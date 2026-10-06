Peste neumónica: ¿por qué puede causar la muerte en 18 horas?

La infección por peste neumónica puede avanzar rápidamente. Foto: Envato

La peste neumónica es la forma más virulenta de una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Afecta directamente los pulmones y, sin tratamiento, puede provocar la muerte entre 18 y 24 horas después del inicio de la enfermedad, según la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente hay bajo vigilancia internacional por un presunto caso de peste tras la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación de Irkutsk, en Siberia, Rusia. La situación fue relacionada inicialmente con una posible infección por peste neumónica, pero las autoridades rusas descartaron hasta ahora la presencia de Yersinia pestis, la bacteria que causa la enfermedad.

Por ahora, cerca de 200 personas permanecen bajo observación médica, pero la OMS considera que el riesgo para la salud pública de la población general “parece bajo”. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que mantiene seguimiento del caso.

La infección por peste neumónica puede llegar a los pulmones

La peste neumónica puede producirse cuando una persona inhala partículas respiratorias que contienen Yersinia pestis. La bacteria circula principalmente entre roedores silvestres y sus pulgas, que pueden transmitirla a otros animales y, eventualmente, a las personas.

La OMS señala que el periodo de incubación de esta forma puede ser tan corto como 24 horas. Una vez que comienzan los síntomas, la enfermedad puede avanzar con rapidez.

Entre los primeros signos pueden aparecer fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad y malestar general. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añaden que los pacientes pueden desarrollar falta de aire, dolor en el pecho y tos, a veces con esputo sanguinolento o espumoso.

¿Por qué puede la peste neumónica puede confundirse con una neumonía?

La peste neumónica puede comenzar con síntomas que también aparecen en otras enfermedades respiratorias: fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Los CDC describen estas manifestaciones entre los signos característicos de la enfermedad.

La diferencia está en la causa y en la velocidad de evolución. En la peste neumónica, Yersinia pestis invade los pulmones y puede provocar un deterioro rápido si no se administra tratamiento, según la OMS y los CDC.

Para confirmar la infección, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) establece en su página web que los especialistas pueden analizar muestras de esputo, sangre o material procedente de un bubón y buscar la presencia de Yersinia pestis.

Asimismo, científicos financiados por el NIAID han desarrollado una prueba de diagnóstico rápido para la peste neumónica que puede utilizarse en la mayoría de los hospitales. Esto permitirá a los profesionales sanitarios identificar y aislar rápidamente a los pacientes con peste neumónica.

El antecedente epidemiológico también resulta importante. El contacto con animales enfermos, roedores, pulgas o una persona con peste neumónica puede aportar información relevante para sospechar la enfermedad.

Los antibióticos pueden cambiar el diagnóstico de la peste neumónica

La rapidez de la enfermedad no significa que la peste neumónica sea necesariamente mortal.

Los CDC señalan que la peste puede curarse con antibióticos, pero que deben administrarse con rapidez. La OMS añade que los antibióticos y el tratamiento de apoyo son efectivos cuando la enfermedad se diagnostica a tiempo.

Por eso, las primeras horas pueden marcar la diferencia. La combinación de una infección pulmonar grave, una posible transmisión respiratoria y una evolución rápida convierte a la peste neumónica en una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos, coinciden la OMS y los CDC.

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