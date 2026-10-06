TPS de Venezuela: la Corte Suprema anula el fallo que lo protegía

Se ordenó que el caso se revise otra vez en el tribunal de origen Foto: Cuartoscuro

La Corte Suprema de EE. UU. anuló el pasado 5 de octubre de 2026 el fallo de un tribunal que había declarado ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de Venezuela y Haití.

Los jueces no dijeron si el gobierno actuó bien o mal, solo ordenaron que el caso se revise otra vez en el tribunal de origen, según la lista de órdenes de la Corte Suprema.

El TPS es un permiso temporal que deja vivir y trabajar legalmente en el país, sin riesgo de deportación, a personas de naciones en crisis. El fallo anulado era la última decisión judicial favorable que conservaban los venezolanos que lo perdieron, y con ella se mantenía la posibilidad de que un juez obligara al gobierno a devolverlo.

Pese a lo anterior, esa posibilidad queda muy debilitada. La orden no le quita ni le devuelve papeles a nadie de un día para otro, porque el programa había terminado antes, pero sí aleja la opción de recuperarlo en los tribunales y deja a las familias frente a una decisión práctica sobre qué otro camino migratorio tienen.

¿Qué significa esta decisión para quienes tenían TPS?

Para una persona venezolana que tuvo TPS, su situación migratoria no ha cambiado El gobierno canceló el programa en 2025 y los últimos documentos que seguían vigentes vencieron el 2 de octubre de 2026, de acuerdo con las páginas de USCIS sobre Venezuela y sobre Haití.

Ese último grupo era el de los venezolanos con TPS que debían revisar su situación antes del 2 de octubre, quienes recibieron sus papeles a más tardar el 5 de febrero de 2025. En términos concretos, la orden deja estos efectos

No devuelve el TPS a quienes lo perdieron ni abre un periodo para inscribirse o renovarlo

a quienes lo perdieron ni abre un periodo para inscribirse o renovarlo No extiende ni revive permisos de trabajo ligados al TPS

ligados al TPS No cancela otros trámites que la persona tenga en curso, como una solicitud de asilo

que la persona tenga en curso, como una solicitud de asilo Sí reduce la posibilidad de que un tribunal ordene restablecer el programa, que era la esperanza que quedaba por esa vía

Los haitianos están en una situación parecida. Su protección terminó el 27 de julio de 2026 y la orden tampoco cambia nada para quienes se quedaron sin protección tras el fin del TPS de Haití.

¿Siguen siendo válidos los permisos de trabajo?

Un permiso de trabajo basado en el TPS de Venezuela con vencimiento del 2 de octubre de 2026 dejó de ser válido en esa fecha, tres días antes de la decisión. La Corte Suprema no ordenó nada sobre esos documentos, así que no hay prórroga automática ni una nueva fecha de vencimiento.

Distinto es el caso de quien tiene autorización de empleo por otro trámite. Una persona con una solicitud de asilo pendiente puede tener un permiso propio de ese trámite, y ese permiso no depende del TPS. La tarjeta indica la categoría y la fecha de vencimiento, dos datos que conviene tener claros antes de hablar con el empleador.

🚨🇺🇲🇻🇪 ÚLTIMA HORA La Corte Suprema de Justicia toma una decisión importante sobre el TPS para Venezuela.



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¿Qué pueden hacer las personas afectadas?

El fin del TPS no cierra las demás vías migratorias. Cada caso depende de cómo entró la persona al país, de sus vínculos familiares y de los trámites que haya presentado, por lo que una consulta legal sirve para saber cuál de estas opciones aplica.

Asilo. El tiempo con TPS detiene el plazo de un año para pedirlo, siempre que ese plazo no se hubiera vencido antes y que la solicitud se presente en un periodo razonable. Quien lo solicita puede pedir un permiso de trabajo a los 150 días y recibirlo cuando el caso lleva 180 días pendiente

El tiempo con TPS detiene el plazo de un año para pedirlo, siempre que ese plazo no se hubiera vencido antes y que la solicitud se presente en un periodo razonable. Quien lo solicita puede pedir un permiso de trabajo a los 150 días y recibirlo cuando el caso lleva 180 días pendiente Residencia permanente. La Green Card se puede pedir por alguna de las categorías de elegibilidad, entre ellas la familiar

La Green Card se puede pedir por alguna de las categorías de elegibilidad, entre ellas la familiar Trámites pendientes. Una solicitud presentada antes sigue su curso aunque el TPS haya terminado

Una solicitud presentada antes sigue su curso aunque el TPS haya terminado Asesoría autorizada. Solo un abogado o un representante acreditado ante el Departamento de Justicia puede dar consejo legal, y la agencia migratoria tiene una lista de servicios gratuitos o de bajo costo

Antes de la cita ayuda reunir los avisos de aprobación del TPS, los permisos de trabajo anteriores, el registro de entrada al país y los recibos de cualquier trámite en curso. Quien ofrezca “renovar” el TPS de Venezuela a cambio de un pago está ofreciendo un trámite que no existe, porque no hay periodo de inscripción abierto.

¿Por qué la Corte Suprema devolvió el caso?

El tribunal de apelaciones había resuelto en enero de 2026 que el gobierno no tenía autoridad para cancelar una extensión del TPS que seguía vigente, de acuerdo con la sentencia del Noveno Circuito. Ese fallo no llegó a reabrir el programa, porque la cancelación se aplicó mientras el pleito continuaba.

En junio, la Corte Suprema decidió en otro caso, sobre el TPS de Haití y Siria, que los jueces casi no pueden revisar la decisión del gobierno de terminar la protección de un país, según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso.

Como el fallo de enero partía de la idea contraria, el tribunal tendrá que analizarlo de nuevo con esa regla, sin fecha fijada. Fuera de los tribunales, una nueva designación del TPS para Venezuela solo puede venir del Departamento de Seguridad Nacional.

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