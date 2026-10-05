Tiroteo en la frontera de Texas: la cronología del incidente que movilizó tropas de EE. UU. y México

EE. UU. y México tienen tropas desplegadas a ambos lados del Río Grande. Foto: AFP

Estados Unidos y México tienen tropas desplegadas a ambos lados del Río Grande, en la frontera de Texas con Tamaulipas, tras un intercambio de disparos entre elementos de la Guardia Costera estadounidense y personas ubicadas en territorio mexicano.

El incidente ocurrió el 26 de septiembre cerca de Garceno, en el condado de Starr, mientras los guardacostas interceptaban migrantes junto con otras agencias federales, de acuerdo con Fox News.

La Guardia Costera confirmó el incidente en un comunicado difundido el viernes 2 de octubre por Stars and Stripes, el diario de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Según la agencia, sus elementos recibieron disparos desde territorio mexicano cerca de Garceño, en el condado de Starr, Texas, y respondieron. No hubo heridos ni daños, y las circunstancias siguen bajo investigación.

Desde entonces, cientos de militares estadounidenses fueron reubicados al Valle del Río Grande, según la Fuerza de Tarea Conjunta–Frontera Sur.

México desplegó 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en Tamaulipas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes en su conferencia matutina que su gobierno no tiene evidencia de los disparos y pidió pruebas a Washington, informó Reuters.

Sábado 26 de septiembre: la Guardia Costera interceptaba migrantes en el Río Grande, recibió disparos desde México y respondió

Personal de las Fuerzas de la Guardia Costera en el Río Grande realizaba una operación conjunta de interdicción con otras agencias federales cuando ocurrió el incidente, según la Guardia Costera citada por FOX RGV. Los primeros disparos vinieron del lado mexicano de la frontera y los guardacostas respondieron al fuego, de acuerdo con esta versión.

Garceno es una pequeña comunidad del condado de Starr, sobre la carretera US-83. Está a unos 8 kilómetros al este de Roma y a unos 13 al oeste de Rio Grande City, según la Asociación Histórica del Estado de Texas citada por NTD.

La Guardia Costera describió así lo ocurrido: su personal recibió disparos cerca de Garceño mientras realizaba operaciones conjuntas de interdicción con socios federales y “devolvió el fuego”. No se reportaron heridos ni daños en sus activos, según el comunicado citado por Stars and Stripes.

La agencia añadió que trabaja de cerca con la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Guerra y el Departamento Militar de Texas para asegurar la frontera, y que las amenazas contra sus miembros y socios se toman “con extrema seriedad”, de acuerdo con Military.com.

Lo que no se sabe una semana después: quién disparó primero y desde dónde

No está claro quién efectuó los primeros disparos. La Guardia Costera investiga el caso junto con otras agencias federales, según Fox News.

La declaración de la Guardia Costera no identificó a los tiradores. Hasta el viernes 2 de octubre tampoco se habían anunciado detenciones ni heridos del lado mexicano.

Sobre el origen del ataque, el gobernador de Texas, Greg Abbott, no confirmó que estuviera ligado a un cártel. Solo dijo “eso es lo que he escuchado”, según Military.com.

Viernes 2 de octubre: la Guardia Costera confirma el incidente y el Comando Norte traslada cientos de militares al Valle del Río Grande

El mismo día, la Fuerza de Tarea Conjunta–Frontera Sur anunció que cientos de militares y equipo serían reubicados al Valle del Río Grande para reforzar la seguridad fronteriza, según el medio NTD. El movimiento forma parte de la Operación Unified Resolve, dentro de la Operación Ardent Vanguard, la misión militar en la frontera sur.

Según la fuerza de tarea, las tropas ampliarán las patrullas, reforzarán el monitoreo y la detección, y asegurarán zonas clave a lo largo del Río Grande en apoyo al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sábado 3 y domingo 4 de octubre: el embajador Ronald Johnson habla de disparos contra la Guardia Costera y anuncia patrullas coordinadas

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dijo que la embajada “está ayudando a coordinarse con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se produjeron disparos contra miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos”.

“Los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadounidenses desplegadas. Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera común, proteger nuestras comunidades y desarticular las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas. Cualquier amenaza procedente de elementos criminales o terroristas a ambos lados de la frontera se abordará con rapidez”, añadió, según una declaración recogida por Fox News.

Domingo 4 de octubre: México despliega 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en cinco municipios de Tamaulipas

México anunció en un comunicado de prensa el despliegue de 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en cinco municipios de Tamaulipas: Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Las fuerzas cuentan con el apoyo de dos helicópteros UH-60, drones y equipo antidrones móvil y semifijo. Las autoridades mexicanas dijeron que el operativo busca combatir el tráfico de drogas y de personas, de acuerdo con la minuta.

Entre el 4 y el 5 de octubre, México también movilizó a 159 efectivos de la Armada, 11 vehículos y drones de vigilancia en municipios fronterizos como Matamoros, bajo la llamada Operación Sable, según Infobae.

Lunes 5 de octubre: la presidenta Claudia Sheinbaum dice que México no tiene evidencia de los disparos y pide pruebas

En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no encontró evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.

“No nos han dado ninguna evidencia de que estos disparos realmente ocurrieron”, dijo Sheinbaum, según declaraciones recogidas por UnoTV. Explicó que los operativos espejo se acordaron como medida de precaución y no como una escalada.

Operación River Wall: drones y presencia militar en la frontera sur

La Guardia Costera lanzó la Operación River Wall en octubre de 2025. Desplegó personal, embarcaciones y otros recursos para patrullar unas 260 millas del Río Grande entre Texas y México, según Reuters.

El operativo incluyó lanchas de respuesta, embarcaciones de poco calado, activos de comando y equipos tácticos.

El Comando Norte informó el 4 de septiembre que un sistema láser del Ejército derribó 11 drones vinculados a cárteles desde el 24 de agosto. Más de 8 mil militares estaban desplegados a lo largo de unas mil 954 millas de la frontera sur, según NTD.

La presencia militar responde a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el primer día de su mandato, que declaró una emergencia nacional en la frontera sur. Para marzo se habían desplegado 10 mil militares y, tras un año, 20 mil.

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