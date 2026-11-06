¿Perdiste tu tarjeta del Seguro Social? Hay un límite para pedir otra

Te decimos qué pasa si pierdes tu tarjeta del Seguro Social. Foto: Envato.

Perder la tarjeta del Seguro Social puede convertirse en un dolor de cabeza justo cuando necesitas hacer un trámite, empezar un empleo o comprobar tus datos. Pero hay una regla de la Administración del Seguro Social (SSA) que muchos desconocen: puedes solicitar hasta tres tarjetas de reemplazo en un año y un máximo de 10 durante toda tu vida, aunque existen excepciones.

La medida aplica en Estados Unidos y tiene una condición importante: no todas las tarjetas que recibes cuentan para ese límite.

¿Cuántas veces puedes reemplazar tu tarjeta del Seguro Social?

La regla conocida como 3-10 establece dos límites para quienes necesitan una nueva tarjeta del Seguro Social por pérdida o robo:

Tres tarjetas de reemplazo por año calendario.

Diez tarjetas de reemplazo durante toda la vida.

La Administración del Seguro Social lleva el registro de las tarjetas emitidas. Según explica la propia agencia en su guía oficial para reemplazar una tarjeta, estos límites cuentan las tarjetas de reemplazo emitidas desde el 17 de diciembre de 2005.

La norma tiene su origen en una ley federal aprobada en 2004, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El objetivo fue reforzar los controles relacionados con la emisión de documentos y la identidad de las personas.

Esto significa que perder la tarjeta varias veces no te da derecho a pedir reemplazos ilimitados. Si alcanzas el máximo permitido, la SSA puede rechazar una nueva solicitud si no cumples con alguna de las excepciones previstas.

¿Qué pasa si ya pediste 10 tarjetas del Seguro Social?

Llegar al límite no significa que nunca podrás conseguir otra tarjeta. La agencia contempla situaciones en las que una persona puede solicitar un reemplazo adicional, siempre que presente la documentación necesaria.

Entre las excepciones están:

Cambios legales de nombre, como después de un matrimonio o una modificación legal del apellido

Actualizaciones de ciertas restricciones laborales que aparecen en la tarjeta.

Errores de la propia Administración del Seguro Social o casos en los que la tarjeta no llegó a su destinatario

Situaciones de dificultad significativa, cuando la persona puede demostrar que necesita el documento y que no tenerlo le ocasiona un problema importante

La normativa interna de la SSA, disponible en su manual oficial sobre los límites de reemplazo, establece que las excepciones requieren pruebas. No basta con afirmar que necesitas otra tarjeta: debes justificar por qué tu caso merece una revisión.

Perdiste tu tarjeta del Seguro Social: quizá no necesitas otra

Hay un detalle que puede ahorrarte tiempo: en muchos casos no necesitas tener la tarjeta física para realizar un trámite. Lo importante suele ser conocer tu número de Seguro Social y poder verificar tu identidad por los medios aceptados.

La propia SSA advierte que la tarjeta rara vez necesita presentarse. Por eso, antes de pedir un reemplazo, conviene averiguar si la empresa, el banco o la agencia gubernamental con la que haces el trámite acepta otra forma de comprobar tus datos.

Si realmente necesitas una nueva, la solicitud es gratuita. Puedes comenzar el proceso en el sitio oficial de reemplazo de tarjetas. Dependiendo de tu situación, podrás completar el trámite por internet o tendrás que acudir a una oficina.

La agencia también señala que los documentos exigidos deben cumplir sus requisitos de identidad y vigencia. Revisa cuáles necesitas antes de iniciar la solicitud para evitar retrasos.

¿La regla 3-10 puede afectar tus beneficios del Seguro Social?

Perder la tarjeta no significa perder tu número de Seguro Social ni tus beneficios. El límite se refiere a la cantidad de tarjetas de reemplazo que puedes recibir, no a la cantidad de veces que puedes utilizar tu número.

Eso sí, si ya agotaste los reemplazos permitidos y necesitas el documento para trabajar o completar un trámite esencial, no ignores la situación. Comunícate con la SSA y pregunta qué pruebas debes presentar para solicitar una excepción.

La tarjeta parece un documento pequeño, pero puede convertirse en una complicación cuando hace falta y no aparece. Lo mejor es guardarla en un lugar seguro, evitar llevarla en la cartera sin necesidad y memorizar tu número. Así reduces el riesgo de perderla y de gastar uno de los reemplazos que tienes disponibles.

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