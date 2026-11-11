Latinos en Coachella 2027: quiénes se presentarán, fechas y horarios

Daddy Yankee tendrá una presentación especial. Foto: AFP

Daddy Yankee, Milo J, Los Pibes Chorros, Becky G, AKRIILA y La Texana forman parte de los latinos que se presentarán en Coachella 2027. El cartel también incluye propuestas con artistas mexicano-estadounidenses, por lo que la participación latina va más allá del reguetón y las canciones en español.

El festival se celebrará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027 en el Empire Polo Club de Indio, California. Aunque ya se conocen los días de buena parte de las actuaciones, los horarios y escenarios de cada artista siguen pendientes.

Coachella 2027 is coming through with an elite lineup 🔥



See you in the desert pic.twitter.com/QX0ynSdY0A — Music (@Music) November 11, 2026

¿Qué latinos estarán en Coachella 2027 y qué días se presentan?

La programación distribuye a los artistas durante los dos fines de semana. Los músicos anunciados para el viernes, por ejemplo, tocarán el 9 y el 16 de abril. Entre los artistas latinos incluidos en el cartel de Coachella 2027 están los siguientes:

Milo J (Argentina): viernes 9 y 16 de abril

Ragie Ban (Brasil): viernes 9 y 16 de abril

Vintage Culture (Brasil): viernes 9 y 16 de abril

Los Pibes Chorros (Argentina): sábados 10 y 17 de abril

La Texana (México): sábados 10 y 17 de abril

Beltran (Brasil): sábados 10 y 17 de abril

Volkoder (Brasil): sábados 10 y 17 de abril

Twin Tribes (dúo mexicano-estadounidense): sábados 10 y 17 de abril

Becky G (Estados Unidos, de ascendencia mexicana): domingos 11 y 18 de abril

AKRIILA (Chile): domingos 11 y 18 de abril

Klave Efectiva (México): domingos 11 y 18 de abril

Daddy Yankee (Puerto Rico): presentación especial, con fechas por anunciar

La distribución por jornadas también aparece en el cartel completo publicado por PennLive, donde Daddy Yankee figura por separado de la programación diaria.

Milo J y Los Pibes Chorros llevarán dos sonidos argentinos

Milo J se presentará los viernes 9 y 16 de abril, en las jornadas encabezadas por Dua Lipa. El argentino compartirá programación con Madonna, Steve Lacy, Kehlani y JISOO, entre otros artistas.

Su propuesta reúne rap, música urbana y elementos de la música argentina. Su incorporación coincide con la de Los Pibes Chorros, aunque ambos proyectos actuarán en días distintos y representan escenas diferentes.

Daddy Yankee tendrá un show especial en Coachella

Daddy Yankee aparece con una presentación identificada como In the Desert. Su nombre tiene un espacio destacado junto a los principales actos del festival, según el anuncio de los artistas de Coachella 2027 recogido por The Hollywood Reporter.

Todavía no se han anunciado las fechas exactas de su espectáculo. Por ello, no debe asignarse su actuación al domingo únicamente por su ubicación en algunas listas del cartel: su participación especial está separada de las jornadas encabezadas por Dua Lipa, Tame Impala y SZA.

Becky G, AKRIILA y La Texana también están en el cartel

Becky G forma parte de los domingos 11 y 18 de abril, las jornadas que cerrará SZA. La cantante nació en Estados Unidos y tiene ascendencia mexicana, por lo que su participación se suma a la representación latina del festival.

En esas mismas fechas actuará AKRIILA, representante de la escena urbana chilena. Por su parte, La Texana representará a México en Coachella 2027 los sábados 10 y 17, con una propuesta ligada al post-punk y al rock alternativo.

También aparece Twin Tribes. En su sitio oficial, el dúo se identifica como un proyecto de artistas mexicano-estadounidenses establecido en Texas. Su sonido se vincula con el darkwave y el post-punk, otra vertiente de la participación latina en el festival.

Klave Efectiva se suma a la programación de los domingos con una propuesta de música norteña mexicana.

La electrónica brasileña también tendrá presencia

La representación latinoamericana no se limita a quienes cantan en español. Ragie Ban está anunciado para los viernes 9 y 16 de abril. Su perfil de artista en Insomniac lo identifica como un DJ y productor originario de Brasil, con una propuesta entre house y techno.

Beltran y Volkoder actuarán los sábados 10 y 17. Ambos forman parte de la escena electrónica brasileña y han compartido programación en eventos de su país, como documenta G1 en una reseña de sus presentaciones en Manaos.

Vintage Culture también figura en la programación de los viernes.

¿Bad Gyal también estará en Coachella 2027?

Bad Gyal se presentará los sábados 10 y 17 de abril, mientras que Las Petunias aparecen los viernes 9 y 16.

Ambas propuestas son españolas: forman parte de la oferta musical en español, pero conviene distinguirlas de los artistas latinoamericanos y de ascendencia latina.

¿Cuáles son los horarios de Coachella 2027?

Al 11 de noviembre de 2026, los horarios individuales y los escenarios todavía están pendientes de anunciarse. Las fechas del cartel indican qué día actuará cada artista, no la hora de su presentación.

Por ahora, la distribución principal es:

Viernes 9 y 16 de abril: Dua Lipa encabeza la jornada

Sábados 10 y 17 de abril: Tame Impala encabeza la jornada

Domingos 11 y 18 de abril: SZA encabeza la jornada

Daddy Yankee: presentación especial con fechas por confirmar

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Coachella 2027?

La venta de pases comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 12:00 pm, hora del Pacífico, de acuerdo con el sitio oficial de Coachella. En la costa este de Estados Unidos serán las 3:00 pm.

El festival también ofrece paquetes que combinan hospedaje y entradas, además de opciones de transporte en shuttle y campamento dentro del recinto. Estas modalidades deben revisarse por separado antes de elegir el pase.

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