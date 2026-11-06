¿Podría María Elvira Salzar perder el Distrito 27 de Florida?

Florida establece cuándo debe revisarse el conteo de una elección. Foto: AFP

La congresista republicana María Elvira Salazar podría perder el Distrito 27 de Florida si el escrutinio definitivo establece que otro candidato recibió más votos. Un recuento puede corregir las cifras inicialmente reportadas, pero su realización no significa que necesariamente cambiará el ganador. La legislación de Florida establece cuándo debe revisarse el conteo y qué papeletas deben examinarse.

¿Qué tendría que pasar para que María Elvira Salazar pierda el Distrito 27?

El elemento decisivo sería que el resultado definitivo colocara a otro candidato por delante de Salazar.

Si los resultados preliminares la favorecieran, una derrota requeriría que los votos incorporados al escrutinio y las correcciones del conteo fueran suficientes para revertir esa ventaja. Un margen estrecho justificaría una revisión en los términos de la ley, pero no demostraría por sí mismo que el resultado inicial es incorrecto.

La sección 102.141 de la legislación de Florida establece un recuento automatizado cuando los resultados no oficiales muestran que un candidato quedó detrás por una diferencia de 0.5% o menos de los votos emitidos para el cargo. La norma contempla una excepción si ese candidato solicita por escrito que no se realice.

Durante el procedimiento, las papeletas vuelven a pasar por los equipos de tabulación para comprobar el conteo. Antes de comenzar, las autoridades deben probar las máquinas. Si encuentran un error, deben identificar su causa, corregirlo y repetir el recuento cuando corresponda.

María Elvira Salazar y los plazos que establece Florida

En una contienda federal, corresponde al secretario de Estado de Florida ordenar el recuento. Las juntas de escrutinio son responsables de ejecutarlo y de presentar un segundo conjunto de resultados no oficiales dentro del plazo legal.

La legislación establece que los primeros resultados no oficiales de una elección general deben entregarse a más tardar al mediodía del cuarto día después de los comicios. Cuando se ordena un recuento, el segundo reporte debe presentarse a más tardar a las tres de la tarde del noveno día después de la elección.

Estos plazos describen las obligaciones generales de las autoridades. No confirman que exista una orden de recuento en la contienda de Salazar ni sustituyen la consulta del expediente electoral correspondiente.

Si una junta no completa el recuento dentro del plazo, debe presentar las cifras iniciales como segundo reporte, junto con una explicación detallada del retraso. La obligación de terminar el procedimiento y certificar los resultados continúa conforme a la ley.

¿Un recuento manual podría cambiar el resultado de María Elvira Salazar?

Una revisión manual podría modificar las cifras si permite identificar votos válidos que las máquinas no contabilizaron correctamente.

No obstante, para cambiar al ganador, esas correcciones tendrían que ser suficientes para revertir la diferencia entre los candidatos. La existencia de papeletas por revisar no permite atribuirlas anticipadamente a Salazar ni a su rival.

La sección 102.166 de la legislación de Florida establece este procedimiento cuando el segundo conjunto de resultados no oficiales muestra una diferencia de 0.25% o menos. La revisión se concentra en las boletas donde las máquinas detectaron más selecciones de las permitidas o no registraron una selección para el cargo.

No se trata de contar nuevamente a mano todas las papeletas. Los equipos examinan las boletas o sus imágenes digitales para determinar si existe una indicación clara de que el elector hizo una elección definida. El procedimiento debe estar abierto al público.

La ley permite omitir esa revisión si el candidato que quedó detrás lo solicita por escrito o si la cantidad de papeletas sujetas al procedimiento es menor que el número de votos necesario para cambiar el resultado. Esta última excepción distingue una elección cerrada de otra en la que los votos bajo examen no alcanzarían para modificar al ganador.