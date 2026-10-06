Medicare 2027: cuánto subirá la prima de medicamentos y quiénes pagarán menos

Los CMS proyectan que la prima mensual promedio para 2027. Foto: Envato

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que la prima mensual promedio de los planes independientes de medicamentos de la Parte D será de 36 dólares en 2027, frente a 35.09 dólares en 2026.

Se trata de un incremento modesto, pero no significa que todos los afiliados pagarán esa cantidad ni que sus pólizas aumentarán en la misma proporción.

El organismo publicó las estimaciones antes del período de inscripción abierta. Su comunicado oficial también incluye proyecciones para Medicare Advantage, donde se espera una reducción de las primas promedio.

Medicare 2027: ¿cuál será el precio de la nueva prima de medicamentos?

El aumento previsto para los planes independientes de la Parte D es inferior a un dólar mensual, según las proyecciones de los CMS para 2027. Como referencia, pagar exactamente los promedios anunciados durante doce meses supondría una diferencia de 10.92 dólares al año: de 421.08 dólares en 2026 a 432 dólares en 2027.

Los 36 dólares no son una tarifa obligatoria. Se trata de una proyección nacional que reúne planes con distintas primas, por lo que el costo concreto dependerá de la opción elegida. El organismo recomienda revisar la cobertura actual y compararla con las alternativas del próximo año.

El anuncio llega antes del cierre previsto, en 2027 del proyecto temporal de estabilización de primas de la Parte D.

Medicare 2027: Medicare Advantage tendrá otras primas

Las estimaciones de Medicare Advantage son distintas de las correspondientes a los planes independientes de la Parte D. Según el anuncio oficial para 2027, su prima mensual promedio ponderada bajará de 14.37 dólares en 2026 a 12 dólares: una reducción de 2.37 dólares, equivalente a 16.5%. Este promedio incluye planes con cobertura de medicamentos y planes para necesidades especiales.

Concepto Promedio de 2026 Proyección de 2027 Prima de planes independientes de la Parte D 35.09 dólares 36 dólares Prima ponderada de Medicare Advantage 14.37 dólares 12 dólares Componente de medicamentos dentro de Medicare Advantage, después de descuentos 11.32 dólares 7 dólares

Las cifras son promedios de categorías diferentes. Los CMS estiman, además, que aproximadamente ocho de cada diez afiliados a Medicare Advantage podrán permanecer en su plan actual con una prima igual o menor en 2027.

CMS announced savings for millions of Medicare beneficiaries in 2027, with average MA premiums projected to fall more than 16% from 2026 to 2027, and average prescription drug premiums in Medicare Advantage projected to fall by 38%. More: https://t.co/3QbkqgSDaG pic.twitter.com/bLBQKV5OWn — CMSGov (@CMSGov) September 29, 2026

Medicare 2027: ¿quiénes podrán pagar menos por la Parte D?

El promedio de 36 dólares no significa que todos los planes independientes tendrán precios cercanos a ese monto. Los CMS calculan que el 88% de los beneficiarios clasificados como personas sin bajos ingresos tendrá acceso a un plan básico de la Parte D con una prima de 10.30 dólares o menos, de acuerdo con su reporte de disponibilidad y primas.

Las personas con ingresos y recursos limitados pueden revisar Extra Help, el programa que ayuda a quienes cumplen los requisitos a pagar primas, deducibles, coseguros y otros costos de la Parte D. Esta asistencia es distinta de las proyecciones anunciadas para beneficiarios sin bajos ingresos.

¿Cuándo comparar y elegir cobertura?

La inscripción abierta comenzará el 15 de octubre y terminará el 7 de diciembre de 2026. Durante ese período, las personas con Medicare podrán comparar las opciones de Medicare Advantage y de medicamentos disponibles para 2027. La página de Medicare.gov ya ofrece una vista previa de los planes del próximo año.

El buscador permite revisar primas, costos, beneficios y detalles de cobertura antes de elegir. Los CMS aconsejan aprovechar este periodo para comprobar si el plan actual sigue ajustándose a las necesidades y al presupuesto del beneficiario, en lugar de asumir que conservará las mismas condiciones.

Quienes necesiten ayuda pueden llamar al 1-800-MEDICARE, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Según los CMS, las personas que desean mantener su cobertura actual generalmente no necesitan volver a inscribirse, aunque sí deben revisar los avisos y cambios correspondientes a 2027.

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