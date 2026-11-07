Venezolano es arrestado al “escuchar voces” que lo llamaban a matar a Donald Trump

Donald Trump en medio de discurso en Cape Canaveral | Foto: AFP

Un ciudadano venezolano fue arrestado cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C., luego de que presuntamente les dijera a oficiales del Servicio Secreto que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a la capital estadounidense para matar al presidente Donald Trump.

El hombre, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, de 26 años, fue detenido la noche del jueves 5 de noviembre, después de que las autoridades encontraran tres armas de fuego y municiones en el vehículo donde se encontraba.

La información fue divulgada el viernes 6 de noviembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que señaló que los agentes se acercaron al venezolano tras observar un comportamiento sospechoso mientras permanecía estacionado en Constitution Avenue, cerca del complejo presidencial.

El arresto se produjo en medio de un procedimiento que inicialmente habría comenzado como una revisión de bienestar, pero que terminó con el hallazgo de varias armas y el descubrimiento de que el vehículo tenía un reporte de robo.

¿Qué encontraron las autoridades en el vehículo del venezolano detenido cerca de Donald Trump?

De acuerdo con la información proporcionada por el DHS, los agentes descubrieron que la camioneta en la que se encontraba Guanipa Chrinos había sido reportada como robada. Además, el propio sospechoso habría reconocido que tenía armas dentro del vehículo.

Durante la inspección, los oficiales encontraron tres armas de fuego:

Un rifle de estilo AR-15.

Una pistola tipo MAC-10.

Una pistola Glock 43X.

También localizaron decenas de cartuchos de municiones, según el reporte de las autoridades federales.

Según la declaración jurada de un oficial de la Policía del Servicio Secreto, el hombre se encontraba dormido dentro de una camioneta Ford F-150 azul cuando fue despertado por los agentes, aproximadamente a las 11:42 de la noche del jueves.

El encuentro comenzó como una revisión para comprobar que el individuo estuviera bien. Durante la interacción, el venezolano utilizó la aplicación Google Translate para comunicarse con los oficiales y manifestó que tenía armas que quería entregar al Gobierno.

¿De qué acusan al venezolano que habría amenazado a Donald Trump?

Tras el procedimiento, las autoridades formularon varios cargos contra Guanipa Chrinos, relacionados principalmente con la posesión y el transporte de armas de fuego, además de delitos vinculados con el vehículo en el que fue encontrado.

Entre las acusaciones que informó el Departamento de Seguridad Nacional se encuentran portar un rifle fuera de una vivienda o negocio, tres cargos por transporte ilegal de armas de fuego, tres cargos por posesión de armas no registradas y tres cargos por posesión de municiones no registradas.

Asimismo, enfrenta señalamientos por posesión de determinadas armas peligrosas, porte de una pistola sin licencia, uso no autorizado de un vehículo motorizado, robo y recepción de bienes robados.

El DHS también informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de detención ante el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), con el propósito de mantenerlo bajo custodia mientras se consideran los procedimientos migratorios correspondientes.

Por otra parte, las autoridades federales señalaron que Guanipa Chrinos ingresó a Estados Unidos por Texas en marzo de 2024. En ese momento fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, pero posteriormente quedó en libertad.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, destacó la actuación de los oficiales durante el procedimiento y señaló que el caso refleja el entrenamiento de los agentes para manejar situaciones potencialmente peligrosas.

“Si bien nuestro personal está capacitado para responder a situaciones como esta y seguimos confiando en nuestras tácticas, nos alarma el aumento de casos de amenazas que continúan surgiendo”, expresó Curran, según la declaración difundida por el organismo.

Hasta el momento de los reportes publicados el viernes 6 de noviembre, el venezolano permanecía bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Tampoco se había confirmado públicamente si contaba con un abogado que pudiera ofrecer declaraciones en su representación.

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