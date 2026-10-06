Quién es Alicia Labrador, la empresaria venezolana arrestada por la CBP en Miami-Dade

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Foto: Bluestork / Shutterstock

Alicia Labrador, una reconocida empresaria venezolana, fue detenida en Miami-Dade por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). A pesar de sus emprendimientos en Estados Unidos y, según su abogada, una solicitud de asilo pendiente, ahora enfrenta un proceso de deportación.

De acuerdo con Univision 23, estación con sede en Miami, la mujer fue arrestada en Doral cuando dejaba a su hija de 16 años en casa de una amiga.

La CBP determinó tras una investigación que Alicia Del Valle Labrador Ferreira permaneció en el país después de cumplir el periodo autorizado, luego de su entrada legal, agregó el medio.

Sin embargo, su abogada sostiene que la venezolana cuenta con una documentación que respalda su estatus migratorio, incluyendo una solicitud de asilo.

¿Quién es la empresaria Alicia Labrador, detenida por la CBP?

Alicia Labrador es una empresaria vinculada desde hace años al sector de la estética. En Estados Unidos fundó Aliestetic, una compañía con servicios de estética y medicina estética que opera en el sur de Florida. En su cuenta de Instagram tiene más de 427 mil seguidores.

La propia emprendedora explica en su sitio web que comenzó su trayectoria profesional en Venezuela y posteriormente llegó a Estados Unidos, donde trabajó inicialmente en spas antes de avanzar hacia puestos de coordinación y liderazgo. Actualmente se presenta como CEO de Aliestetic.

Los registros corporativos de Florida también identifican a Alicia Labrador como administradora de Aliestetic USA, LLC, una empresa registrada en el estado desde 2016.

Además de su actividad empresarial, Labrador ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas de Doral, según reportes de medios.

¿Qué dice la abogada de Alicia Labrador?

Ros Ana Guillén, abogada de la venezolana, afirma que su clienta ingresó legalmente a Estados Unidos en 2016.

Citada por Univision 23, explicó que Alicia Labrador mantiene una solicitud de asilo pendiente y que al momento de su arresto tenía un permiso de trabajo válido y una licencia de conducir vigente. También asegura que no tiene antecedentes penales.

Sn embargo, la CBP señala que Labrador se encontraba ilegalmente en el país, ya que violó las condiciones de su admisión. La agencia de inmigración trasladó a la empresaria a la estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach para su procesamiento.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) expone en su portal web que contar con una solicitud de asilo pendiente y una autorización para trabajar no equivale por sí mismo a tener una residencia permanente ni a quedar fuera de cualquier procedimiento migratorio.

Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ) explica que si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inicia un proceso de remoción, a partir de ese procedimiento un juez puede determinar si la persona; en este caso Alicia Labrador, es removible y evaluar las solicitudes de alivio o protección que correspondan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.