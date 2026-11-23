Consulado para tramitar la visa de Estados Unidos. Foto: Envato.

Conseguir una cita para la visa americana puede convertirse en una espera de meses para muchas familias. Pero no todas las ciudades de México tienen el mismo retraso. En una reciente actualización, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó dos sedes donde la próxima entrevista para la visa de turista B1/B2 aparece disponible en menos de 15 días.

El dato interesa especialmente a los mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen familiares en México que todavía necesitan obtener este permiso para viajar.

¿Qué consulados de Estados Unidos en México tienen citas más rápidas?

La disponibilidad cambia según la ciudad. De acuerdo con el registro oficial del Departamento de Estado, Nogales y Ciudad Juárez encabezan las opciones con menor espera para quienes necesitan una entrevista presencial de visa B1/B2.

Esta es la disponibilidad estimada de la próxima cita en las principales sedes de México:

Nogales, Sonora: menos de 15 días

menos de 15 días Ciudad Juárez, Chihuahua: menos de 15 días

menos de 15 días Hermosillo, Sonora: un mes y medio

un mes y medio Nuevo Laredo, Tamaulipas: un mes y medio

un mes y medio Tijuana, Baja California: dos meses

dos meses Mérida, Yucatán: tres meses

tres meses Monterrey, Nuevo León: tres meses

tres meses Ciudad de México: cuatro meses y medio

cuatro meses y medio Matamoros, Tamaulipas: cinco meses y medio

cinco meses y medio Guadalajara, Jalisco: seis meses y medio

Las cifras corresponden a la columna de próxima cita disponible para entrevistas B1/B2 de la tabla de Global Visa Wait Times. El Departamento de Estado actualiza estos datos mensualmente. La diferencia es considerable. Una persona que busca tramitar su visa por primera vez podría encontrar una entrevista mucho antes en Nogales o Ciudad Juárez que en Guadalajara.

¿Por qué cambia el tiempo de espera para la visa americana?

No existe una sola fecha para todo México. Cada sede tiene una demanda distinta y dispone de una cantidad determinada de espacios para atender a los solicitantes. El Departamento de Estado explica que las embajadas y consulados liberan nuevas citas periódicamente. También pueden aparecer espacios cuando otros solicitantes cancelan o cambian sus entrevistas.

Por eso, la fecha publicada no garantiza que una persona consiga exactamente esa cita. Incluso alguien que ya tiene una entrevista programada podría encontrar otra más cercana si revisa regularmente el sistema oficial.

El DOS busca restringir visas para casos irregulares | Foto: Shutterstock

La dependencia también aclara que los tiempos de espera promedio y la próxima cita disponible son indicadores diferentes. El primero refleja cuánto tardaron los solicitantes durante el mes anterior; el segundo estima cuándo podría realizarse una nueva entrevista.

¿Puedes solicitar la visa americana en cualquier consulado de México?

La Embajada de Estados Unidos en México cuenta con nueve consulados y una sede diplomática en Ciudad de México que procesan visas de no inmigrante. Según la información oficial de la representación estadounidense, los solicitantes pueden comenzar el trámite mediante su sistema de citas y seleccionar una sede disponible.

Esto abre una posibilidad para quienes viven lejos de su ciudad de origen, aunque deben considerar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación si necesitan trasladarse para acudir al Centro de Atención al Solicitante (CAS) y a la entrevista.

Para comenzar, el interesado debe:

Completar el formulario DS-160 en línea Crear una cuenta en el sistema oficial de citas Pagar la tarifa correspondiente a la categoría solicitada Programar las visitas que indique el sistema Presentarse con la documentación requerida

La visa B1/B2 permite realizar viajes temporales por turismo o negocios. Tener una cita más cercana no significa que la visa será aprobada, ya que la decisión corresponde al oficial consular.

Los mexicanos que viven en EE. UU. también deben tomar en cuenta este dato

Para los latinos que ya residen en Estados Unidos, esta información puede ser especialmente útil cuando sus padres, hermanos o hijos todavía viven en México y necesitan solicitar una visa para visitarlos. Una cita más rápida puede ayudar a organizar un viaje familiar, pero no conviene comprar boletos ni hacer planes definitivos antes de conocer el resultado del trámite.

Si alguien está dispuesto a viajar a otra ciudad para adelantar su entrevista, debe comparar primero el ahorro de tiempo con el costo del traslado. A veces, conseguir una fecha antes implica gastar más de lo esperado. Y cuando se trata de volver a reunirse con la familia, vale la pena hacer bien las cuentas.

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