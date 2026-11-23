El monto de 500 dólares aplica para quien entra por tierra, aire o mar. Foto: AFP

El programa Heroínas y Héroes Paisanos iniciará su operativo de invierno el 25 de noviembre y lo mantendrá hasta el 8 de enero de 2027, con el fin de apoyar a los mexicanos que viajan desde Estados Unidos a visitar a sus familias durante las fiestas, de acuerdo con un aviso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Durante esas semanas, como el resto del año, cada viajero puede llevar hasta 500 dólares en mercancía sin pagar impuestos, además de su equipaje personal. Sin embargo, ese monto no lo fija el programa, sino las reglas aduaneras de México, que desde 2025 establecen la misma franquicia de 500 dólares para quien entra por tierra, aire o mar, por lo que la cifra de 300 dólares para viajes por carretera, que muchos viajeros siguen tomando como referencia, quedó sin efecto.

Además del límite de compras, el viaje implica otros pendientes, como el permiso para el auto y los canales para denunciar abusos en el camino. A esto se suma un riesgo del lado estadounidense, ya que salir del país sin estatus o con un trámite migratorio pendiente puede cerrar la puerta del regreso.

¿Qué es Héroes Paisanos y cuándo opera en invierno?

El programa coordina el trabajo de más de 40 dependencias de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil para orientar a los mexicanos que viven en Estados Unidos o Canadá y viajan a México, según el Consulado de México en Seattle. Aunque funciona todos los días del año, refuerza su atención en tres temporadas de mayor movimiento.

Para 2026, esos periodos fueron Semana Santa, del 18 de marzo al 18 de abril, y verano, mientras que el de invierno corre del 25 de noviembre al 8 de enero. En esas semanas, el programa instala módulos de orientación y cuenta con observadores que acompañan a los viajeros, reciben quejas y las canalizan a las autoridades.

¿Cuánto puedes llevar sin pagar impuestos y a quién le cambia el límite?

Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, fijan una franquicia de 500 dólares por pasajero, sin importar el medio de transporte. De hecho, las franquicias de una familia se pueden sumar si todos llegan juntos, por lo que una familia de cuatro integrantes podría ingresar hasta 2 mil dólares en mercancía.

En temporada, el límite cambia solo para un grupo: quienes viajan de la franja o región fronteriza hacia el interior del país, que durante los periodos del programa también pueden usar la franquicia de 500 dólares, según la resolución del SAT que modificó la regla. Para quienes cruzan desde Estados Unidos con destino al interior, en cambio, el monto de lo que se puede pasar sin pagar impuestos se mantiene igual todo el año.

Por otra parte, el equipaje personal no se descuenta de esa franquicia. Entre los artículos que se pueden llevar aparte destacan:

Ropa, calzado y productos de aseo acordes a la duración del viaje

Hasta tres teléfonos celulares y dos cámaras fotográficas o de video

Para mayores de edad, hasta tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino

En cambio, la franquicia no cubre bebidas alcohólicas, tabaco ni combustible, salvo el que lleve el tanque del vehículo. Por eso, conviene guardar las facturas o comprobantes de compra, porque el personal de aduanas puede pedirlos para comprobar el valor de la mercancía.

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Antes de viajar, consulta la Guía Héroes Paisanos 2026. Ahí encontrarás información sobre tus derechos, los requisitos y los apoyos para que tu ingreso, tránsito, estancia y retorno sean seguros.



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¿Qué documentos necesitas si viajas por tierra y en auto?

Para entrar como mexicano, basta con un documento que compruebe la nacionalidad, como el pasaporte mexicano, la copia certificada del acta de nacimiento o la matrícula consular. Sin embargo, quien viaja en un auto con placas de Estados Unidos y va más allá de la zona libre fronteriza debe tramitar un permiso de importación temporal con Banjercito, el único autorizado para expedirlo.

De acuerdo con los requisitos de Banjercito, el trámite tiene estas condiciones:

Cuesta 45 dólares más IVA si se hace en línea, entre 10 y 60 días antes del viaje, o 51 dólares más IVA en módulos y consulados

Exige un depósito en garantía de 400 dólares para autos modelo 2007 o posteriores, de 300 para modelos 2001 a 2006 y de 200 para modelos 2000 o anteriores

El depósito se devuelve solo si se cancela el permiso, con el vehículo presente, antes de la fecha máxima de retorno

Además, los mexicanos que viven en el extranjero deben acreditar su residencia legal con una Green Card, un pasaporte no mexicano o una passport card, según el mismo documento. En otras palabras, quien no tiene estatus migratorio en Estados Unidos no puede obtener este permiso, un dato clave antes de planear el viaje en auto.

Banjercito también advierte que ningún gestor o tercero debe cobrar por el trámite y que en la frontera solo atiende personal uniformado del banco.

¿Dónde pedir ayuda y cómo denunciar abusos o extorsiones?

En caso de abuso o irregularidades por parte de autoridades mexicanas, los viajeros pueden denunciar al 1 877 210 9469 desde Estados Unidos y al 800 201 8542 desde México, según el Consulado de México en Chicago. Asimismo, los observadores del programa en los módulos reciben quejas y las envían a la autoridad que corresponda.

Por eso, ante cualquier cobro indebido o amenaza, resulta útil anotar el nombre o número del servidor público, el lugar y la hora, y tomar fotos si es seguro hacerlo. También conviene recordar que el permiso de Banjercito y los impuestos aduaneros solo se pagan en ventanillas oficiales, nunca en efectivo a un agente en el camino. Ante una emergencia, el número es el 911.

Salir de Estados Unidos sin estatus o con un trámite pendiente puede impedir el regreso

Antes de cruzar la frontera hacia el sur, quienes no tienen estatus migratorio deben considerar que salir del país puede activar un castigo para volver. El plazo de ese castigo, de 3 o 10 años según el tiempo que la persona haya estado sin permiso, empieza a contar el día de la salida, de acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS.

En el caso de quienes tienen una solicitud de Green Card en trámite, salir sin un permiso de viaje llamado advance parole normalmente se considera abandono de la solicitud, según la propia agencia. Además, ese permiso dejó de ser una garantía: el 13 de agosto de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió que viajar con advance parole también cuenta como salida para activar el castigo de 3 o 10 años, según el Immigrant Legal Resource Center (ILRC).

Con esa decisión, quien acumuló más de 180 días sin estatus antes de su trámite y viaja con advance parole puede quedar impedido para volver durante 3 o 10 años. La nueva interpretación solo aplica a viajes posteriores a esa fecha, por lo que las salidas anteriores no deberían haber activado el castigo. Por eso, cualquier persona con un trámite para obtener la Green Card sin salir de Estados Unidos o con un caso migratorio abierto debe consultar a un abogado antes de comprar boletos para las fiestas.

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