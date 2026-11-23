La instrucción bajó de 543 a unas 300 horas para miles de agentes. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recortó la capacitación de casi 6 mil agentes entre agosto de 2025 y julio de 2026, sin haber corregido por completo los vacíos que dejó ese modelo, de acuerdo con un borrador de informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reveló The New York Times.

Esa capacitación exprés formó parte de la contratación masiva con la que el gobierno de Donald Trump buscó ampliar a toda velocidad la fuerza encargada de arrestar y deportar inmigrantes, un esfuerzo financiado con los 75 mil millones de dólares para ICE que incluyó la llamada One Big Beautiful Bill de 2025. A ese dinero se sumó en junio de 2026 la Secure America Act, una segunda ley que garantiza recursos para la agencia hasta 2029.

En medio de ese crecimiento, ICE dio por terminado el programa acelerado en julio, cuando su academia volvió a un curso de alrededor de 72 días. Aun así, los agentes que se formaron con el modelo recortado siguen en servicio, y el borrador puso en duda que el entrenamiento complementario que se les exige haya cerrado las brechas.

¿Qué encontró el borrador del inspector general?

El documento, que aún no es la versión final, revisó cómo se preparó a los reclutas durante la ola de contrataciones, tanto a quienes llegaban sin experiencia policial como a quienes ya habían trabajado en alguna corporación, y en ambos casos describió recortes importantes.

Entre sus hallazgos destacan los siguientes:

Más de 2 mil reclutas sin experiencia policial vieron reducida su instrucción de 543 horas a unas 300

Más de 3 mil 500 reclutas con experiencia previa pudieron completar la capacitación básica en línea

Más del 80% de quienes tomaron ese curso en línea lo terminó en 10 días o menos, más del 10% lo hizo en menos de 24 horas y al menos cinco reclutas lo completaron en dos horas

ICE eliminó la regla que limitaba a dos los intentos para aprobar un examen

Estos datos mostraron que un curso pensado para durar semanas pudo completarse en cuestión de horas. Ante esos hallazgos, un vocero del DHS respondió al diario que el secretario Markwayne Mullin se aseguró de que los oficiales recibieran capacitación adicional, mientras que ICE señaló que una parte importante de sus nuevos agentes ya contaba con formación policial previa.

¿Cómo se recortó el entrenamiento de 72 a 42 días?

Los recortes, de hecho, se conocían desde antes, pues el director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció ante el Congreso el 12 de febrero de 2026 que la agencia redujo los días de entrenamiento de 75 a 42 y que compensó ese ajuste con jornadas de 12 horas, seis días a la semana, según un memorando con documentos de denunciantes que publicó la oficina del senador Richard Blumenthal. En ese documento también se indicó que ICE proyectaba graduar a unos 4 mil nuevos oficiales de deportación en el año fiscal 2026.

Días después, Ryan Schwank, un exabogado de ICE que fue instructor en la academia, aseguró ante legisladores que el programa de entrenamiento era “deficiente, defectuoso y fallido”, de acuerdo con Associated Press. El DHS, por su parte, negó haber eliminado requisitos.

Sin embargo, tras la presión de legisladores y denunciantes, un memorando interno obtenido en junio de 2026 por CBS News confirmó que el curso básico volvería a durar unos 71 días a partir de julio, y que los oficiales formados con el programa de 42 días tendrían que tomar un entrenamiento complementario llamado Advanced Field Officer Training Program, cuya duración no se precisó. Asimismo, el DHS añadió instrucción sobre control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo, tiro real y atención médica.

Cronología de los hechos

Julio de 2025: se aprueba la One Big Beautiful Bill, con 75 mil millones de dólares adicionales para ICE.

se aprueba la One Big Beautiful Bill, con 75 mil millones de dólares adicionales para ICE. Agosto de 2025: arranca la capacitación recortada.

arranca la capacitación recortada. Febrero de 2026: Lyons reconoce la reducción a 42 días y un exinstructor denuncia fallas.

Lyons reconoce la reducción a 42 días y un exinstructor denuncia fallas. Mayo de 2026: ICE anuncia que dejará atrás el programa acelerado.

ICE anuncia que dejará atrás el programa acelerado. Junio de 2026: se fija el curso de unos 71 días y Trump firma la Secure America Act.

se fija el curso de unos 71 días y Trump firma la Secure America Act. Julio de 2026: los nuevos reclutas vuelven al entrenamiento largo en Georgia.

los nuevos reclutas vuelven al entrenamiento largo en Georgia. Noviembre de 2026: se da a conocer el borrador sobre los casi 6 mil agentes.

¿Cuánto dinero tiene ICE para seguir creciendo hasta 2029?

Mientras se discutía el entrenamiento, el dinero para seguir contratando quedó asegurado, pues Trump firmó la Secure America Act el 10 de junio de 2026, una ley que financia al DHS, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a ICE hasta el año fiscal 2029 para tareas de control migratorio, según la Casa Blanca.

En total, la ley destina 69 mil 500 millones de dólares, de los cuales 38 mil 500 millones son para ICE, casi cuatro veces su presupuesto anual de 2025, de acuerdo con un análisis del American Immigration Council. La mayor parte se dirige a contratar nuevos oficiales y ampliar los operativos de deportación, además de reforzar los acuerdos 287(g) con policías locales, que eran 135 en enero de 2025 y sumaban 2,807 firmados en 38 estados y dos territorios, según el registro oficial de ICE.

Al sumar esta ley y la One Big Beautiful Bill, los fondos de ICE superan en más de 11 veces su presupuesto de 2025, y ambas bolsas pueden gastarse hasta el 30 de septiembre de 2029. Por eso, aunque los demócratas ganaron el control del Congreso, las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza que contempla la Secure America Act tienen el dinero garantizado hasta esa fecha.

¿Qué significa para los inmigrantes y qué derechos conservan?

Para las comunidades inmigrantes, la combinación de más agentes, más dinero y una formación desigual se traduce en más posibilidades de encontrarse con oficiales de ICE en la calle, en el trabajo o en un control vehicular. Por eso, conocer los derechos básicos ayuda a reducir riesgos.

Toda persona en Estados Unidos conserva ciertos derechos constitucionales, sin importar su estatus migratorio, como guardar silencio, preguntar si puede retirarse, pedir que el agente muestre una orden y se identifique, y solicitar un abogado. Además, en el caso de los derechos cuando ICE detiene a alguien en el auto, lo más seguro es orillarse, mantener la calma y las manos a la vista, y no oponer resistencia aunque la orden parezca injusta.

Nunca conviene mentir sobre la nacionalidad ni mostrar documentos falsos. Después del encuentro, resulta útil anotar los números de placa de los agentes y de las patrullas, la hora y el lugar.

Si alguien considera que un agente actuó de forma indebida, puede presentar una queja ante la Oficina del Inspector General del DHS. Según su página oficial, la queja puede hacerse de forma anónima, confidencial o con nombre completo, mediante un formulario en línea, por correo postal o al teléfono 1-800-323-8603. Esa línea no atiende emergencias, por lo que ante un peligro inmediato hay que llamar al 911.

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