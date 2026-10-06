Mamdani anuncia cuidado infantil gratis para más de 10 mil niños en NY 

ACS comenzó a enviar las invitaciones desde el 5 de octubre. Foto: Envato

La Administración de Servicios para Niños de Nueva York (ACS) anunció que comenzará a otorgar vouchers de cuidado infantil gratis a familias cuyos hijos están en la lista de espera.

La medida, anunciada por Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, permitirá atender a más de 10 mil niños de bajos ingresos que esperan acceder al programa de asistencia para el cuidado infantil.

ACS comenzó a enviar las invitaciones desde el 5 de octubre y continuará con el proceso de forma gradual durante los meses siguientes.

¿Cómo postular a la cuidado infantil gratis en Nueva York?

Las familias cuyos hijos ya están en la lista de espera no deben presentar una nueva solicitud. ACS las contactará directamente cuando corresponda continuar con el proceso.

Cuando reciba la invitación, la familia deberá completar la recertificación y enviar los documentos que correspondan a su situación como comprobantes de identidad y edad de los menores, residencia en Nueva York, ingresos y beneficios, y la razón aprobada por la que necesita cuidado infantil.

Según el caso, ACS puede pedir una carta del empleador, declaraciones de impuestos para trabajadores por cuenta propia, así como comprobantes de beneficios y documentos que acrediten empleo, estudios, búsqueda de empleo o vivienda temporal.

El organismo también aclara que el estatus migratorio de los padres no afecta la elegibilidad.

Solo después de que ACS revise la información y confirme la elegibilidad, la familia recibirá el voucher. Las familias que aún no recibieron una carta no deben iniciar la recertificación por su cuenta.

ACS seguirá el orden de la lista de espera, pero dará prioridad a las familias que cumplan alguno de estos tres criterios federales:

Tener ingresos por debajo del 300% de la línea federal de pobreza

No tener vivienda

Tener un hijo con necesidades especiales

Estar en una de esas categorías no garantiza automáticamente el voucher.

¿Qué es CCAP y qué cubre el voucher?

El Programa de Ayuda para Cuidados Infantiles o Child Care Assistance Program (CCAP, por su traducción del inglés) es el programa de Nueva York que ayuda a las familias elegibles a cubrir el costo del cuidado infantil.

Los vouchers pueden utilizarse en centros de cuidado infantil autorizados, programas que funcionan en hogares y con proveedores individuales aprobados.

El programa cubre a niños desde las seis semanas hasta los 13 años. Para los niños con necesidades especiales, la asistencia puede extenderse hasta los 19 años.

La ciudad anunció además una inversión de 5.2 millones de dólares para eliminar los pagos de bolsillo de las familias que reciben vouchers de cuidado infantil.

We’re moving 10,000 low-income children off the child care voucher waitlist — at absolutely no cost to their families.



Eligible families with children ages 6 weeks to 13 years, and through age 19 for children with special needs, will be invited to apply for a voucher on a… pic.twitter.com/vGVpVyCBaQ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 5, 2026

¿Cómo encontrar una guardería que acepte el voucher?

La ciudad actualizó su mapa de cuidado infantil en nyc.gov/childcare para que las familias puedan buscar programas autorizados.

La herramienta incorpora un filtro que permite identificar cuáles de esos proveedores aceptan vouchers de cuidado infantil.

La actualización permite consultar esa información antes de contactar al proveedor. ACS también señala que las familias pueden comunicarse directamente con los programas para conocer si tienen cupos disponibles.

Una vez que la familia tenga el voucher, deberá utilizarlo con un proveedor que esté autorizado para aceptar este tipo de asistencia.

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