la agencia pida devolver dinero después.

Los meses de noviembre y diciembre son clave porque en ese periodo la agencia envía los avisos con el nuevo monto y adelanta algunos pagos de enero.

¿Qué errores con el banco, la dirección o el nombre pueden frenar el pago del Seguro Social?

El primero es cambiar de banco o cerrar la cuenta sin avisar a la SSA. La agencia recomienda no cerrar la cuenta anterior hasta ver el primer depósito en la nueva, y explica que el cambio debe reportarse antes del día 15 del mes para que se aplique en el pago siguiente, de acuerdo con el blog oficial de la SSA. El trámite puede hacerse en la cuenta en línea my Social Security, al 1-800-772-1213 o en una oficina local, con el número de ruta, el número de cuenta y el tipo de cuenta a la mano.

La dirección también importa, sobre todo en diciembre. Quienes no reciben sus avisos de manera electrónica recibirán por correo, durante ese mes, la carta con su nuevo monto para 2027. Si la dirección registrada es vieja, esa carta y cualquier solicitud de documentos pueden perderse. Para ver el aviso en línea a finales de noviembre, la SSA pide crear la cuenta my Social Security antes del 18 de noviembre.

Con el nombre conviene ser igual de cuidadoso. Un cambio de apellido por matrimonio o divorcio debe reportarse a la SSA, y lo más recomendable es que el nombre registrado ante la agencia sea el mismo que aparece en la cuenta bancaria donde se recibe el depósito, para evitar cualquier problema al procesar el pago.

¿Qué pasa si no se responden cartas o no se reportan cambios de ingresos?

Quienes reciben SSI pasan por revisiones periódicas en las que la SSA confirma que siguen cumpliendo los requisitos. Según la guía oficial sobre esas revisiones, no presentarse a la cita o no devolver el formulario puede hacer que se detengan los pagos, además de provocar que la persona reciba de más o de menos. Perder el SSI también puede significar perder el Medicaid ligado a ese beneficio.

Además, los beneficiarios de SSI deben reportar ciertos cambios a más tardar el día 10 del mes siguiente a que ocurran, de acuerdo con la SSA. Estos son los principales:

Ingresos, como salarios, pensiones, otros beneficios o dinero que den familiares y amigos

Recursos, como cuentas bancarias, efectivo o propiedades. El límite es de 2 mil dólares para una persona y 3 mil para una pareja

Mudanzas, cambios en quién vive en el hogar o en lo que se paga de renta y servicios

Matrimonio, divorcio o separación

Cambios en la ciudadanía o el estatus migratorio

Salidas de EE. UU. por 30 días seguidos o más

❗BREAKING❗76 million Americans will receive a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) in their monthly Social Security benefits and Supplemental Security Income (SSI) payments in 2027. Learn more: https://t.co/ZFjSgZZqm4 pic.twitter.com/xJ7MqRajxT — Social Security (@SocialSecurity) October 14, 2026

¿Cómo reportar a tiempo cambios?

Reportar a tiempo ayuda a evitar sobrepagos, es decir, que la SSA deposite de más y luego pida devolver ese dinero. Los salarios pueden reportarse en my Social Security, con la aplicación gratuita SSA Mobile Wage Reporting o por teléfono.

Las reglas son distintas para quienes cobran Seguro Social antes de cumplir la edad plena de jubilación y siguen trabajando. En 2027, la SSA retendrá 1 dólar por cada 2 que estas personas ganen por encima de 25 mil 560 dólares al año, según la ficha de datos de 2027. En el año en que se cumple la edad plena, el límite sube a 67 mil 920 dólares y se retiene 1 dólar por cada 3 de excedente, mientras que desde el mes en que se alcanza esa edad ya no hay límite. Hay más detalles sobre qué revisar si se cobra Seguro Social y se sigue trabajando.

¿Por qué las fechas de pago de diciembre y enero pueden confundir?

El 1 de enero de 2027 es feriado, así que la SSA adelantará el pago de SSI de enero, y el primer pago de SSI con el aumento llegará el 31 de diciembre de 2026. Por eso, quienes reciben SSI verán dos depósitos en diciembre y ninguno en enero, algo que no es un pago extra ni un bono, sino el pago de enero adelantado.

Lo mismo ocurre con quienes cobran el día 3 de cada mes, que son las personas que empezaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 o que reciben Seguro Social y SSI al mismo tiempo. El 3 de enero cae en domingo y el día 1 es feriado, así que ese pago también se adelanta al 31 de diciembre. El resto de los beneficiarios cobra según su fecha de nacimiento, y el calendario de pagos de enero de 2027 marca los depósitos para los miércoles 13, 20 y 27.

¿Cómo evitar estafas y qué pasa con los cheques en papel?

Otro riesgo son las llamadas y los mensajes falsos de personas que se hacen pasar por la SSA para “verificar datos” o “cambiar el depósito”. Según la Oficina del Inspector General de la SSA, la agencia nunca hará lo siguiente:

Amenazar a la persona

Decir que el número de Seguro Social será “suspendido”

Exigir un pago inmediato

Pedir dinero en efectivo, con tarjetas de regalo, tarjetas prepagadas, transferencias o criptomonedas

La SSA tampoco pide datos personales por redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto, ni usa enlaces que no terminen en “.gov”, de acuerdo con su página sobre estafas. Tener una cuenta my Social Security ayuda a proteger el beneficio, porque la agencia envía una alerta si alguien intenta cambiar la dirección o el depósito directo sin permiso. Los intentos de fraude se denuncian en oig.ssa.gov/report.

El último riesgo es seguir esperando un cheque por correo. El gobierno federal dejó de emitir cheques en papel para la mayoría de sus pagos a partir del 30 de septiembre de 2025, según el Departamento del Tesoro, y quien todavía los reciba debe pasarse a un método electrónico. Las personas sin cuenta bancaria pueden recibir su beneficio en la tarjeta de débito Direct Express, que se solicita al Centro de Soluciones de Pagos Electrónicos, al 800-967-6857.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.