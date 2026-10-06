Nueva York declara estado de emergencia por brote de sarampión: ¿qué significa?

La medida amplía y agiliza la respuesta frente al sarampión. Foto: Shutterstock

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia por desastre ante el aumento de casos de sarampión. El anuncio se produjo después de que las autoridades sanitarias confirmaran 108 casos en el reporte más reciente, difundido el 3 de octubre.

Según el documento, publicado en el portal del Departamento de Salud de Nueva York (NYSDH), siete de los infectados corresponden a la ciudad de Nueva York y 101 al resto del estado.

“Tras revisar los datos más recientes sobre los casos de sarampión, declaro el estado de emergencia por desastre para reforzar nuestros esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad”, anunció Kathy Hochul, de acuerdo con el sitio oficial del gobierno de Nueva York.

También recalcó que el sarampión, que en un primer síntoma puede confundirse con una gripe, está atacando especialmente en comunidades rurales con bajas tasas de vacunación. En este sentido, la medida busca acelerar la capacidad de las autoridades para vacunar, detectar casos y contener la transmisión.

Según los reportes, 92 casos fueron identificados desde el 15 de julio en este tipo de zonas. Durante ese período, los departamentos locales de salud administraron más de mil dosis de la vacuna triple viral MMR.

Precisamente en julio, Estados Unidos registró su peor brote de sarampión en 35 años. En los últimos siete meses se han reportado 2 mil 318 casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué significa el estado de emergencia en Nueva York por el brote de sarampión?

El objetivo primordial de un estado de emergencia, por cuestiones de salud, es ampliar y agilizar las herramientas disponibles para responder al brote de sarampión.

Con su orden ejecutiva, la gobernadora Kathy Hochul amplía el grupo de profesionales que pueden administrar vacunas contra el sarampión. Asimismo, se incorporan paramédicos, proveedores avanzados de servicios médicos de emergencia, farmacéuticos y parteras, además de los profesionales que ya estaban autorizados.

Incluso, según instruye el comunicado del gobierno de Nueva York, el estado de emergencia también permite que los enfermeros soliciten pruebas para detectar sarampión, una función que anteriormente estaba reservada a los médicos.

En esencia, el propósito es facilitar la identificación de personas posiblemente infectadas y acelerar las medidas de control. Además, las vacunaciones MMR deben reportarse a los registros estatales o de la ciudad de Nueva York dentro de un plazo de 72 horas.

“Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos y apoyarán a nuestros colaboradores comunitarios”, aseveró Hochul, precisando que el estado de emergencia estará vigente, por ahora, hasta el 4 de noviembre.

¿Qué complicaciones puede causar el sarampión?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona infectada puede transmitir la enfermedad “desde cuatro días antes de que aparezca la erupción hasta cuatro después de que lo haya hecho”.

Asimismo, el NYSDH advierte que el virus puede permanecer en el aire de una habitación hasta dos horas después de que una persona infectada se haya marchado.

Entre sus posibles complicaciones están la neumonía, encefalitis, hospitalización, aborto espontáneo, parto prematuro y muerte.

La principal herramienta de prevención, como lo acentuó la gobernadora Kathy Hochul, continúa siendo la vacuna MMR. El NYSDH señala que una dosis ofrece aproximadamente 93% de protección contra el sarampión y dos dosis alrededor de 97%.

Ante síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y una erupción que suele comenzar en el rostro, las autoridades sanitarias aconsejan llamar antes de acudir a un centro médico, de modo que puedan adoptarse medidas que eviten exponer a otras personas.

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