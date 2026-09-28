Pedir asilo en Chicago se volvió casi imposible: qué cambió en la corte de inmigración de Illinois

Chicago aprobó solo el 3.3% de las solicitudes de asilo en 2026. Foto: Cuartoscuro

La corte de inmigración de Chicago aprobó apenas el 3.3% de las solicitudes de asilo que llegaron a sus jueces en lo que va de 2026, frente al 14.6% del año anterior, de acuerdo con un análisis del Chicago Sun-Times y WBEZ con datos de los tribunales migratorios hasta finales de agosto.

La caída en Chicago va de la mano con la del resto del país, donde el mismo análisis ubica la aprobación en 2.1%, frente al 8.8% del año previo. En ambos casos, la tasa se desplomó cerca de tres cuartas partes en un solo año.

Sin embargo, y detrás de las cifras, hay una corte que cambió de jueces en poco tiempo. Y es que buena parte de quienes deciden los casos llegaron sin haber ejercido antes el derecho migratorio, y varios magistrados con experiencia salieron del tribunal por despidos o renuncias.

¿Cuánto cayó la aprobación de asilo en Chicago y cómo se compara con el país?

El análisis del Sun-Times y WBEZ usa los registros de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la dependencia del Departamento de Justicia que administra las cortes migratorias con ayuda del Deportation Data Project. Los dos medios miden la aprobación frente a todos los casos de asilo que llegaron a los jueces, por ejemplo 25 solicitudes aprobadas de mil 638, lo que equivale al 1.5%. Ese total incluye los expedientes que se cerraron sin que el juez escuchara el caso completo, como los declarados abandonados.

Para medir solo los casos que un juez decidió en el fondo, el referente es TRAC, el centro de datos sobre inmigración de la Universidad de Syracuse. En su informe de agosto de 2026, TRAC calculó que la aprobación nacional de asilo cayó de 32% al final del gobierno de Joe Biden a 5.5% en junio de 2026. Ese mes, la tasa de rechazo llegó a 94.1%.

Las dos mediciones cuentan distinto, pero coinciden en la tendencia. Según TRAC, en junio de 2026 solo 771 personas recibieron asilo en todo el país, menos de la cuarta parte de las que lo obtenían tres años antes. El volumen de decisiones, en cambio, superó los 14 mil casos en marzo y junio de este año.

¿Quiénes son los nuevos jueces?

La página oficial de la corte de Chicago enumera 20 jueces en su actualización del 24 de septiembre de 2026. El Sun-Times y WBEZ encontraron que para siete de los 10 jueces recién asignados a Chicago, el cargo parece marcar el inicio de su práctica en derecho migratorio.

Las biografías que publica la EOIR confirman ese perfil. Según el anuncio de octubre de 2025, Matthew C. Beese fue juez administrativo de la Comisión de Corporaciones de Oklahoma, juez municipal del pueblo de Okay y abogado adjunto de la ciudad de Muskogee. En el anuncio de mayo de 2026, Shawn J. Abraham y Jaime Poarch aparecen con carreras como fiscales estatales y con menos de un año como abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de volverse jueces.

Esos dos jueces, con más de 500 decisiones de asilo entre ambos desde mayo, no habían aprobado ni una sola solicitud, según el análisis de los dos medios. En conjunto, los nuevos jueces de Chicago aprobaron 25 de los mil 638 casos de asilo que recibieron hasta agosto.

Asylum was historically hard to obtain but since Trump returned to office, a shake-up at immigration courts in Chicago and across the country has put judges under pressure to deny asylum petitions. https://t.co/jdhVuj078J — WBEZ (@WBEZ) September 25, 2026

¿Qué sucedió con los jueves con mayor trayectoria?

Del otro lado quedaron los jueces con más trayectoria. Eva Saltzman, jueza de inmigración desde 2016, fue despedida, y según los dos medios al menos otros seis magistrados de la corte salieron también por despido y sin explicación. La jueza Elizabeth Treacy renunció a finales de junio y describió así su salida: “El trabajo que dejé no era el trabajo al que me postulé”. El fenómeno es nacional, porque TRAC contabiliza 279 jueces de inmigración despedidos o que renunciaron entre los años fiscales 2025 y 2026, cerca del 38% de todo el cuerpo judicial.

El Departamento de Justicia respondió a los medios que reducir el rezago de casos “sigue siendo una de las máximas prioridades” del gobierno. Aseguró además que está “restaurando la integridad” del sistema al resolver los casos “de manera justa, rápida y uniforme”.

¿Qué pasó con el juez Beese y por qué tantos casos terminan como “abandonados”?

Beese es uno de los casos que mejor muestran el cambio en Chicago. De los 802 casos de asilo que llegaron a su sala hasta agosto, aprobó 13, negó 212 y declaró abandonados 511, según el Sun-Times y WBEZ. Entre las solicitudes que rechazó está la de un venezolano homosexual que denunció tortura policial, cuyo testimonio el juez puso en duda.

La ficha de TRAC sobre Beese, que solo cuenta los casos decididos en el fondo, registra 148 decisiones con un rechazo de 85.8%. Para el periodo de 2021 a 2026 que abarca esa ficha, el promedio de rechazo de la corte de Chicago es de 49%, y el nacional, de 62.9%.

Un caso abandonado puede significar que el solicitante no se presentó a la corte o no completó algún requisito, como las huellas o la entrega de pruebas. La regla federal sobre presentación de documentos establece que si una solicitud no se entrega en el plazo que fija el juez, se pierde la oportunidad de presentarla. Otra norma sobre datos biométricos considera abandonada la solicitud de quien no cumple a tiempo con las huellas, salvo que demuestre una causa justificada.

En marzo de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración resolvió en el caso Matter of C-A-R-R- que una solicitud incompleta puede darse por abandonada, sobre todo si el solicitante tuvo oportunidad de corregirla. Un mes después, un memorando de la EOIR permitió a los jueces rechazar sin audiencia las solicitudes que consideren legalmente insuficientes. Ese rechazo no cuenta como abandono, pero también cierra casos antes de un juicio completo.

¿Qué puede hacer un solicitante de asilo en Illinois para que su caso no se caiga por un trámite?

Las reglas que llevan a un abandono dependen, en buena medida, de plazos y avisos que el solicitante puede vigilar. En el llamado asilo defensivo, el que se pide ante un juez en un proceso de deportación, un domicilio desactualizado o una cita perdida pueden pesar tanto como las pruebas. A partir de las guías de la EOIR, estos son los puntos que conviene revisar.

Avisar cualquier cambio de domicilio dentro de los cinco días hábiles siguientes , con el formulario EOIR-33, que se puede enviar en línea por el portal Respondent Access, por correo o en persona, según la EOIR.

, con el formulario EOIR-33, que se puede enviar en línea por el portal Respondent Access, por correo o en persona, según la EOIR. Consultar la fecha de audiencia en el sistema automatizado de información de casos o en el teléfono 1-800-898-7180, aunque el aviso oficial de audiencia sigue siendo el documento que manda.

Entregar la solicitud y cualquier documento dentro del plazo que fija el juez, y acudir a la cita de huellas que asigne el gobierno.

Buscar representación legal gratuita en la lista oficial de proveedores de la EOIR, cuya sección de Chicago incluye organizaciones como el National Immigrant Justice Center y la Defensoría Pública del condado de Cook.

La representación legal pesa todavía más en una corte donde los plazos se aplican con rigor y el rezago de las cortes de inmigración alarga los casos durante años. Cada aviso de la corte, cada plazo del juez y cada pago o requisito ligado a una solicitud de asilo pendiente se convierten en puntos donde un caso puede cerrarse antes de que un juez escuche la historia completa.

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