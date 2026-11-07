Primera muerte por sarampión en Wisconsin en más de 10 años: cómo protegerse

Wisconsin enciende las alarmas por brote de sarampión | Foto: Shutterstock

El sarampión vuelve a encender las alarmas sanitarias en Estados Unidos luego de que Wisconsin confirmara la muerte de un bebé por esta enfermedad, un acontecimiento que no se registraba en el estado desde 1990.

El fallecimiento se produjo en medio de un incremento de contagios que llevó a las autoridades de salud a insistir en la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones y nuevas muertes.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) informó el jueves 5 de noviembre que el menor falleció a consecuencia del virus.

De acuerdo con el comunicado oficial, el forense estableció el sarampión como causa inmediata de muerte. Sin embargo, las autoridades decidieron no divulgar más detalles sobre el caso para proteger la privacidad de la familia.

La situación resulta especialmente preocupante debido a la cantidad de infecciones reportadas durante 2026. Hasta el 6 de noviembre, Wisconsin contabilizaba 477 casos de sarampión, nueve hospitalizaciones y una muerte, según la actualización del organismo estatal.

Además, el DHS señaló que el número de contagios representa el mayor registro de la enfermedad en el estado en más de 35 años.

Sarampión en Wisconsin: ¿cómo protegerse de la enfermedad?

Ante el incremento de contagios, las autoridades sanitarias insisten en que la principal herramienta para prevenir el sarampión es la vacunación con la triple viral, conocida como MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dos dosis de esta vacuna tienen una efectividad aproximada del 97% para prevenir el sarampión, mientras que una sola dosis alcanza alrededor del 93%.

Por esta razón, los organismos de salud recomiendan revisar los registros de vacunación personales y familiares para comprobar que se cuenta con las dosis correspondientes.

En Wisconsin, los residentes pueden consultar sus antecedentes a través del Registro de Inmunización del estado o comunicarse con su proveedor médico o departamento de salud local.

También es importante tener presente que el virus es altamente contagioso y se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Incluso puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que el paciente abandona un espacio.

Según los CDC, los síntomas suelen comenzar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos o llorosos. Posteriormente, aparece una erupción cutánea que generalmente comienza en el rostro y se extiende hacia otras partes del cuerpo.

¿Qué hacer si estuviste expuesto al sarampión?

Si una persona considera que estuvo cerca de alguien infectado, debe comunicarse inmediatamente con su proveedor de atención médica, incluso si todavía no presenta síntomas.

Los CDC explican que existen medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad después de una exposición.

Entre ellas se encuentra la aplicación de la vacuna MMR dentro de las primeras 72 horas. En determinados casos, también puede administrarse inmunoglobulina dentro de los seis días posteriores al contacto, especialmente para personas vulnerables. La decisión debe tomarse con orientación médica.

Por otra parte, quienes desarrollen síntomas compatibles con el sarampión deben permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas. Si necesitan atención médica, deben llamar previamente al consultorio o centro hospitalario para informar sobre la sospecha de infección y evitar exponer a otros pacientes.

La recomendación cobra especial importancia para las familias con niños pequeños, debido a que los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

El sarampión puede provocar neumonía e inflamación del cerebro, entre otras consecuencias potencialmente mortales. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en que mantener actualizado el esquema de vacunación es fundamental para proteger tanto a las personas como a las comunidades.

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