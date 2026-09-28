SNAP en California: el último número de tu caso marca cuándo recibes CalFresh en octubre

Los beneficios SNAP en California se emiten de manera escalonada. Foto: Gemini

Los beneficiarios de SNAP en California, conocido como CalFresh en el estado, recibirán sus beneficios de octubre entre el jueves 1 y el sábado 10 de octubre de 2026. El último número de tu caso determina el día en que estarán disponibles los fondos en la tarjeta EBT.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) señala que los beneficios se emiten de manera escalonada durante los primeros 10 días de cada mes.

California: ¿cuándo recibirás CalFresh en octubre de 2026?

Para conocer la fecha correspondiente, debes revisar el último dígito de tu número de caso de CalFresh.

El calendario de distribución funciona de la siguiente manera:

Último dígito del número de caso Fecha de emisión CalFresh en octubre 1 1 de octubre 2 2 de octubre 3 3 de octubre 4 4 de octubre 5 5 de octubre 6 6 de octubre 7 7 de octubre 8 8 de octubre 9 9 de octubre 0 10 de octubre

El CDSS explica que este sistema se utiliza para distribuir los beneficios de manera escalonada entre los hogares participantes.

Por ejemplo, si el número de caso termina en 5, los beneficios correspondientes a octubre estarán disponibles el 5 de octubre.

El calendario también se mantiene cuando la fecha de emisión cae durante un fin de semana o un día festivo.

¿Dónde recibirás el pago de SNAP en California?

CalFresh utiliza una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para entregar los fondos a los hogares participantes.

La tarjeta funciona de manera similar a una tarjeta de débito y permite utilizar los beneficios para comprar alimentos elegibles en comercios autorizados.

CalFresh es el nombre que recibe en California el programa federal SNAP, conocido también como cupones de alimentos.

La administración de los casos corresponde a los departamentos de servicios sociales de cada condado. El CDSS recomienda comunicarse con la agencia local cuando una persona necesita revisar el estado de sus beneficios.

¿Qué ocurre si no recibes CalFresh en la fecha indicada?

Si los beneficios no aparecen en la tarjeta EBT cuando corresponde, el CDSS recomienda comunicarse con la agencia de servicios sociales del condado donde está registrado el caso.

La agencia local puede revisar si existe algún problema con la cuenta, el expediente o la emisión del beneficio.

También es posible consultar información relacionada con los beneficios mediante las plataformas oficiales utilizadas por California para administrar los programas de asistencia pública. El CDSS aclara que esas plataformas no son administradas directamente por el departamento estatal.

Los beneficiarios deben conservar el número de caso y revisar su saldo de EBT antes de asumir que existe un retraso en la distribución.

¿Hay algún cambio adicional para los beneficiarios de CalFresh en octubre?

El 1º de octubre comenzará nuevamente el programa piloto de incentivos para frutas y verduras mediante EBT en cinco condados de California: Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego e Imperial.

El programa permitirá que las personas que cumplan los requisitos obtengan incentivos adicionales cuando compran alimentos elegibles en comercios y mercados participantes.

El CDSS informó que el piloto contará con 20 millones de dólares adicionales aprobados mediante el presupuesto estatal de 2026.

Estos incentivos son independientes del pago mensual regular de CalFresh. Los beneficios que ya estén disponibles en la tarjeta EBT podrán seguir utilizándose según las reglas del programa.

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