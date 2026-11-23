Se envió un aviso para audiencias que estaban programadas para 2029. Foto: AFP

El sistema migratorio de Dallas está adelantando audiencias que estaban programadas para 2028 y 2029, según un reporte de The Dallas Morning News. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) administra las cortes de inmigración y recomienda a las personas citadas revisar el estado de su caso, porque las fechas pueden cambiar.

La medida busca reducir el rezago en los casos, pero puede dejar a los inmigrantes con menos tiempo para prepararse, buscar abogado y reunir pruebas. En Dallas, la EOIR mantiene información oficial sobre la corte, sus horarios y los enlaces para audiencias por internet.

El 20 de noviembre, 55 inmigrantes con posibles órdenes de deportación fueron citados a audiencias preliminares ante jueces que comparecieron de forma remota en el edificio federal Earle Cabell, en el centro de Dallas, según el reporte. Algunos dijeron haber recibido apenas una semana de aviso para audiencias que originalmente estaban programadas para 2029.

¿Qué cambia para los inmigrantes en Dallas?

El cambio más directo es el tiempo. Personas que esperaban una audiencia en 2028 o 2029 pueden recibir una cita con pocos días de anticipación. Eso reduce el margen para contratar abogado, reunir documentos, traducir pruebas o preparar un testimonio.

En Dallas, instrucciones internas desalientan que los jueces pospongan audiencias para dar tiempo a los inmigrantes a conseguir abogado, según el reporte de The Dallas Morning News. El correo de Tara Naselow-Nahas, jueza principal de inmigración en Dallas, indica que, salvo circunstancias excepcionales, ningún caso debe reprogramarse solo por falta de abogado.

La instrucción también pide a los jueces revisar cuidadosamente los casos y tomar la acción que corresponda. Eso puede significar que una audiencia inicial se convierta en una etapa más avanzada del proceso.

¿Qué son las audiencias preliminares?

Las audiencias adelantadas en Dallas son preliminares, no necesariamente decisiones finales sobre si una persona puede permanecer en Estados Unidos. En estas sesiones se revisa el estado del caso, se confirma la información y se fijan pasos siguientes.

Para algunos inmigrantes, la audiencia terminó con una nueva fecha en 2027. Eso les dio más tiempo para preparar su defensa. Para otros, el adelanto puede significar menos margen para organizarse.

El caso de Carini Álvarez, de Venezuela, ilustra el cambio. Ella recibió una nueva fecha para el 2 de junio de 2027, cuando deberá presentar pruebas para respaldar su caso.

El derecho a abogado y el debido proceso si eres inmigrante

Abogados de inmigración y defensores advierten que adelantar audiencias con poco aviso puede afectar el derecho a un proceso justo. Paul Hunker, abogado de inmigración en Dallas y exasesor principal de ICE en esa ciudad, dijo para el medio local que dar solo siete días de aviso a alguien con una fecha lejana podría plantear un problema de debido proceso.

Sarah Ellison Hernández, exjueza de inmigración en Dallas, señaló que estas audiencias están dirigidas específicamente a inmigrantes sin abogado. Según ella, esas personas quedan más vulnerables porque deben entender reglas y derechos en un sistema legal complejo.

La falta de representación legal puede tener consecuencias prácticas. Sin abogado, una persona puede no saber qué pruebas presentar, cómo responder preguntas o qué opciones tiene si recibe una orden de deportación.

¿Por qué el sistema acelera los casos?

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que supervisa las cortes de inmigración, dijo que el objetivo es que los casos no se queden estancados y que los inmigrantes reciban su día en corte de manera oportuna. El portavoz John Martin dijo que no hay nada novedoso en buscar más espacio en las cortes.

El adelanto de audiencias ocurre en un contexto de mayor presión sobre las cortes migratorias. La administración Trump también ha intensificado arrestos en tribunales y aumentado el número de casos que los jueces deben manejar.

El sistema busca reducir el rezago acumulado. Sin embargo, la aceleración puede generar tensión entre la rapidez del proceso y el tiempo que necesita una persona para preparar su defensa.

¿Qué deben hacer los inmigrantes citados?

La primera recomendación es revisar de inmediato cualquier notificación de la corte. La EOIR aclara que los documentos de la corte, como las notificaciones, son la fuente oficial de información sobre fechas y horas.

La segunda es buscar asesoría legal lo antes posible. La EOIR mantiene un registro de organizaciones reconocidas y representantes acreditados que pueden ofrecer asesoría legal.

La tercera es reunir pruebas y documentos. Eso puede incluir identificación, registros de entrada al país, pruebas de residencia, cartas de apoyo, expedientes médicos o cualquier documento relevante para el caso.

¿Qué significa para Dallas una decisión de este tipo?

Para Dallas, el adelanto de audiencias representa un cambio en el ritmo del sistema migratorio. Casos que estaban programados para dentro de dos o tres años pueden avanzar mucho antes.

Para los inmigrantes, la consecuencia práctica es menos tiempo para prepararse. Para los abogados y defensores, la preocupación es que la rapidez no sacrifique el derecho a un proceso justo.

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