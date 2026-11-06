Massachusetts prohíbe a ICE arrestar en cortes sin orden judicial

Agentes migratorios no pueden detener a alguien en una sala de audiencias. Foto AFP

El estado de Massachusetts empezó a aplicar, desde el pasado el 3 de noviembre de 2026, la parte de la ley PROTECT que prohíbe al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a otras autoridades hacer arrestos civiles en las cortes del estado sin una orden firmada por un juez, una medida con la que el gobierno estatal busca que las personas puedan acudir a la justicia de forma segura, según el portal oficial del gobierno de Massachusetts.

Con ese cambio, los agentes migratorios perdieron la posibilidad de detener a alguien dentro de una sala de audiencias, incluso con una orden judicial. En el resto del edificio y sus alrededores quedaron, además, obligados a presentar ante un juez de esa misma corte una orden firmada por otro juez, porque una orden administrativa de ICE dejó de ser suficiente. La entrada en vigor coincidió además con otros dos apartados de la ley, que fijaron plazos más cortos para certificar las visas de víctimas de delitos y nuevas reglas para las personas detenidas en el estado.

Sin embargo, la primera jornada estuvo marcada por una denuncia, pues una organización comunitaria aseguró que unos agentes se llevaron a un joven dentro de una corte del estado. El tribunal confirmó la detención, aunque explicó que, sin el nombre del joven, no tiene forma de saber si los agentes llevaban una orden judicial.

¿Qué partes de la ley PROTECT entraron en vigor el 3 de noviembre?

La ley PROTECT, que la gobernadora Maura Healey firmó el 5 de agosto, se aplica por etapas. Las protecciones para escuelas, guarderías y centros de salud ya estaban vigentes, mientras que tres apartados quedaron programados para el 3 de noviembre.

La prohibición de arrestos civiles sin orden judicial en las cortes del estado

Los nuevos plazos para que las autoridades certifiquen las solicitudes de visas U y T de víctimas de delitos

Las reglas de acceso legal, aviso de traslados, idioma y contacto para personas detenidas en Massachusetts

En las cortes, la protección cubre el interior de cualquier edificio donde opere un tribunal del estado y también sus alrededores, como escalinatas, plazas, banquetas, pasillos y estacionamientos del poder judicial, de acuerdo con la guía de capacitación policial de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública. Los arrestos por delitos no cambian y siguen permitidos, porque la ley solo frena los arrestos civiles, como los migratorios. Además, un arresto que viole esta regla cuenta como una detención ilegal según la ley estatal, y la fiscalía puede demandar a quien lo haga.

Para aplicar la ley, la política del Tribunal de Primera Instancia establece que el juez revisa si la orden es válida y que esa decisión queda registrada en el sistema de la corte con un código especial. Esa misma política aclara que las órdenes administrativas o los documentos firmados por un juez de inmigración no son suficientes para arrestar a alguien en una corte, y que los empleados del tribunal no deben interferir ni ayudar en este tipo de arrestos.

La protección se limita a los tribunales del estado, así que no alcanza a las cortes de inmigración, que dependen del gobierno federal.

¿Qué pasó en una corte del estado el primer día?

El martes 3 de noviembre, Gladys Vega, presidenta de La Colaborativa, una organización de servicios sociales de Chelsea, aseguró haber visto a cuatro personas llevarse a un joven dentro de una corte local, según GBH News. Vega, que estaba ahí por un trámite propio, relató que un agente entró a la sala para preguntar el nombre del joven y lo esposó al terminar la audiencia, sin que mostrara una orden, porque “no había ninguna orden, nada, solo el nombre”.

El Tribunal de Primera Instancia confirmó que la detención ocurrió ese martes, pero explicó que, como no se conoce el nombre del joven, es imposible verificar si los agentes tenían una orden judicial. Por su parte, la oficina de la fiscal general Andrea Campbell, a la que Vega reportó el caso, respondió que está al tanto y en contacto con el tribunal y con La Colaborativa, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

La política del tribunal prevé justamente estos casos, pues obliga al personal de seguridad a registrar cualquier arresto que viole la ley y a reportarlo de inmediato al director de Seguridad.

A portion of the Massachusetts PROTECT Act that prohibits immigration arrests in and around courthouses has been violated, advocates say. The law took effect on Tuesday. https://t.co/AWH0M20IJ6 — CLINIC (@cliniclegal) November 6, 2026

¿Qué cambia para las víctimas que piden la certificación para una visa U o T?

Las visas U y T protegen a víctimas de ciertos delitos y de trata de personas que han ayudado, ayudan o probablemente ayudarán a las autoridades en la investigación, y como parte del trámite esas víctimas piden una certificación a la policía, la fiscalía, un juez u otra autoridad. Desde el 3 de noviembre, las agencias tienen 45 días para responder, de acuerdo con la guía de la Fiscalía General de Massachusetts, cuando antes contaban con 90 días, según su guía anterior, de 2021.

El plazo se acorta a 14 días hábiles si la víctima, su abogado o quien la asesora indica que se da alguno de estos casos.

La víctima está en un proceso de deportación

Tiene una audiencia en una corte de inmigración dentro de los próximos 45 días

Un familiar incluido en su solicitud está por superar la edad límite dentro de 45 días

En cualquier caso, la agencia solo puede firmar la certificación o negarla por escrito con sus razones, dejando abierta la posibilidad de volver a pedirla. En los casos urgentes, además, puede avisar por escrito de un retraso, con una explicación y una fecha estimada. El trámite no tiene costo, y la ley prohíbe que los empleadores estatales o locales reporten a una persona ante las autoridades migratorias como represalia por pedir la certificación o denunciar un delito.

Si una agencia no cumple, la víctima o su representante puede presentar una queja ante la fiscalía en el correo ma.ago.visacertifications@mass.gov, con su nombre, la agencia involucrada, la fecha de la solicitud, la fecha de respuesta si la hubo y una descripción del problema.

¿Qué derechos tienen las personas detenidas en Massachusetts?

La ley creó nuevas reglas de acceso legal, aviso de traslados, idioma y contacto para quienes están detenidos en el estado. El detalle lo publicó la Coalición de Massachusetts para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (MIRA), una organización de defensa de inmigrantes que difundió un resumen de la versión final de la ley. Según ese documento, las prisiones y cárceles del estado deben garantizar lo siguiente.

Un aviso por escrito al ingresar, en el idioma de la persona, sobre su derecho a servicios legales, su derecho a negarse a entrevistas con ICE u otras autoridades y la forma de contactar servicios legales

Llamadas confidenciales diarias y videollamadas con su abogado, además de acceso remoto a sus audiencias

Aviso al abogado o a un contacto designado sobre su situación de custodia y sobre cualquier traslado a otro centro

Una línea telefónica pública para confirmar si una persona está bajo custodia

Traslado a sus audiencias y acceso en su idioma a los materiales de ingreso y a los servicios del centro

Estas reglas incluyen a los inmigrantes que ICE mantiene en la cárcel de Plymouth, aunque no alcanzan al centro privado de ICE en Burlington, según la misma coalición. Aparte de esto, la ley impide que las autoridades estatales y locales pregunten por el estatus migratorio sin un motivo ligado a un caso penal o que retengan a alguien para entregarlo a ICE sin una orden judicial, lo que no impide que la persona busque otras vías, como pedir una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

¿Cómo reportar un arresto de ICE en el portal del estado?

Massachusetts cuenta con un portal en línea, mass.gov/fedmisconduct, para reportar posibles abusos o acciones ilegales de agentes de ICE, de la Patrulla Fronteriza (CBP) u otras agencias federales de inmigración, según el comunicado con el que la gobernadora Healey y la fiscal general Campbell lo lanzaron el 13 de marzo de 2026. El formulario permite subir fotos y videos del incidente y, al final, pedir que se canalice el caso a organizaciones de apoyo legal.

Como lo mostró ese primer caso, un reporte completo puede marcar la diferencia, sobre todo cuando el arresto ocurre en una corte, porque el tribunal solo puede revisar si había una orden judicial si conoce el nombre de la persona detenida. Por eso, conviene anotar algunos datos en cuanto ocurre el arresto.

El nombre de la persona detenida, si se conoce, y la corte, la fecha y la hora

Cuántos agentes participaron y si mostraron alguna orden

Fotos o videos, siempre que se puedan tomar sin interferir con los agentes

Los nombres y datos de contacto de otros testigos

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