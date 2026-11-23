Los juguetes subieron 6.6% en un año y 4.2% en un mes. Foto: Envato

Comprar los mismos regalos de la Navidad pasada cuesta más este año. El índice de precios al consumidor (CPI) de septiembre, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), muestra que los precios de los juguetes subieron 4.2% de agosto a septiembre, con ajuste estacional. En comparación con septiembre de 2025, el aumento fue de 6.6% sin ajuste estacional, según Retail Dive.

La categoría que mide el BLS incluye juguetes, juegos, artículos de pasatiempo y equipo de juegos al aire libre. Para una familia con un presupuesto de 300 dólares en juguetes, un alza de 6.6% equivale a pagar unos 320 dólares por los mismos regalos a solo días del Black Friday 2026.

¿Cómo ahorrar en juguetes este Black Friday?

Lo primero es fijar un tope por niño antes de ver una sola oferta. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) reporta que 82% de los compradores toma medidas para controlar sus gastos navideños. Las más comunes son comprar regalos más baratos (25%), recortar en otras áreas (24%), regalar a menos personas (20%) y esperar al fin de semana de Thanksgiving para hacer la mayor parte de las compras (20%). Basado en esta idea, estas son algunas respuestas concretas para ahorrar a la hora de comprar juguetes este Black Friday 2026:

Revisa los eventos que ya empezaron. Walmart y Amazon ofertas disponibles hasta el 2 de diciembre. En la web indica que hay miles de regalos por menos de 20 dólares y 25 juguetes de su lista de más populares por menos de 25 dólares. corporate.walmart.com

Walmart y Amazon ofertas disponibles hasta el 2 de diciembre. En la web indica que hay miles de regalos por menos de 20 dólares y 25 juguetes de su lista de más populares por menos de 25 dólares. corporate.walmart.com Compara el precio por unidad en los paquetes. Un set de varias piezas puede salir más barato que comprar los juguetes por separado, siempre que el niño de verdad vaya a usarlos todos.

Un set de varias piezas puede salir más barato que comprar los juguetes por separado, siempre que el niño de verdad vaya a usarlos todos. Piensa en tiendas locales. Algunas jugueterías independientes preparan promociones propias, más allá de

Algunas jugueterías independientes preparan promociones propias, más allá de Prueba marcas propias o alternativas. Deloitte calcula que unas 4 de cada 10 personas buscarán valor en promociones, recompensas y alternativas de menor precio, incluidas marcas propias, para ahorrar en sus compras navideñas

¿Por qué las ofertas pueden no ser tan agresivas?

El alza de precios llega con otra advertencia. Según Juan Mundel, profesor de publicidad y relaciones públicas de la Universidad Estatal de Michigan, citado por USA Today, los compradores podrían ver menos opciones y descuentos menos agresivos que en años anteriores. Los aranceles, el transporte más caro y la incertidumbre de inventarios llevan a las tiendas a reducir variantes de color, tamaño o modelo, aunque en general los productos seguirán disponibles.

Mundel también explicó que algunos minoristas pueden mantener bajos los precios de artículos muy visibles o populares y subir los de otros productos para compensar. Entre los productos más expuestos a alzas mencionó juguetes, electrónicos, ropa, calzado, artículos del hogar y electrodomésticos.

Por eso conviene mirar el precio final y no solo el porcentaje de rebaja. Un 20% de descuento sobre un precio que ya subió puede costar lo mismo que el precio normal del año pasado. Si tienes la captura o el recibo de una compra anterior, úsalo como referencia.

¿Cuándo y dónde comprar para este Black Friday 2026?

Esperar al último momento ya no es la única estrategia. La NRF indica que 60% de los compradores empezó sus compras a inicios de noviembre, frente a 56% antes de la pandemia. Aun así, 69% de los compradores planea salir el Black Friday, unos 126 millones de personas, y 36% el Cyber Monday.

De los que comprarán el Black Friday, 89% lo hará en línea y 67% en tiendas. Los principales motivos para comprar ese fin de semana son que las ofertas son demasiado buenas para dejarlas pasar (48%) y la tradición (26%). La misma encuesta de la NRF reporta que 59% planea usar inteligencia artificial para ayudarse con las compras, entre otras cosas para comparar precios y llevar el control del presupuesto.

Un consejo práctico es repartir las compras. Compra los regalos más buscados cuanto antes y deja los artículos que no se agotan para el Cyber Monday, cuando muchas tiendas repiten ofertas. Revisa también la política de devolución antes de pagar, sobre todo si compras en línea.

¿Qué esperar de las compras navideñas?

La Federación Nacional de Minoristas prevé que las ventas minoristas de noviembre y diciembre crezcan 4.2% frente a 2025 y lleguen a 1.013 billones de dólares, un récord para la fecha.

En la lista de regalos, 29% de los compradores planea regalar juguetes, detrás de ropa y accesorios (45%) y tarjetas de regalo (39%). Los juguetes más populares para niños siguen siendo LEGO, Hot Wheels y los autos de carreras, y para niñas, Barbie, las muñecas y LEGO, según la NRF. Si entre esos juguetes está el regalo de tu familia, conviene vigilar su precio desde ya.

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