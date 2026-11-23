Cena de Thanksgiving Day. Foto: Envato.

Para algunas familias mexicanas, este Thanksgiving tendrá una silla vacía que antes ocupaba un hijo, una madre o un padre. Después de ser deportadas de Estados Unidos, muchas personas tuvieron que dejar atrás sus hogares y tradiciones. Ahora, una organización prepara una cena comunitaria en Ciudad de México para reunirlas el 29 de noviembre de 2026 y pide ayuda a quienes todavía viven en territorio estadounidense.

La iniciativa busca que los migrantes retornados puedan compartir una celebración que durante años formó parte de sus vidas. También quiere recordarles que no están solos.

¿Dónde será la cena de Thanksgiving para mexicanos deportados?

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) organiza la Cena Comunitaria de Acción de Gracias en Casa Refugio de la Memoria, ubicada en Citlaltépetl 25, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

El encuentro comenzará el domingo 29 de noviembre a las 5:00 p.m. La meta inicial de los organizadores es reunir entre 50 y 75 personas, entre mexicanos deportados, familiares, personas retornadas y ciudadanos estadounidenses que viven en México y apoyan a esta comunidad.

En declaraciones recogidas por Los Angeles Times, Luis Valentán, activista y organizador comunitario de NDLON, explicó que la intención es recuperar el sentimiento de pertenencia que muchas familias perdieron después de una deportación.

No se trata únicamente de servir pavo o compartir alimentos. Para quienes pasaron 10, 20 o 30 años en Estados Unidos, Thanksgiving representa recuerdos familiares que una expulsión migratoria puede interrumpir de golpe.

¿Cómo puedes ayudar a mexicanos deportados desde Estados Unidos?

La invitación también está dirigida a los mexicanos y otras personas que viven en Estados Unidos y quieren apoyar a sus compatriotas sin necesidad de viajar a México.

Los organizadores proponen varias formas de colaborar:

Donar desde Estados Unidos: la aportación recomendada para apoyar la cena es de 700 pesos mexicanos o más (unos 36 dólares)

la aportación recomendada para apoyar la cena es de 700 pesos mexicanos o más (unos 36 dólares) Patrocinar una mesa: puedes contribuir para que varias familias deportadas tengan un lugar en el encuentro

puedes contribuir para que varias familias deportadas tengan un lugar en el encuentro Compartir la iniciativa: difundir la convocatoria permite que más personas conozcan la situación de los migrantes retornados

La organización también cuenta con una plataforma para recibir aportaciones al Fondo Solidario de NDLON. Los donativos ayudan a mantener el acompañamiento comunitario y las redes de apoyo para personas deportadas que intentan reconstruir su vida en México. La información y las opciones de contribución están disponibles en la página de Thanksgiving de Gringo Tax y en el portal de donaciones del Fondo NDLON.

La página del evento indicaba el 21 de noviembre como fecha límite para reservar lugares. Como ese plazo ya pasó, quienes deseen asistir deben confirmar directamente con los organizadores si todavía hay disponibilidad. La opción de apoyar económicamente al fondo también está publicada por separado.

¿Cuántos mexicanos han sido deportados de Estados Unidos?

La iniciativa llega en medio de una situación que ha cambiado la vida de miles de familias. Según las cifras del Gobierno mexicano citadas por Los Angeles Times, 328 mil 161 mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 16 de noviembre de 2026.

Acción de Gracias 2026: los alimentos que costarán más. Foto: Envato.

Detrás de ese número hay historias muy distintas. Algunas personas dejaron empleos y viviendas que construyeron durante décadas. Otras fueron separadas de sus hijos, quienes permanecieron en territorio estadounidense.

El periódico también recogió el testimonio de Ángel Huerta, un mexicano deportado que vivió casi 15 años en Estados Unidos. Su experiencia muestra una dificultad que suele pasar inadvertida: regresar a México no siempre significa volver al lugar que una persona reconoce como su hogar.

Thanksgiving también puede unir a las familias separadas por la deportación

Para Luis Valentán, la distancia no debería borrar las tradiciones ni los vínculos familiares. La cena busca ofrecer un espacio donde las personas puedan compartir sus experiencias y sentirse acompañadas.

La propuesta también tiene un detalle especial: los alimentos serán preparados por cocineros que han vivido la deportación. Es una manera de reconocer que quienes tuvieron que comenzar de nuevo también conservan sus conocimientos, su cultura y sus capacidades.

Quienes viven en Estados Unidos quizá no puedan sentarse esa noche junto a las personas que estarán en Ciudad de México. Pero pueden ayudar a que otras familias tengan un lugar en la mesa. A veces, una aportación económica no resuelve la separación ni devuelve los abrazos pendientes, pero sí puede hacer que alguien pase una fecha tan familiar como Thanksgiving sintiéndose menos solo.

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