Qué causa una deportación: las razones legales más comunes

La mayoría de deportación no tienen que ver con antecedentes penales. Foto: FP

Una orden de deportación puede nacer de algo tan grave como un delito o tan cotidiano como faltar a una audiencia en la corte de inmigración, de acuerdo con la lista de causas que establece la ley migratoria de EE. UU..

Pese a lo anterior, la mayoría de los casos no tiene que ver con antecedentes penales. Según TRAC, el centro de datos sobre inmigración de la Universidad de Syracuse, solo el 2% de los casos que el gobierno abrió en las cortes migratorias en febrero de 2026 se basó en supuestos delitos.

El resto se apoyó en faltas migratorias, como haber entrado sin inspección o haberse quedado después de que venció la visa, de acuerdo con su informe de abril.

¿Quién puede ser deportado en EE. UU.?

La ley no se limita a quienes viven sin papeles. Un residente permanente con Green Card o una persona con visa también pueden ser deportados si caen en alguna de las causas que marca la ley.

Para quienes entraron al país sin pasar por inspección, el gobierno usa otra lista de la misma ley, la de causas de inadmisibilidad, que incluye estar en EE.UU. sin haber sido admitido. En los documentos oficiales, el término que se usa es “remoción”, aunque en la práctica significa lo mismo que una deportación.

El proceso suele empezar con un aviso para comparecer ante un juez, conocido como Notice to Appear, el documento que inicia un proceso de deportación. En ese aviso, el gobierno detalla por qué considera que la persona debe salir del país. A partir de ahí, un juez de inmigración decide el caso.

¿Cuáles son las razones legales más comunes?

La ley agrupa las causas de deportación en varios bloques:

Problemas con la entrada o el estatus , como entrar sin pasar por inspección, quedarse después de que venció la visa, trabajar o estudiar fuera de lo que permite la visa, o casarse solo para obtener papeles.

, como entrar sin pasar por inspección, quedarse después de que venció la visa, trabajar o estudiar fuera de lo que permite la visa, o casarse solo para obtener papeles. Delitos , entre ellos los relacionados con drogas, armas, violencia doméstica, acoso y maltrato infantil, además de la categoría que la ley llama “felonías agravadas”.

, entre ellos los relacionados con drogas, armas, violencia doméstica, acoso y maltrato infantil, además de la categoría que la ley llama “felonías agravadas”. Mentir o usar documentos falsos para obtener una visa, la entrada al país u otro beneficio migratorio.

para obtener una visa, la entrada al país u otro beneficio migratorio. Hacerse pasar por ciudadano estadounidense para cualquier fin, o votar en una elección sin tener derecho, salvo excepciones muy limitadas.

para cualquier fin, o votar en una elección sin tener derecho, salvo excepciones muy limitadas. No avisar un cambio de domicilio a las autoridades migratorias, salvo que la omisión tenga una excusa razonable o no haya sido intencional.

a las autoridades migratorias, salvo que la omisión tenga una excusa razonable o no haya sido intencional. Ayudar a otra persona a entrar ilegalmente al país.

En el caso de los delitos, la ley no trata a todos por igual. Algunas faltas pueden provocar una deportación aun después de años de residencia legal, mientras que otras dependen de cuándo se cometieron o de la condena posible.

Por eso, cualquier arresto o proceso penal debe revisarse con un abogado de inmigración, no solo con uno penal. Aun así, las detenciones recientes se concentran en personas sin antecedentes, ya que el 73.6% de quienes estaban bajo custodia de ICE en noviembre de 2025 no tenía condenas penales, según otro informe de TRAC.

Wilber was issued a deportation order in absentia because the immigration court sent a notice for a hearing to an OLD address. I see this happen ALL of the time.



It is NOT an excuse to shoot someone, nor will he be removed over this.



We will resolve the immigration matter and… pic.twitter.com/E9B6VPsh8S — Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

¿Qué errores cotidianos pueden terminar en una deportación?

Varios de los caminos hacia una deportación no requieren ningún delito. Faltar a una audiencia en la corte de inmigración puede terminar en una orden de deportación en ausencia, dictada sin que la persona esté presente, siempre que el gobierno demuestre que envió el aviso por escrito, según la ley federal sobre procesos de remoción.

Un domicilio desactualizado puede llevar también a ese error, porque los avisos llegan a la última dirección registrada. Por eso hay dos notificaciones que cuidar. USCIS exige reportar cualquier mudanza dentro de los 10 días siguientes, en línea o con el formulario AR-11, según la agencia. Quien ya tiene un caso en corte debe además avisar a la corte dentro de los cinco días hábiles siguientes con el formulario EOIR-33.

Otros errores tienen consecuencias igual de serias, como usar documentos falsos para un trámite migratorio o marcar que se es ciudadano en un formulario de empleo o de registro de votantes.

A eso se suma la deportación acelerada, un proceso sin juez que el gobierno amplió a todo el país en 2025. Esa vía alcanza a quienes no fueron admitidos legalmente y no pueden demostrar al menos dos años de presencia continua, y un tribunal federal de apelaciones permitió aplicarla en junio de 2026.

¿Qué hacer si ya hay un caso abierto o una orden de deportación?

Una orden dictada en ausencia no siempre es definitiva. La misma ley permite pedir que se anule dentro de los 180 días siguientes si hubo circunstancias excepcionales, como una enfermedad grave o la muerte de un familiar cercano. Se puede pedir en cualquier momento si la persona nunca recibió el aviso de la audiencia o estaba bajo custodia.

Para saber en qué punto está un caso, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) tiene un sistema automatizado de información y el teléfono 1-800-898-7180. La ayuda legal gratuita está en su lista oficial de proveedores, organizada por corte de inmigración.

Acudir a esa lista o a un representante acreditado también protege frente a los falsos gestores, porque contratar a un “notario” o a un abogado falso puede costar el caso completo, como les pasó a una madre venezolana y su hija, deportadas tras un fraude de ese tipo.

Revisar el caso con un abogado o un representante acreditado, antes de cualquier audiencia o trámite, es la mejor forma de saber qué opciones quedan.

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