USCIS decidirá por su cuenta si un joven califica. Foto: Envato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) endureció el camino a la Green Card para los jóvenes con estatus SIJ, una protección para menores que sufrieron abuso, abandono o negligencia de sus padres, y aplicará las nuevas reglas también a los casos en trámite, de acuerdo con dos alertas que publicó el 20 de noviembre en su Manual de Políticas.

Con estos cambios, una orden de un tribunal juvenil dejó de ser suficiente por sí sola para que USCIS acepte la historia de un joven. Además, los oficiales revisarán si la petición original fue genuina y tomarán en cuenta antecedentes como faltas juveniles o posibles vínculos con pandillas antes de decidir si otorgan la residencia.

Aunque suele llamarse “visa juvenil”, el SIJ no es una visa, sino una clasificación migratoria que abre la puerta a la residencia permanente. Ante esto, para los jóvenes que esperan su Green Card, las nuevas reglas pueden traducirse en más preguntas, más documentos y la posibilidad de que se revise un caso que ya parecía resuelto.

¿Qué es el estatus SIJ y a quién protege?

El estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ, por sus siglas en inglés) está pensado para niños y jóvenes que pasaron por un proceso en un tribunal juvenil estatal debido a abuso, negligencia, abandono o una causa similar bajo la ley de su estado, según el capítulo del Manual de USCIS sobre los requisitos. En ese proceso, el juez debe decidir sobre la custodia del menor, determinar que no es viable reunirlo con uno o ambos padres y concluir que no le conviene regresar a su país.

A partir de ahí, el joven debe cumplir con estos requisitos generales para obtener la clasificación:

Estar físicamente en Estados Unidos al presentar la petición y cuando se decide

No estar casado

Presentar el formulario I-360 antes de cumplir 21 años

Contar con una orden de un tribunal juvenil con las determinaciones requeridas

Obtener el consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Una vez aprobada la clasificación, el joven puede pedir la residencia permanente, aunque muchas veces debe esperar a que haya una visa disponible en su categoría.

¿Qué cambió con las dos alertas del 20 de noviembre?

USCIS dividió los cambios en dos documentos que corresponden a las dos etapas del trámite. La primera, la alerta PA-2026-17, se enfocó en la petición SIJ y la agencia la presentó como una respuesta a problemas de integridad en el programa.

La segunda, la alerta PA-2026-18, cambió la forma de decidir la Green Card. En ella, USCIS estableció que cada joven deberá merecer una decisión favorable a criterio del oficial, además de cumplir con todos los requisitos de la ley.

¿Por qué una orden de un tribunal juvenil ya no basta por sí sola?

El Manual actualizado indicó que, aunque los tribunales estatales aplican las leyes de su estado, USCIS decide por su cuenta si un joven califica, si la información es verdadera y si la petición es genuina. De hecho, la agencia aclaró que no se somete a los tribunales estatales en el consentimiento ni en los demás requisitos.

En la práctica, el DHS puede negar su consentimiento aunque la orden del juez incluya todas las determinaciones necesarias, si el joven no demuestra que la buscó principalmente para protegerse del maltrato y no para obtener un beneficio migratorio. Asimismo, las órdenes con declaraciones generales, sin un análisis del caso concreto, ya no son suficientes.

Para tomar esa decisión, el oficial revisará, entre otros puntos:

Si la información que se presentó al juez era creíble

Si los documentos entregados a USCIS son los mismos que recibió el tribunal

Si la orden contradice información que aparece en los sistemas del gobierno

Si el tribunal hizo alguna verificación propia

📢 USCIS has updated the Policy Manual with guidance on adjustment of status for Special Immigrant Juveniles (SIJ). The update is policy guidance to USCIS officers and may affect SIJ-based adjustment applicants and their representatives.



The update says SIJ-based adjustment… pic.twitter.com/751SRj6DEX — VISA IN AMERICA (@VISAINAMERICA) November 20, 2026

¿Cómo pesarán los antecedentes en la decisión de la Green Card?

En la etapa de la residencia, el capítulo del Manual sobre la Green Card SIJ precisó que las faltas juveniles no suelen contar como condenas penales, pero sí se tomarán en cuenta caso por caso al decidir la residencia. Por eso, el joven debe declarar todos sus arrestos y cargos, incluidos los que ocurrieron fuera de Estados Unidos, y si su expediente fue sellado o borrado, debe explicarlo e incluso USCIS puede pedirle que solicite al tribunal que lo abra.

Además, el Manual pidió a los oficiales poner atención a la pertenencia real o sospechada a pandillas, el fraude de edad o identidad y los procesos de custodia superficiales, sobre todo cuando la orden se emitió con efecto retroactivo. También dejó claro que cumplir con los requisitos básicos ya no cuenta como un punto a favor del solicitante.

Por otra parte, si el oficial concluye que una petición SIJ ya aprobada no fue genuina, puede iniciar su revocación y negar la Green Card, y en algunos casos enviar al joven a un proceso ante un juez de inmigración.

¿Las nuevas reglas aplican a los casos pendientes?

La alerta sobre la Green Card entró en vigor de inmediato y aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de su publicación, mientras que las aprobadas antes de esa fecha se rigen por la política anterior. Incluso, USCIS argumentó que los solicitantes no tenían un derecho adquirido sobre las reglas previas.

En el caso de quienes ya tienen una petición SIJ aprobada, el cambio no la anula, aunque el Manual establece que el oficial deberá evaluar, al decidir la Green Card, si esa petición fue genuina. En otras palabras, un I-360 aprobado no desaparece con el cambio, pero puede volver a revisarse cuando llegue el turno de la residencia.

¿Qué documentos conviene tener listos y cuándo buscar asesoría legal?

Ante este escenario, un expediente completo y ordenado cobra más importancia. De acuerdo con la lista oficial, quienes piden la residencia por la vía SIJ deben presentar, entre otros documentos:

El formulario I-485 y el aviso de recibo o aprobación del I-360

Acta de nacimiento, identificación y fotografías

El examen médico de inmigración (I-693)

Registros policiales y judiciales certificados de faltas juveniles, arrestos, cargos o condenas, si los hay

Cualquier otra prueba que apoye una decisión favorable

Por eso, resulta útil reunir desde ahora las copias de la petición de custodia, los reportes médicos o policiales y cualquier documento que se haya presentado ante el juez, ya que USCIS puede pedirlos para comprobar los hechos. Asimismo, en la mayoría de los casos habrá entrevista, y los menores de 18 años pueden acudir con un adulto de confianza además de su abogado.

Finalmente, buscar asesoría legal antes de presentar la solicitud de Green Card es clave, sobre todo si existe algún arresto, un expediente sellado o una orden emitida con efecto retroactivo.

También es importante acudir con un abogado o una organización acreditada de inmediato si USCIS envía una petición de pruebas o un aviso de intención de revocar, porque esos documentos tienen plazos y una respuesta incompleta puede costar la posibilidad de obtener la Green Card sin salir de Estados Unidos.

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