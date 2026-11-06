Tras la derrota de Abbott, Houston pone freno a la cooperación de su policía con ICE

Una persona detenida por una falta de tránsito recibirá solo una multa. Foto: AFP

El alcalde John Whitmire firmó el viernes 6 de noviembre de 2026 una orden ejecutiva que limita cuándo la policía de Houston contacta al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tres días después de que el gobernador Greg Abbott perdiera la elección en Texas, una decisión que el alcalde ligó directamente al triunfo demócrata, según The Associated Press.

Con esa orden, una persona detenida por una falta de tránsito en Houston recibirá una multa o una advertencia y seguirá su camino, sin que la policía avise a ICE por su situación migratoria. La agencia federal solo recibirá aviso cuando alguien sea arrestado y llevado a la cárcel, un cambio con el que el alcalde busca reducir el miedo en las comunidades inmigrantes de la cuarta ciudad más grande de EE. UU.

La medida, sin embargo, choca con una ley estatal que sigue vigente y con un gobernador republicano que dejará el cargo hasta enero. Mientras tanto, Austin anunció su propio cambio y Nueva York presiona a sus sheriffs, apenas días después de las elecciones.

¿Qué ordenó el alcalde de Houston y cuándo seguirá llamando la policía a ICE?

La orden, de dos páginas, establece que el hecho de que una persona esté sujeta, o se sospeche que esté sujeta, a medidas migratorias no basta por sí solo para llamar a ICE, alargar una detención o mantener a alguien bajo custodia. Por eso, los agentes solo alertarán a ICE cuando una persona sea arrestada y vaya rumbo a la cárcel del condado o ya esté ahí, según The New York Times.

Whitmire explicó que la ciudad irá tras los inmigrantes que representen un peligro y no tras quienes van a trabajar, a la escuela o se ocupan de su familia, y el jefe de la policía, J. Noe Díaz, respaldó la orden. El cambio pesa porque ICE tiene cerca de 2 mil 600 acuerdos con policías y otras agencias locales, muchos en Texas, como los acuerdos 287(g) que ICE firma con policías locales.

¿Por qué Whitmire ligó la orden al triunfo de Hinojosa?

El alcalde resumió el motivo de su decisión con la frase “las elecciones importan”. El martes 3 de noviembre, la demócrata Gina Hinojosa derrotó a Abbott y se convirtió en la primera mujer latina electa para gobernar Texas y la primera persona demócrata en el cargo en más de 30 años, mientras que los demócratas ganaron todos los cargos estatales principales.

Aun así, Whitmire reconoció que el nuevo liderazgo estatal no llegará hasta enero, aunque dijo estar dispuesto a tomar una “decisión responsable” para tener una política más eficaz durante los dos meses siguientes. Hinojosa tomará posesión el 19 de enero de 2027, de acuerdo con NBC DFW, y aunque el alcalde no habló de la orden directamente con ella, sí lo hizo con otros demócratas recién electos, con quienes dijo tener “relaciones aún mejores” que con Abbott.

BREAKING: In a stunning decision, Houston's Mayor John Whitmire just announced that he is changing the way that Houston will handle it's relationship with ICE. This is in direct response to Democrats' victories over the last week. Let's go. pic.twitter.com/6si7ZK3O84 — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) November 6, 2026

¿Qué pasó en abril, cuando Abbott obligó a Houston a dar marcha atrás?

La orden llegó después de un primer intento fallido, pues en abril el Concejo de Houston aprobó una ordenanza que eliminaba la obligación de esperar 30 minutos a que ICE llegara por una persona con una orden administrativa, es decir, una orden emitida por la propia agencia y no por un juez. La reacción del estado obligó a la ciudad a cambiar en apenas dos semanas.

Abbott amenazó con retirar 110 millones de dólares en fondos de seguridad pública a Houston , dentro de un paquete de casi 200 millones que también alcanzaba a Austin y Dallas

, dentro de un paquete de casi 200 millones que también alcanzaba a Austin y Dallas El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la ciudad por violar una ley estatal de 2017 que prohíbe limitar la aplicación de las leyes migratorias

Dos semanas después, la ciudad borró el texto que decía que una orden administrativa no basta para arrestar o detener a alguien

Esa ley estatal, conocida como SB4, sigue vigente. Antes de esta orden, la policía de Houston se regía por la directiva del 23 de abril, según la cual un sargento debía acudir a la escena cuando aparecía una orden administrativa de ICE y nadie podía ser trasladado solo por esa orden, de acuerdo con la directiva oficial del Departamento de Policía de Houston.

¿Qué casos encendieron las protestas contra ICE en Houston?

La presión sobre el alcalde creció tras dos incidentes, el primero el 7 de julio, cuando Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió en un tiroteo de agentes de ICE, un caso en el que la ciudad colabora con una investigación independiente, según un comunicado de la alcaldía de Houston. Salgado Araujo era un mexicano que se dedicaba a construir casas.

En el segundo caso, Miguel Parra Hernández quedó con una pierna rota tras ser atropellado por un vehículo de ICE, y un gran jurado acusó al agente Mario Alberto Morales de agresión agravada con un arma mortal. Los fiscales sostienen que el agente embistió el auto de forma intencional, mientras que ICE asegura que Parra Hernández se atravesó, una versión que, según la fiscalía, contradice el video del incidente.

¿Qué otras ciudades y estados preparan cambios?

El mismo viernes, el alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió a la jefa de policía, Lisa Davis, actualizar las reglas del departamento sobre ICE para que entren en vigor cuando Hinojosa asuma la gubernatura, según KUT, aunque aclaró que la ciudad seguirá cumpliendo la SB4 “por ahora”.

Fuera de Texas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James enviaron también el 6 de noviembre una carta a 14 oficinas de sheriffs para que terminen antes del 25 de noviembre cualquier acuerdo que dé a agentes federales acceso a las cárceles locales, de acuerdo con The Center Square, con base en la ley neoyorquina que prohíbe estos acuerdos. Antes, otros gobiernos demócratas dieron pasos parecidos, como Virginia, donde la gobernadora Abigail Spanberger ordenó el 4 de febrero a cuatro agencias estatales terminar sus acuerdos 287(g), según su directiva ejecutiva, y Maryland, donde el gobernador Wes Moore firmó en febrero una ley que prohíbe estos acuerdos, de acuerdo con CBS News.

¿Qué deben saber los inmigrantes de Houston si la policía los detiene?

Con la orden vigente, una parada de tránsito o una falta menor en Houston no debe terminar con una llamada de la policía local a ICE, y el aviso a la agencia federal solo ocurre si la persona es arrestada y llevada a la cárcel. Aun así, ICE puede seguir operando en la ciudad con sus propios agentes, porque la orden solo regula a la policía de Houston, y fuera de la ciudad una parada de tránsito puede terminar en manos de ICE cuando la policía local tiene un acuerdo con la agencia.

Además, en Texas quienes entraron sin inspección enfrentan reglas más duras para pedir fianza, y las reglas pueden volver a cambiar mientras Abbott gobierne y la SB4 siga vigente. Por eso, conviene que las familias consulten con una organización legal de confianza y sigan los anuncios de la alcaldía y del nuevo gobierno estatal.

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