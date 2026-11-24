Los squishies son una de las opciones para regalar. Foto generada con Gemini

Los juguetes sensoriales que combinan texturas, colores y formas llamativas ganan popularidad esta Navidad, impulsados por su presencia en redes sociales Entre las opciones que despiertan el interés de los niños están los squishies, el slime de mantequilla y las figuras de comida en 3D, diseñadas para manipular y recrear escenas de juego.

La oferta de regalos infantiles para Navidad incorpora cada vez más productos que circulan primero en plataformas digitales y después llegan a los catálogos de las tiendas. TikTok y YouTube han contribuido a dar visibilidad a juguetes sensoriales que destacan por sus materiales, diseños y posibilidades de manipulación, hasta convertirlos en algunas de las opciones que las familias consideran para esta temporada.

Esta tendencia también ha ampliado la variedad de alternativas disponibles en el mercado, desde artículos económicos hasta colecciones de personajes y productos diseñados para distintas edades. Sin embargo, al momento de elegir, conviene comprobar las recomendaciones del fabricante, los materiales y las advertencias de seguridad, sobre todo cuando el juguete contiene piezas pequeñas o sustancias moldeables.

Squishies: los más virales de internet

Los squishies son juguetes blandos que se aprietan y regresan lentamente a su forma original. En TikTok, se presentan como opciones para aliviar el estrés, jugar con la textura o coleccionar figuras pequeñas.

La popularidad de estos juguetes se debe a que son fáciles de mostrar en video. Al apretarlos, se ven blandos, lentos y satisfactorios, lo que los convierte en contenido ideal para TikTok.

Slime de mantequilla: la sensación de TikTok

El Butter Squishy es uno de los más virales en TikTok: Foto: Captura

El Butter Squishy también es una de las tendencias más buscadas por los niños. Se caracteriza por tener una textura suave, cremosa y fácil de estirar.

Por eso, se ha convertido en una de las opciones más buscadas para regalar durante las fiestas.

Juguetes sensoriales: los favoritos para relajarse

Los juguetes sensoriales también ha ganado mucha popularidad en las redes sociales. Estos productos se popularizan porque permiten aliviar la tensión, concentrarse o simplemente jugar con la textura particular.

Comida 3D: las miniaturas que se ven reales

La comida 3D para jugar finaliza esta lista y se trata de miniaturas de alimentos que se ven reales, pero están hechas con impresoras 3D, en su mayoría, para jugar, coleccionar o usar en juegos de rol.

Muchos de estos juguetes son de frutas o comidas. Foto: Captura

Entre los más populares están hamburguesas, papas fritas, donas, frutas, postres y bebidas, o incluso hasta una caja de espaguetis.

En TikTok, los videos muestran cómo se preparan, se combinan o se colocan en escenas de cocina. Esa presentación los convierte en contenido atractivo para las familias.

Cajas sorpresa: un clásico que no ha pasado de moda

El atractivo de estas cajas está en la emoción de abrir el paquete sin saber qué contiene y descubrir cuál de los juguetes o personajes viene dentro. En los últimos años, distintas tiendas han popularizado este formato con colecciones inspiradas en franquicias conocidas de Disney, películas animadas y series infantiles. Algunas incluyen personajes de edición especial o figuras difíciles de conseguir, lo que despierta el interés de los niños por reunir varias piezas de una misma colección. Así, la experiencia de compra también se convierte en un juego de descubrimiento e intercambio.