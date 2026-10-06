California enfrenta una ola de calor en octubre: dónde llegarán los 100 °F

Hay zonas de California que llegarán a los 100 grados F. Foto: AFP.

Si vives en California y ya habías guardado la ropa de verano, quizá tengas que volver a sacarla. Una ola de calor extraordinaria está golpeando al estado durante octubre, con temperaturas que se encuentran muy por encima de lo habitual para esta época y algunas zonas camino a los 100 °F.

El episodio afecta especialmente al sur de California, con Los Ángeles entre las áreas más castigadas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que el calor anormal también se extiende hacia el centro y norte del estado.

¿Dónde habrá temperaturas de 100 °F en California?

La situación no es igual en todo el estado. Las zonas interiores son las que tienen mayor posibilidad de alcanzar o superar los tres dígitos.

En el área de Los Ángeles, el centro de la ciudad ya alcanzó 100 °F durante varios días consecutivos. El Los Angeles Times reportó que las temperaturas están entre 15 y 22 grados por encima de lo normal para octubre.

Las zonas del interior de Los Ángeles y Ventura pueden acercarse o superar los 100 °F. San Diego también enfrenta un episodio inusualmente caluroso, aunque las temperaturas máximas son algo menores cerca de la costa.

El NWS señala que el calor anormal se extiende incluso hacia el Área de la Bahía y el Valle Central. En sectores interiores del norte de California, los pronósticos también han colocado las máximas cerca de los 100 °F.

¿Por qué hace tanto calor en California en octubre?

Aquí está la parte que puede resultar desconcertante: no se trata simplemente de un día caluroso fuera de temporada.

Una persistente zona de alta presión está dominando buena parte del oeste de Estados Unidos. Esa configuración atmosférica favorece cielos despejados y dificulta que entre aire más fresco.

En el sur de California se suma otro ingrediente. Las aguas del océano están inusualmente cálidas y las brisas marinas habituales se han debilitado. Eso significa menos alivio incluso durante la noche.

El resultado es una combinación bastante incómoda: días con calor extremo y noches que tampoco refrescan como deberían. El Los Angeles Times señala que el centro de Los Ángeles acumuló cuatro días consecutivos de octubre con temperaturas de al menos 100 °F.

¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

El calor extremo no desaparece de inmediato.

El NWS mantiene el panorama de temperaturas anormalmente altas durante buena parte de esta semana y anticipa que el calor abarcará desde el sur de California hasta sectores del Área de la Bahía y el Valle Central.

Much higher than typical October temperatures will continue across coastal southern California up through the Bay Area and Central Valley through midweek resulting in result in Major to Extreme HeatRisk. https://t.co/o5cxJlONPR pic.twitter.com/rSORzj6kPt — National Weather Service (@NWS) October 6, 2026

En Los Ángeles, los pronósticos apuntan a condiciones extremas hasta el jueves, con un alivio más claro hacia el fin de semana. El Los Angeles Times también reportó que las temperaturas podrían comenzar a moderarse entonces.

Eso sí: que el termómetro baje unos grados no significa que el riesgo desaparezca de inmediato.

¿Qué zonas deben tener más cuidado?

Si estás en California, presta especial atención si vives o trabajas en:

Los Ángeles y zonas interiores del condado

Ventura y áreas del interior del sur de California

San Diego y sus sectores interiores

Valles interiores del norte de California

Valle Central, donde también se esperan temperaturas muy superiores a las normales.

Las autoridades recomiendan hidratarte, reducir la actividad física durante las horas de mayor calor y buscar lugares frescos si tu vivienda no tiene una forma adecuada de enfriamiento.

Y hay una razón para tomárselo en serio. Cuando las temperaturas nocturnas permanecen altas, tu cuerpo tiene menos oportunidad de recuperarse del calor acumulado durante el día.

Además, las condiciones secas pueden aumentar el peligro de incendios en determinadas zonas. AccuWeather advierte de un riesgo elevado de incendios forestales en el sur de California asociado a la combinación de calor, sequedad y posibles vientos.

Octubre debería traer otro ritmo: mañanas frescas, tardes más suaves y, finalmente, la sensación de que el verano quedó atrás. Esta vez California no parece estar de acuerdo.

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