Elecciones Florida 2026: Byron Donalds vs. David Jolly por la gobernación, candidatos y cómo votar

Florida llega como el estado con la intención de voto más cerrada. Foto: Envato

La carrera por la gobernación de Florida llegó a sus últimas dos semanas con apenas dos puntos de diferencia entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly. Donalds obtuvo 49% de la intención de voto y Jolly 47%, según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida (UNF) publicada el 21 de octubre.

En el sondeo, levantado en inglés y español entre el 12 y el 19 de octubre, también se encontró la misma pelea cerrada entre los votantes latinos, con 48% para Donalds y 47% para Jolly. Esa medición también mostró que la Enmienda 3, la propuesta que más toca el bolsillo de los propietarios, alcanzaba 50% de apoyo, 10 puntos por debajo de lo que necesita para aprobarse.

Pero la gubernatura es solo una parte de la boleta. Con el registro cerrado desde el 5 de octubre y el plazo para pedir el voto por correo vencido el 22 de octubre, a los votantes de Florida les quedan dos caminos principales, que son el voto anticipado y la casilla del día de la elección.

¿Qué se vota en Florida el 3 de noviembre?

La boleta de este año combina cargos federales, estatales y locales, además de preguntas que se deciden directamente con un “sí” o un “no”. Según la guía oficial de registro y votación de la División de Elecciones, estos son los principales cargos en juego.

Gobernador y vicegobernador, que se eligen en fórmula

Fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura

Uno de los dos escaños de Florida en el Senado federal

Todas las curules de Florida en la Cámara de Representantes

Distritos de la Legislatura estatal, jueces sujetos a ratificación y cargos de condado y municipio

En el Senado federal, la senadora republicana Ashley Moody, que ocupa el cargo, compite contra la demócrata Angie Nixon, de acuerdo con la lista oficial de candidatos. En la Cámara, el sur de Florida tiene contiendas con figuras conocidas para la comunidad latina, como la de María Elvira Salazar contra el demócrata Eliott Rodríguez en el distrito 27, y la de Carlos Giménez contra Phil Ehr en el 28.

Donalds y Jolly encabezan la boleta estatal

Las contiendas por los cuatro cargos estatales quedaron definidas tras las primarias del 18 de agosto, aunque en la de fiscal general no hubo competencia interna en ningún partido. En todas se enfrentan un candidato republicano y uno demócrata, y en la de gobernador también aparecen aspirantes sin partido.

Gobernador : Byron Donalds, con Bryan Ávila como compañero de fórmula (republicano), y David Jolly, con Gwen Graham (demócrata)

: Byron Donalds, con Bryan Ávila como compañero de fórmula (republicano), y David Jolly, con Gwen Graham (demócrata) Fiscal general : James Uthmeier (republicano, en el cargo) y José Javier Rodríguez (demócrata)

: James Uthmeier (republicano, en el cargo) y José Javier Rodríguez (demócrata) Director financiero : Blaise Ingoglia (republicano, en el cargo) y Annette Taddeo (demócrata)

: Blaise Ingoglia (republicano, en el cargo) y Annette Taddeo (demócrata) Comisionado de Agricultura: Wilton Simpson (republicano, en el cargo) y Joey Mendoza Atkins (demócrata)

La contienda por el Senado federal también llegó cerrada. En la encuesta de la UNF, Moody registró 49% y Nixon 45%. El sondeo también midió en quién confían más los votantes en temas clave. En costo de vida, la confianza quedó prácticamente dividida, con 43% para Jolly y 42% para Donalds, mientras que en seguro de vivienda Donalds aventajó a Jolly por 43% contra 38%.

¿Qué cambiarían las tres enmiendas?

Las tres enmiendas a la Constitución de Florida las propuso la Legislatura, y cada una necesita al menos 60% de los votos para aprobarse, según la Supervisión de Elecciones del condado Leon.

La Enmienda 3 es la que más interesa a los hogares. Elevaría la exención de impuestos a la propiedad para la vivienda principal, conocida como homestead, a 150 mil dólares en 2027 y a 250 mil en 2028, solo para impuestos que no financian escuelas. También bajaría de 10% a 5% el tope de aumento anual en el avalúo de las propiedades que no son vivienda principal.

La Enmienda 1 subiría de 10% a 25% el máximo que puede guardar el fondo estatal de reserva, mientras que la Enmienda 2 exentaría de impuestos ciertos bienes que se usan en terrenos agrícolas para la producción o el agroturismo.

¿Cómo votar si todavía no lo ha hecho?

Florida no permite registrarse el mismo día de la elección, así que solo pueden votar quienes se registraron a más tardar el 5 de octubre. Para ellos, los 67 condados abrieron el voto anticipado del 24 al 31 de octubre, y algunos ofrecieron días adicionales, según un comunicado del secretario de Estado, Cord Byrd.

Quienes ya tienen su boleta por correo deben cuidar un detalle que en otros estados funciona distinto. La boleta tiene que llegar a la oficina del supervisor de elecciones del condado antes de las 7 de la noche del 3 de noviembre, y no basta con que lleve el matasellos de ese día.

El día de la elección, las casillas abren de 7 de la mañana a 7 de la noche, hora local, y cada persona debe votar en la casilla que le corresponde, de acuerdo con la página oficial de votación del estado. Para votar en persona, el estado pide cumplir con lo siguiente.

Identificación con foto y firma , como la licencia de manejo o la identificación de Florida, el pasaporte o una identificación militar

, como la licencia de manejo o la identificación de Florida, el pasaporte o una identificación militar Una segunda identificación , si la primera no tiene firma

, si la primera no tiene firma Boleta provisional para quien llegue sin identificación válida, que se cuenta si la persona es elegible, votó en la casilla correcta y su firma coincide con la de su registro

¿Cómo solicitar ayuda en caso de dudas o preguntas?

El estado ofrece además una línea gratuita de ayuda al votante en el 1-866-308-6739. Quien necesite apoyo para votar puede llevar a una persona de confianza, siempre que no sea su empleador ni un representante de su sindicato, y conviene revisar antes qué ayuda en español se puede pedir en la casilla. Para las personas que se naturalizaron hace poco y podrían pasar por revisiones adicionales de ciudadanía, confirmar con el supervisor de elecciones del condado que su registro esté activo puede evitar contratiempos el día de votar.

Florida llega a la elección con 13.7 millones de votantes registrados, según datos de la División de Elecciones publicados por CBS Miami. En un año en que los votantes latinos muestran más motivación para participar que en 2022, una diferencia de dos puntos en la gubernatura deja claro que cada voto puede pesar en el resultado.

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