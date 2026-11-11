Seguro Social crea una nueva base de datos que reunirá información de millones en Estados Unidos

Seguro Social en Estados Unidos cubre por jubilación. Foto: Envato.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) prepara una nueva plataforma para reunir información personal de millones de personas. El sistema, llamado Client Data System, busca concentrar registros que hoy están repartidos entre distintas bases de datos de la agencia. Para quienes tienen un número de Seguro Social, reciben beneficios o han hecho algún trámite, hay una pregunta inevitable: ¿qué información tendrán reunida y quién podrá consultarla?

El aviso fue publicado en el Federal Register. La SSA sostiene que la herramienta ayudará a mantener los datos actualizados y a facilitar la atención de sus usuarios. Sin embargo, el alcance de la información que contempla merece atención.

¿Qué información personal reunirá el nuevo sistema del Seguro Social?

La nueva base de datos no se limitará al nombre y al número de Seguro Social. El documento oficial señala que podrá incluir información de distintas áreas de la vida de una persona, entre ellas:

Identidad: nombre, número de Seguro Social, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nombres de los padres

nombre, número de Seguro Social, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nombres de los padres Ciudadanía: país de ciudadanía

país de ciudadanía Contacto: domicilio, correo electrónico, teléfono e idioma de comunicación

domicilio, correo electrónico, teléfono e idioma de comunicación Ingresos y beneficios: historial anual de ganancias, periodos de cotización y montos de pagos del Seguro Social y del programa SSI

historial anual de ganancias, periodos de cotización y montos de pagos del Seguro Social y del programa SSI Situación familiar: información del cónyuge, fechas de matrimonio y datos relacionados con el fin de una unión

información del cónyuge, fechas de matrimonio y datos relacionados con el fin de una unión Atención y trámites: historial de interacciones con la agencia, notas de sus empleados y necesidades de intérprete o formatos accesibles

También contempla información sobre representantes legales, personas autorizadas para administrar beneficios y ciertas alertas o indicadores especiales.

La lista aparece en el aviso de la SSA publicado en el Federal Register. La agencia explica que reunirá datos que ya existen en otros sistemas para que sus empleados puedan consultar la información de cada usuario desde un mismo lugar.

¿El nuevo sistema permitirá que otras agencias consulten tus datos?

Este es uno de los puntos que más atención puede generar entre las comunidades inmigrantes. Conviene hacer una distinción: el aviso que crea el Client Data System no menciona expresamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre sus nuevos usos rutinarios de información.

Sin embargo, otro registro de la SSA, denominado Master Files of Social Security Number Holders and SSN Applications, sí contempla desde antes la posibilidad de entregar información al DHS, cuando la dependencia la solicite, para identificar y localizar a extranjeros en Estados Unidos, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Los usuarios del Seguro Social deben activar los avisos online. Foto: Shutterstock

Ese registro fue objeto de una actualización publicada el 3 de noviembre de 2026. Por eso, no sería correcto afirmar que la nueva plataforma acaba de crear por sí sola una autorización para compartir todos los datos con las autoridades migratorias. Son dos sistemas distintos y sus reglas deben leerse por separado.

El documento del Client Data System sí contempla otros intercambios de información con agencias federales, estatales y locales para determinadas funciones, como la administración de programas sociales, la atención de beneficios y la prevención de fraudes.

¿Quién podrá entrar a la base de datos del Seguro Social?

La plataforma está pensada para el trabajo interno de la SSA. No es una nueva página web ni una aplicación para que los usuarios revisen directamente sus expedientes.

El aviso establece que el acceso estará limitado a empleados y contratistas autorizados que necesiten consultar los datos para cumplir sus funciones. Entre las medidas de seguridad mencionadas están las contraseñas, los perfiles de acceso, las tarjetas de identificación y los mecanismos de auditoría para registrar operaciones sensibles.

La agencia también señala que mantendrá restricciones sobre la información protegida por las leyes tributarias. Esto no elimina las preguntas sobre privacidad, pero sí permite entender qué controles dice tener previstos.

¿Puedes consultar o corregir la información que el Seguro Social tiene sobre ti?

Sí. El aviso reconoce que las personas pueden solicitar por escrito saber si el sistema conserva un registro sobre ellas y pedir acceso a esa información.

También pueden disputar datos que consideren incorrectos, incompletos, desactualizados o irrelevantes. Para hacerlo, deben identificar qué información cuestionan, explicar qué corrección solicitan y presentar argumentos o documentos que respalden su petición.

COLA del Seguro Social 2027. Foto: Envato.

La solicitud debe dirigirse al responsable del sistema en la Administración del Seguro Social, en Baltimore, Maryland. El procedimiento contempla requisitos para comprobar la identidad de quien pide el acceso.

Hay una fecha que también importa: la SSA abrió un periodo para recibir comentarios públicos hasta el 30 de noviembre de 2026 sobre el nuevo sistema y sus usos rutinarios.

Para millones de personas, el Seguro Social no es solo una institución que envía cheques: conserva parte de su historia laboral, familiar y económica. Que esos registros estén mejor organizados puede facilitar trámites, pero también vuelve más importante saber quién tiene acceso a ellos y cómo se corrige un error. La transparencia no debería ser un detalle técnico; es parte de la confianza que cualquier persona necesita tener cuando entrega sus datos al Gobierno.

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