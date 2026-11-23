EE. UU. y México avanzan hacia un acuerdo sobre los aranceles. Foto: Shutterstock

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que las negociaciones comerciales con Estados Unidos están avanzando y existe la posibilidad de que México consiga una reducción de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Aunque todavía no es oficial, el acuerdo podría alcanzarse en diciembre, cuando tengan un próximo encuentro.

Según la conferencia de prensa que ofreció la mandataria mexicana, su objetivo principal es conseguir mejores condiciones para las exportaciones de acero, aluminio, vehículos y sus derivados, sectores afectados por los gravámenes estadounidenses.

La expectativa de un acuerdo aumentó después de la reunión que Sheinbaum y Trump sostuvieron el 18 de noviembre, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China. Tras ese encuentro, ambos gobiernos acordaron continuar las conversaciones en diciembre, cuando coincidan en la próxima cumbre del G20, prevista en Florida.

Sin embargo, todavía no existe un acuerdo firmado ni se conocen las condiciones específicas de una eventual reducción arancelaria. De hecho, Claudia Sheinbaum evitó adelantar detalles.

Hace unos días, en la explanada sur de la Casa Blanca, Trump insistió en que continuaría subiendo los aranceles a México si no detiene las caravanas migrantes. No obstante, sus declaraciones fueron antes de que se vieran las caras en China.



Lo que se sabe de la posible reducción de aranceles de EE. UU. a México

La presidenta de México explicó que su reciente conversación con el mandatario estadounidense fue cordial y permitió revisar los avances de un trabajo diplomático y comercial que lleva aproximadamente año y medio.

De acuerdo con Reuters, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, participa en las conversaciones comerciales, mientras que otros asuntos de la relación bilateral, como seguridad y migración, se atienden mediante mecanismos separados.

La intención es alcanzar un entendimiento que permita mejorar las condiciones comerciales sin comprometer la posición de México en otros asuntos de su relación con Estados Unidos.

Según precisa el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), los aranceles vigentes contemplan tasas que varían según el producto. En el caso del acero y el aluminio pueden alcanzar entre 10% y 50%, mientras que los vehículos y sus componentes están sujetos a gravámenes de entre 15% y 25%, con excepciones para determinados productos que cumplen las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este sentido, México busca negociar condiciones más favorables para sus exportadores. Especialmente porque las industrias automotriz y metalúrgica dependen de cadenas de suministro que cruzan constantemente la frontera.

Durante los primeros nueve meses de 2026, añade Reuters, México y Estados Unidos intercambiaron aproximadamente 779 mil millones de dólares en mercancías.

Además, cerca de 80% de las exportaciones mexicanas hacia territorio estadounidense ya ingresan sin pagar aranceles, de acuerdo con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México. Por ello, el objetivo de las negociaciones es conseguir alivio para los sectores que todavía enfrentan gravámenes adicionales.

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