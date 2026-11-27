USCIS permite cambiar la cita cuando existe una causa justificada. Foto: Envato

Una cita de huellas puede convertirse en un problema serio para quien planea viajar en diciembre y tiene un trámite pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Y es que faltar sin haberla reprogramado a tiempo puede llevar a que la solicitud se dé por abandonada y se niegue, de acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS.

Esa cita, conocida como cita de servicios biométricos, es el paso en el que USCIS toma las huellas, una fotografía y la firma de la persona en un Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC). La fecha la fija la dependencia y llega por aviso, así que puede caer en plena temporada de fiestas, cuando muchas familias tienen viajes comprados desde hace meses.

Por fortuna, USCIS permite cambiar la cita cuando existe una causa justificada, y los viajes planeados con anticipación están entre las razones que acepta. Sin embargo, el cambio tiene reglas, plazos y límites, y pedirlo no significa que esté aprobado, por lo que conviene conocer cada paso antes de salir de casa.

¿Por qué un viaje en diciembre puede chocar con tu cita de biométricos?

El aviso de la cita suele llegar por correo con una fecha que la persona no elige, y en diciembre es más probable que esa fecha coincida con vuelos, visitas familiares o vacaciones. Además, en marzo USCIS informó en una alerta oficial que reforzó la verificación de identidad con biométricos cuando reutiliza huellas de trámites anteriores, como parte de una revisión más estricta de las solicitudes.

Por eso, quien tiene un caso abierto conviene que revise con frecuencia su correo y su cuenta en línea antes de cerrar planes de viaje. De hecho, una cita que pasa desapercibida o que se deja para “arreglar después” es justo la que más problemas causa, porque las reglas premian a quien avisa antes y no a quien se explica cuando la cita ya pasó.

¿Qué pasa si faltas a la cita de huellas?

Las consecuencias son más graves de lo que muchos imaginan. Según el Manual de Políticas, USCIS considera abandonada y niega la solicitud si la persona no se presenta, a menos que antes de la hora de la cita haya recibido un cambio de domicilio o una solicitud de reprogramación que justifique la ausencia.

Estas son las consecuencias principales que describe el manual:

No hay apelación: una negación por abandono no se puede apelar

una negación por abandono no se puede apelar Reabrir el caso es difícil: se puede pedir una moción para reabrir, pero solo procede en circunstancias limitadas

se puede pedir una moción para reabrir, pero solo procede en circunstancias limitadas Se pierde la fecha: la fecha de prioridad o de trámite de la solicitud abandonada no se puede usar en una solicitud posterior

Hay, en cambio, una excepción importante. A quienes piden asilo con el Formulario I-589 no se les niega la solicitud por abandono si faltan a sus huellas, aunque USCIS puede desestimarla o enviarla a un juez de inmigración, según la situación migratoria de cada persona.

¿Qué razones acepta USCIS para cambiar la cita?

USCIS habla de “causa justificada” cuando la persona da una razón suficiente para no poder presentarse en la fecha programada. El manual incluye varios ejemplos, aunque aclara que la lista no es cerrada:

Enfermedad, cita médica u hospitalización

Un viaje planeado con anticipación

Eventos importantes, como una boda, un funeral o una graduación

No conseguir transporte para llegar a la cita

No obtener permiso en el trabajo o tener responsabilidades de cuidado

Un aviso de cita que llegó tarde o que nunca llegó

Por el contrario, USCIS por lo general no aprueba un cambio cuando la razón es que la persona está detenida o encarcelada. Para quien viaja en diciembre, entonces, lo clave es que el viaje se haya planeado antes y que el cambio se pida con tiempo, no cuando la fecha ya está encima.

¿Cómo reprogramar la cita en línea y qué límites tiene?

La vía más práctica es la herramienta de USCIS en internet, que funciona aunque la solicitud se haya enviado por correo, según un comunicado de USCIS. Primero, la persona crea una cuenta en línea si todavía no la tiene; después, antes de la fecha de su cita, entra a my.uscis.gov y elige la opción para reprogramar biométricos, donde reserva una nueva fecha, hora o lugar. Al final, escoge si quiere recibir la confirmación por correo electrónico o por mensaje de texto.

Aun así, la herramienta no sirve en todos los casos. De acuerdo con un boletín de USCIS, hay que llamar por teléfono en estas situaciones:

Cuando faltan menos de 12 horas para la cita

para la cita Cuando sería el tercer intento de cambiar la misma cita, es decir, después de dos cambios en línea

de cambiar la misma cita, es decir, después de dos cambios en línea Cuando la cita ya pasó

Cuando la herramienta no funciona por fallas técnicas

Así, el límite de dos cambios aplica a la herramienta en línea y no cierra la puerta por completo, porque después de dos reprogramaciones todavía se puede pedir otra por teléfono. Eso sí, cada nueva solicitud necesita una razón válida, y pedir cambios una y otra vez no garantiza que USCIS los acepte.

¿Qué hacer si ya estás de viaje o faltan menos de 12 horas?

En ese caso, la opción es llamar al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833), donde atienden en inglés y en español, según la página de USCIS para preparar la cita. La llamada debe hacerse antes de la fecha y hora de la cita original, aunque la persona esté fuera de su ciudad o del país.

Si la cita ya pasó, la solicitud se considera tardía, pero no todo está perdido. El Manual de Políticas indica que USCIS puede revisarla a su criterio si el caso sigue pendiente, tomando en cuenta cuánto tiempo pasó, la razón de la ausencia y si negar el trámite causaría un perjuicio o un gasto excesivo. Esas solicitudes tardías solo se reciben por teléfono, no con la herramienta en línea.

Por otra parte, USCIS no acepta cambios de cita por correo ni en persona en sus oficinas. Quien tiene abogado o representante acreditado, con el Formulario G-28 presentado, también puede pedirle que haga la solicitud por los mismos medios.

¿Por qué no basta con pedir el cambio?

El cambio de cita no es automático. USCIS reprograma la cita cuando recibe la solicitud a tiempo y considera que la razón es suficiente, así que la persona no debe dar por hecho el cambio hasta tener en sus manos el nuevo aviso.

Según el boletín de USCIS, la confirmación llega por correo electrónico o mensaje de texto cuando el nuevo aviso está listo para imprimirse. Ese papel es indispensable, porque el centro de apoyo no acepta copias electrónicas del aviso, y el día de la cita hay que llevarlo impreso junto con una identificación vigente con foto, como la Green Card, el pasaporte o la licencia de manejo; si la persona tiene varios avisos de cita, debe llevarlos todos.

Antes de comprar boletos o cerrar planes, también ayuda revisar con calma cualquier carta que llegue de USCIS, pedir el cambio en cuanto se sepa del viaje y guardar una captura o comprobante de la solicitud. Además, quienes piensan salir de Estados Unidos con un trámite pendiente deben revisar si necesitan un permiso de viaje anticipado para volver al país, porque reprogramar la cita de huellas no sustituye ese documento. Y como USCIS ha endurecido sus revisiones, conviene estar atento a avisos sobre cambios que obligarían a repetir huellas y fotografía.

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