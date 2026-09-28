¿Qué pasa con tu hijo si ICE te detiene mientras está en la escuela?

Niño migrante en Estados Unidos. Foto: Envato.

La preocupación de muchos padres migrantes no termina con una posible detención: también está en quién recogerá a sus hijos cuando suene la campana de salida. En Estados Unidos, si ICE arresta a un padre mientras su niño está en la escuela, existen procedimientos para organizar su cuidado. Una política federal actualizada en julio de 2025 establece medidas para que los padres detenidos puedan tomar decisiones sobre sus hijos menores de edad.

Pero hay una diferencia entre lo que establecen las normas y lo que puede suceder durante un operativo. Por eso, las organizaciones de defensa de los inmigrantes recomiendan que las familias tengan un plan de emergencia antes de necesitarlo.

¿Qué pasa con un niño si ICE detiene a sus padres mientras está en la escuela?

Si un padre es arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras su hijo está en clases, la detención no significa que el menor deba quedar automáticamente bajo custodia de las autoridades migratorias.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) explica que la política de ICE permite a los padres detenidos organizar el cuidado de sus hijos. Esto incluye comunicarse con un familiar o una persona de confianza para que se haga cargo del menor.

Si el niño está en la escuela, el plantel deberá seguir sus procedimientos de salida y entrega a personas autorizadas. Las reglas concretas pueden variar según el distrito escolar y el estado. Lo importante es que la detención migratoria de un padre no elimina automáticamente sus derechos sobre el cuidado y la custodia de sus hijos.

¿Quién puede recoger a tu hijo de la escuela si ICE te arresta?

Un abuelo, un tío, otro familiar o una persona de confianza puede hacerse cargo del niño si cuenta con la autorización necesaria y cumple los requisitos del centro educativo. Sin embargo, no basta con que alguien se presente en la escuela y diga que conoce a la familia.

Por razones de seguridad, los planteles suelen utilizar listas de adultos autorizados para recoger a los estudiantes. Por eso, conviene actualizar los contactos de emergencia y confirmar qué documentos exige la escuela.

El NILC señala que los padres detenidos pueden solicitar comunicarse con una persona de confianza para organizar el cuidado de sus hijos. La política de ICE contempla que los agentes les permitan realizar esos arreglos. Una autorización escolar para recoger al niño no equivale necesariamente a tener su custodia legal. Si el adulto necesitará tomar decisiones médicas o cuidar al menor durante un periodo prolongado, puede ser necesario preparar documentos adicionales conforme a las leyes estatales.

¿Puede ICE entrar a la escuela de tu hijo para detenerlo?

Las escuelas públicas de Estados Unidos ya no cuentan con la misma protección general frente a operativos migratorios que tenían antes de enero de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó entonces la política federal que restringía las acciones migratorias en determinados lugares protegidos, entre ellos las escuelas y guarderías.

La decisión abrió la posibilidad de realizar operativos en estos espacios, aunque los agentes siguen sujetos a las restricciones legales aplicables.

Esto no significa que ICE tenga acceso irrestricto a cualquier salón de clases.

Las condiciones para ingresar a áreas privadas de una escuela dependen de la autoridad legal de los agentes, del tipo de orden que presenten y de las normas aplicables.

En Nueva York, por ejemplo, The Legal Aid Society ofrece orientación específica sobre las protecciones de los estudiantes y los procedimientos que deben seguir las escuelas públicas ante la presencia de agentes migratorios.

Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) protege los expedientes educativos de los alumnos, aunque contempla excepciones legales.

¿ICE puede llevarse a un niño si detiene a sus padres?

La situación depende de las circunstancias y del estatus migratorio del menor. La guía del NILC explica que la política de ICE contempla que los agentes permitan a los padres organizar el cuidado de sus hijos, en lugar de llevárselos automáticamente durante el arresto.

Sin embargo, la organización advierte que existen circunstancias en las que un menor también podría ser detenido, por ejemplo, si las autoridades cuentan con una orden judicial en su contra o determinan que está sujeto a una acción migratoria.

Si el niño es ciudadano estadounidense, la situación es distinta: la detención migratoria de sus padres no convierte al menor en una persona deportable. La ciudadanía del niño tampoco impide por sí sola que las autoridades detengan a sus padres.

Cuando no existe un familiar o adulto responsable disponible para cuidarlo, pueden intervenir los servicios estatales de protección infantil. Su participación no significa necesariamente que los padres pierdan definitivamente la custodia.

¿Qué hace la escuela si nadie llega a recoger al niño después de una detención de ICE?

Cuando un estudiante permanece en el plantel después de la hora de salida, la escuela debe aplicar sus protocolos de seguridad y contactar a los adultos registrados para emergencias.

En Nueva York, por ejemplo, The Legal Aid Society explica que las escuelas públicas utilizan una tarjeta de contactos de emergencia conocida como Blue Card. En ella, los padres pueden registrar hasta tres personas a quienes llamar si ocurre una emergencia o el niño necesita ayuda.

Si ninguno de los adultos autorizados está disponible, la escuela deberá seguir sus procedimientos y las normas estatales de protección infantil. Dependiendo de las circunstancias, podría solicitar la intervención de las autoridades de bienestar infantil.

Esto no implica que todos los niños cuyos padres son detenidos terminen en hogares de acogida. La intervención de los servicios sociales depende de si existe un adulto responsable que pueda garantizar su cuidado y de las circunstancias de cada caso.

¿Qué derechos tienen los padres detenidos por ICE para comunicarse con sus hijos?

Una detención migratoria no elimina automáticamente los derechos parentales. El NILC explica que la política de ICE de julio de 2025 contempla medidas para que los padres detenidos mantengan contacto con sus hijos y participen en decisiones relacionadas con su cuidado. Entre ellas se encuentran la posibilidad de solicitar visitas, comunicarse mediante llamadas telefónicas o videollamadas y participar en procedimientos judiciales relacionados con la custodia.

La organización advierte, sin embargo, que las autoridades migratorias no siempre cumplen estas disposiciones. Por eso recomienda documentar las solicitudes y buscar asistencia legal cuando se obstaculice el contacto familiar.

Los padres también pueden solicitar que se considere su situación familiar antes de un traslado a otro centro de detención. Esto no garantiza que ICE apruebe la petición, pero permite plantear las necesidades de sus hijos.

¿Cómo preparar un plan de emergencia para tus hijos ante una detención de ICE?

Una de las medidas más útiles puede realizarse mucho antes de que ocurra un arresto: hablar con una persona de confianza y acordar quién se encargará de los niños si sus padres no pueden recogerlos.

El plan debe ser sencillo y conocido por todos los adultos involucrados.

Para prepararlo, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Actualiza los contactos de emergencia de la escuela. Confirma que los teléfonos estén vigentes y que las personas registradas puedan recoger a tus hijos

Elige un cuidador de confianza. Habla previamente con esa persona y verifica que pueda hacerse cargo del menor

Consulta qué autorización legal necesitas. Una carta de autorización, un poder para el cuidado del menor o una designación de tutor pueden tener efectos diferentes según el estado

Guarda los documentos importantes. Ten copias de las actas de nacimiento, documentos médicos, información escolar y teléfonos de familiares y abogados en un lugar seguro

Habla con tus hijos de acuerdo con su edad. Explícales a quién deben acudir si no llegas a recogerlos, sin hacerlos responsables de resolver una emergencia

El NILC ofrece una guía en español para padres detenidos por ICE que puede ayudar a las familias a conocer sus derechos y preparar decisiones sobre el cuidado de los menores.

Hay algo que merece especial atención: una autorización notariada no sustituye necesariamente una orden judicial de custodia o tutela. Antes de firmar documentos, es recomendable consultar a un abogado de familia familiarizado con las leyes del estado donde viven los niños.

Para una familia migrante, saber quién recogerá a los hijos si ocurre una detención puede parecer un detalle administrativo. En una emergencia, esa decisión puede determinar si un niño termina el día en casa de alguien conocido o debe esperar a que las autoridades encuentren una solución para su cuidado.

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