Detenciones en aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Envato.

Miles de familias se preparan para reunirse este jueves por Thanksgiving, pero algunos inmigrantes podrían tener que pensarlo dos veces antes de abordar un avión. La ACLU advierte que ICE ha detenido a personas en aeropuertos estadounidenses incluso cuando tenían solicitudes migratorias pendientes. La alerta también alcanza a viajeros que no tienen antecedentes penales.

La preocupación llega justo cuando millones de personas se desplazarán por el país para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y hay algo que conviene tener claro: tener un caso migratorio abierto o un permiso de trabajo no garantiza que una persona esté libre de una detención migratoria durante un viaje nacional.

¿Quiénes podrían enfrentar detenciones de ICE al viajar en avión?

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) actualizó su guía sobre encuentros con autoridades en aeropuertos. En ella advierte que ciertos inmigrantes deben evaluar cuidadosamente los riesgos de tomar vuelos dentro de Estados Unidos.

Entre los perfiles que señala están:

Personas que no tienen autorización migratoria vigente

Inmigrantes con una orden final de deportación

Beneficiarios de DACA, TPS o parole

Personas con solicitudes migratorias pendientes

Viajeros con antecedentes de arrestos penales

Personas cuya visa venció, aunque hayan solicitado una extensión o cambio de estatus

La ACLU también señala que ICE estaría utilizando información de pasajeros proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para localizar a determinados inmigrantes y detenerlos al abordar o después de aterrizar.

La organización cita reportes según los cuales ICE arrestó a más de 800 personas en aeropuertos entre el inicio del segundo mandato de Donald Trump y febrero de 2026. Esto no significa que todos los extranjeros que vuelan dentro del país serán detenidos. Sin embargo, sí muestra que un vuelo nacional no elimina cualquier posibilidad de encontrarse con agentes migratorios.

¿Tener asilo, TPS o permiso de trabajo pendiente protege de ICE?

No necesariamente. Una advertencia publicada por el despacho de abogados Minsky, McCormick & Hallagan explica que sus clientes han enfrentado detenciones en aeropuertos pese a tener solicitudes migratorias pendientes e incluso documentos de autorización de empleo (EAD).

El despacho destaca un punto importante: tener permiso para permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve una solicitud no siempre equivale a contar con un estatus migratorio aprobado.

Entre los casos que considera especialmente delicados están:

Solicitudes de asilo I-589 cuando el estatus migratorio anterior ya venció

Peticiones de ajuste de estatus I-485 todavía sin resolver, aunque exista un EAD

Solicitudes de extensión o cambio de estatus I-539 o I-129 con un I-94 vencido

Peticiones de visa U o protección bajo VAWA cuando la persona no tiene otro estatus vigente

La recomendación del despacho es consultar con un abogado antes de realizar viajes nacionales que no sean indispensables si el estatus anterior venció o la persona nunca tuvo uno.

¿Qué documentos debes llevar si tienes que volar en Thanksgiving?

La TSA exige a los pasajeros adultos una identificación aceptada para pasar los controles de seguridad. Desde febrero de 2026 también existe la opción TSA ConfirmID, con un pago de 45 dólares, para quienes no presentan una identificación válida de la lista oficial.

Sin embargo, cumplir con ese requisito no resuelve una situación migratoria.

La ACLU recomienda conocer los derechos propios ante un encuentro con agentes de seguridad o autoridades migratorias. Si el viaje es necesario, conviene hablar previamente con un abogado y preparar la documentación correspondiente al caso.

Entre los documentos que podrían ser relevantes, dependiendo de la situación, están:

Pasaporte o identificación oficial vigente

Formulario I-94

Notificaciones I-797 de aprobación o recibo de solicitudes

Documento de autorización de empleo (EAD)

Documentos de Advance Parole, cuando correspondan

Datos de contacto del abogado de inmigración

No todos los documentos aplican a todas las personas. Llevarlos tampoco impide automáticamente una detención.

Thanksgiving 2026 movilizará a millones de viajeros en Estados Unidos

La advertencia migratoria coincide con uno de los periodos de mayor movimiento del año. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas de sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.

De ellas, aproximadamente 5.96 millones utilizarán vuelos nacionales, según la proyección publicada por AAA el 16 de noviembre.

La cifra ayuda a dimensionar el movimiento que habrá en los aeropuertos durante la celebración.

Para las familias inmigrantes, la decisión de viajar puede ser especialmente difícil. Nadie quiere perderse una reunión familiar por temor a una detención, pero tampoco conviene asumir que un recibo de USCIS o un permiso de trabajo resuelve todos los riesgos migratorios.

Si tienes un caso pendiente, revisa tu situación particular antes de comprar un boleto o presentarte en el aeropuerto. Una conversación con un abogado puede ayudarte a entender qué documentos tienes, qué protección te ofrece tu trámite y qué riesgos existen en tu caso. Thanksgiving es una fecha para reunirse con la familia, no para descubrir demasiado tarde que tu situación migratoria necesitaba una revisión antes de salir de casa.

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