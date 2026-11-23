El joven pudo volver a Estados Unidos el 30 de agosto. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos reconoció ante una corte federal que Brian José Morales García, nacido en Denver, es ciudadano estadounidense, siete meses después de enviarlo a México tras una parada de tránsito en Texas. El reconocimiento llegó en el mismo escrito con el que el gobierno pidió desechar la demanda que el joven de 25 años presentó por su expulsión, de acuerdo con la moción presentada el 20 de noviembre en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

En ese documento, la Fiscalía federal escribió que el demandante “es ciudadano de Estados Unidos y de México”, una postura muy distinta a la que el gobierno sostuvo durante meses. En abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que sus agentes no habían arrestado a un ciudadano y que el joven había admitido ser mexicano y haber entrado al país de forma ilegal, según el Texas Tribune.

Sin embargo, el reconocimiento no vino acompañado de una disculpa. Por el contrario, el gobierno no admitió ningún error de sus agentes y sostuvo que el joven aceptó salir del país por voluntad propia, por lo que su demanda por daños no debe seguir adelante.

¿Cómo terminó un ciudadano expulsado tras una parada de tránsito?

Todo comenzó el 3 de abril de 2026, cuando un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo cerca de Fredericksburg la camioneta en la que Morales García viajaba como pasajero, rumbo a su trabajo instalando aires acondicionados. De acuerdo con el diario, el joven dijo varias veces que era ciudadano y que tenía en su casa de Austin su acta de nacimiento y su tarjeta del Seguro Social, pero los oficiales llamaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que pidió retenerlo.

Después de pasar por la cárcel del condado de Gillespie, quedó bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Según la versión del gobierno, un agente lo entrevistó en español durante dos o tres minutos, encontró un registro mexicano con sus datos y concluyó que era extranjero. Finalmente, el 7 de abril fue enviado a México por Harlingen, Texas.

Morales García, en cambio, asegura que insistió en su ciudadanía, que lo amenazaron con ir a prisión y que firmó los papeles bajo presión. Tras presentar su demanda en mayo, sus abogados negociaron con el gobierno y el joven pudo volver a Estados Unidos el 30 de agosto, mientras el caso sigue abierto.

¿Qué reconoce el gobierno y por qué pide desechar la demanda?

La moción, firmada por el fiscal federal Justin R. Simmons y dos fiscales adjuntos, se presentó en el caso Morales Garcia v. Mullin, que lleva el juez Robert Pitman en Austin. Además de reconocer la doble ciudadanía, el documento defendió la actuación del agente, al que describió como profesional, y negó que haya amenazado o presionado al joven.

Con esa base, el gobierno pidió desechar todos los reclamos de forma definitiva por estas razones:

La ley no permite reclamar daños económicos contra agentes federales en casos de inmigración como este

El gobierno tiene inmunidad y no puede ser demandado sin una ley que lo autorice

Los altos funcionarios demandados no participaron personalmente en la detención

Como el joven ya regresó a Estados Unidos, su petición para volver ya no tiene sentido

Por su parte, la defensa de los agentes del condado de Gillespie presentó ese mismo día otra moción para que se desestime la demanda. El juez todavía no ha resuelto ninguna de las dos, y de su decisión depende que la demanda del joven por daños siga adelante.

NEW: The Trump admin in a court filing today admitted a Central Texas man who was wrongfully deported, and later allowed to return to the country, is in fact a U.S. Citizen who holds dual citizenship w/ Mexico.

Background here ab Brian José Morales García https://t.co/Ypjwy36nIE pic.twitter.com/ABvtBxnXak — Alejandro Serrano (@serrano_alej) November 20, 2026

¿La doble nacionalidad anula la ciudadanía estadounidense?

La doble nacionalidad fue justo lo que complicó el caso, ya que el agente se apoyó en un registro de nacimiento mexicano para concluir que el joven era extranjero. Además, el diario revisó su identificación mexicana y encontró otra forma de escribir su nombre y otra fecha de nacimiento.

Aun así, la ley estadounidense no obliga a nadie a elegir entre una nacionalidad y otra, de acuerdo con el Departamento de Estado. Por eso, tener también la nacionalidad mexicana no quita la ciudadanía estadounidense, que solo se pierde si la persona renuncia a ella de manera voluntaria. Asimismo, quienes tienen doble nacionalidad deben usar su pasaporte estadounidense para entrar y salir de Estados Unidos.

¿Qué documentos sirven para probar la ciudadanía?

Para muchas familias mexicanas con hijos nacidos en Estados Unidos, el caso deja una lección práctica: no todos los documentos sirven igual. Según la lista oficial de pruebas de ciudadanía, estos son los principales:

Acta de nacimiento estadounidense emitida por la ciudad, el condado o el estado

Pasaporte estadounidense, aunque esté vencido, siempre que no esté dañado

Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero, para quienes nacieron fuera del país de padres estadounidenses

Certificado de Naturalización

Certificado de Ciudadanía

En cambio, la tarjeta del Seguro Social no prueba la ciudadanía, ya que la Administración del Seguro Social también entrega números a extranjeros autorizados para trabajar. Por eso, aunque es útil tenerla, no sustituye al acta de nacimiento o al pasaporte.

¿Qué hacer si un agente no cree que eres ciudadano?

Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) encontró que entre 2015 y marzo de 2020, ICE arrestó a 674 posibles ciudadanos, detuvo a 121 y expulsó a 70. Ante esa realidad, una directiva de ICE sobre posibles ciudadanos, emitida en 2015, ordenó a sus agentes investigar cuando alguien afirma ser ciudadano o hay indicios de que podría serlo.

En la práctica, lo más importante es decir con claridad que eres ciudadano y pedir que un supervisor revise el caso, sobre todo en una parada de tránsito, donde la policía local puede llamar a ICE gracias a la colaboración de policías locales con la agencia. También conviene mantener la calma y conocer los derechos que tienes si ICE te detiene en el auto, como guardar silencio y pedir un abogado.

Asimismo, nunca conviene firmar un documento que no entiendes, en especial uno de salida voluntaria, porque puede usarse después como prueba de que aceptaste irte. Finalmente, resulta útil llevar una foto o copia de tu acta de nacimiento o pasaporte en el celular, y que algún familiar sepa dónde están los originales para llevarlos si te detienen.

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