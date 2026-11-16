Servicios digitales son afectados en EE. UU. Foto: Reuters

Usuarios de cinco de los principales bancos de Estados Unidos reportaron fallas en sus servicios digitales, que dificultaron el acceso a sus cuentas y la realización de transacciones. Los reportes involucraron a Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan.

La situación generó preocupación entre clientes, pero Chase descartó que sus problemas estuvieran relacionados con un incidente de ciberseguridad y los atribuyó a una falla técnica. Por su parte, Zelle aseguró que su plataforma de pagos opera con normalidad y señaló que los retrasos registrados dependen de los bancos y cooperativas de crédito.

Downdetector registra miles de reportes de fallas bancarias

El portal especializado Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales, registró más de 4 mil reportes de incidencias de clientes de Chase antes de las 14:00 horas, tiempo local.

Asimismo, recibió más de 2 mil 500 reportes relacionados con Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan.

Entre los problemas señalados por los usuarios estuvieron las dificultades para ingresar a sus cuentas y completar operaciones. Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que advertía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Inténtelo de nuevo más tarde”.

Un portavoz de Chase confirmó que sus servicios experimentaban un problema técnico y explicó que algunas transacciones tardaban más de lo habitual en completarse.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, señaló en un comunicado. También indicó que trabajan para resolver la situación lo antes posible.

Chase y Zelle descartan problemas de ciberseguridad

Ante los reportes, Chase aclaró que sus dificultades no estaban relacionadas con un problema cibernético. Zelle, por su parte, aseguró que su servicio de pagos funcionaba con normalidad y atribuyó los retrasos a las instituciones financieras que utilizan su plataforma.

Las fallas bancarias se reportaron después de otras interrupciones tecnológicas registradas en Estados Unidos. El jueves 12 de noviembre, una falla en servicios de Microsoft afectó durante varias horas herramientas como Outlook, Teams y Copilot.

Para el viernes 13, un problema en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión de despegues en todo el país durante aproximadamente cuatro horas. Aunque se trata de incidentes distintos, las interrupciones pusieron bajo atención la dependencia de servicios esenciales de sus sistemas tecnológicos.

Hasta el momento, los reportes no apuntan a una afectación generalizada de todos los servicios bancarios y Chase y Zelle han descartado que sus problemas estén relacionados con un ciberataque.

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