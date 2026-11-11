Los artistas y compositores mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy serán el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Foto: AFP

Los cantantes Silvana Estrada, Carín León, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Bruses están entre los mexicanos nominados al Latin Grammy 2026. La representación del país incluye cantautores, intérpretes de música mexicana, bandas de rock y compositores como Edgar Barrera, quien encabeza las candidaturas de esta edición con 10 menciones.

La ceremonia será el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. En la lista oficial de nominados aparecen tanto artistas que compiten en las categorías generales como músicos que buscan premios por género. Estos son algunos de los nombres mexicanos y las categorías en las que participan.

¿Cuántas nominaciones tiene Silvana Estrada al Latin Grammy 2026?

Silvana Estrada llega con seis nominaciones por su álbum Vendrán suaves lluvias y las canciones “Dime” y “El alma mía”. La cantautora figura en tres de las categorías principales de la entrega:

Álbum del Año: Vendrán suaves lluvias.

Grabación del Año: “Dime”.

Canción del Año: “Dime”.

Mejor Álbum Cantautor: Vendrán suaves lluvias.

Mejor Canción Cantautor: “Dime”.

Mejor Canción de Raíces: “El alma mía”.

Su presencia en Álbum del Año la coloca frente a artistas como Karol G, Jorge Drexler, Mon Laferte y Carín León. Además, “Dime” compite como grabación y como composición: son reconocimientos distintos, aunque se trate de la misma canción.

¿En qué categorías está nominado Carín León?

Carín León compite en dos categorías generales de los Latin Grammy 2026:

Álbum del Año: MUDA.

Grabación del Año: “Desde que te tengo”.

En ambas coincide con Silvana Estrada. En Grabación del Año también aparecen “Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís, y “La perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia. Estas categorías reúnen propuestas de distintos géneros, no solo de música mexicana.

Otros mexicanos nominados al Latin Grammy 2026

La participación mexicana también se encuentra en pop, rock, música alternativa y folclórica. Entre los artistas y compositores nominados destacan:

Bruses: Mejor Álbum de Música Alternativa por DESDE EL COMA, Mejor Canción Alternativa por “QUERIDA AMALIA:” y Mejor Canción Pop/Rock por “Ratera”

Vivir Quintana: Canción del Año como coautora de “Humano”, tema que interpreta con Juanes.

Reik: Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+

Lila Downs: Mejor Álbum Folclórico por Cambias mi mundo

Kinky: Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola de pedo”

The Warning: sus integrantes figuran como compositoras de “Ego”, nominada a Mejor Canción de Rock

La lista no se limita a intérpretes: también reconoce a quienes escriben, producen o participan en las grabaciones. Por eso, una candidatura puede corresponder al artista, a los compositores o al equipo de producción, según la categoría.

Christian Nodal, Pepe Aguilar y más nominados de música mexicana

Christian Nodal, Pepe Aguilar y Camila Fernández coinciden en Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Estos son sus discos nominados:

Christian Nodal: Bandera blanca.

Pepe Aguilar: Mi suerte es ser mexicano II.

Camila Fernández: La Fernández.

En Mejor Álbum de Música Banda compiten Piratita, de Banda Los Recoditos; Tequila y guaro, de Luis Ángel “El Flaco”, y Piedras a la luna, de Edén Muñoz. Peso Pluma y Tito Double P participan con Dinastía (Deluxe) en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

¿Qué mexicanos compiten por Mejor Nuevo Artista?

Arath Herce, Macario Martínez y Sofía Monroy aparecen entre los nominados a Mejor Nuevo Artista.

Herce también tiene presencia en las categorías de cantautor con Musas en mí. Mientras tanto, Edgar Barrera destaca entre los creadores con más nominaciones a Compositor del Año y Productor del Año, además de sus participaciones en trabajos de otros artistas.

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