Frenan las multas millonarias a inmigrantes con orden de deportación: que pasa con las ya emitidas

La decisión trae alivio, aunque no cierra el asunto. Foto: AFP

Las multas diarias de 998 dólares quedaron en pausa para inmigrantes con orden final de deportación, luego de que un juez federal de Boston suspendió las reglas con las que el gobierno las imponía mientras se resuelve una demanda.

La decisión concluyó que esas sanciones probablemente no cumplen con la ley, porque se aplicaron sin revisar la situación de cada persona, según el fallo del juez George O’Toole.

El fallo se dio a conocer el 5 de octubre de 2026 y frena un cobro que se acumulaba por cada día que la persona seguía en el país después de su orden de salida, con deudas de casi un millón 800 mil dólares en algunos casos. El gobierno emitió más de 103 mil multas por unos 84 mil millones de dólares, de acuerdo con un comunicado del DHS de julio.

Para quienes tienen una de esas cartas en casa, la decisión trae alivio, aunque no cierra el asunto. La pausa no borra la deuda, solo impide que el gobierno la cobre mientras el juicio sigue abierto, y deja varias dudas prácticas sobre plazos y pagos que conviene resolver con asesoría legal.

¿Qué pasa con las multas que ya fueron enviadas?

La suspensión alcanza a las reglas del gobierno y a todas las multas emitidas después del 27 de junio de 2025, según los abogados de Public Justice, una de las organizaciones que presentaron la demanda. En su lectura del fallo, el gobierno no puede hacer efectivas esas sanciones mientras el caso avance.

El juicio continúa y todavía no hay una sentencia final, de modo que la situación de cada multa depende de cuándo se emitió y de lo que se decida más adelante. Con la información disponible, el panorama queda así.

Multas posteriores al 27 de junio de 2025. Están en pausa y no pueden cobrarse por ahora

Están en pausa y no pueden cobrarse por ahora Multas anteriores a esa fecha. Los demandantes no las incluyen en la suspensión

Los demandantes no las incluyen en la suspensión Multas que la persona pagó. La decisión no dice nada sobre devoluciones

La decisión no dice nada sobre devoluciones Multas futuras. El juez aclaró que su orden no le impide al gobierno imponer sanciones

Una multa en pausa sigue existiendo en el expediente de la persona y podría reactivarse si el gobierno gana el caso o consigue que un tribunal superior revierta la suspensión. El DHS no hizo comentarios de inmediato sobre el fallo, según reportó Reuters, por lo que la carta no debe eliminarse ni darse por resuelta.

¿Qué debe hacer quien recibió una notificación de cobro?

El primer paso es no ignorar la carta, aunque el cobro esté detenido. Para las multas emitidas después del 27 de junio de 2025, la persona tenía 15 días hábiles para apelar ante un supervisor del DHS, según una guía del Immigrant Legal Resource Center publicada en marzo, antes del fallo. Esta organización, que también es demandante en el caso, trabaja con inmigrantes, grupos comunitarios y abogados.

Una sola entrada ilegal a Estados Unidos puede cambiar tu vida para siempre.

Si cruzas sin estatus legal, puedes enfrentar:

– Deportación inmediata

– Multas definitivas de miles de dólares

– Prohibición permanente de reingreso

No arriesgues tu futuro. Toma decisiones basadas en… pic.twitter.com/SVK9UfVNqE — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 2, 2026

La decisión del juez no aclara si ese plazo sigue corriendo durante la pausa, así que lo prudente es actuar como si siguiera vigente hasta que un abogado diga lo contrario. Estas son las medidas que ayudan a proteger el caso.

Guardar la carta y el sobre. La fecha de envío sirve para saber si la multa entra en la suspensión y para contar los plazos

La fecha de envío sirve para saber si la multa entra en la suspensión y para contar los plazos Consultar antes de pagar. Un pago hecho durante la pausa podría ser difícil de recuperar

Un pago hecho durante la pausa podría ser difícil de recuperar Responder por escrito si el plazo sigue abierto. La guía recomienda enviar la respuesta por correo certificado o exprés y conservar el número de rastreo

La guía recomienda enviar la respuesta por correo certificado o exprés y conservar el número de rastreo Reunir pruebas de los trámites en curso. Recibos de solicitudes, citas con ICE y órdenes de supervisión muestran que la persona no se quedó por decisión propia

La consulta legal pesa más en un momento en que cada vez menos inmigrantes consiguen un abogado antes de enfrentar su caso. Quien ofrezca “cancelar” la multa a cambio de un pago rápido merece desconfianza, sobre todo después de fraudes como el de la familia que perdió casi 12 mil dólares con un abogado de inmigración falso.

¿Por qué el juez considera que las multas probablemente son ilegales?

La ley permite multar solo a quien no salió del país de forma voluntaria o intencional, y el juez encontró que el gobierno enviaba las sanciones sin revisar ese punto en cada caso. Los formularios nuevos traían casillas marcadas, sin hechos ni pruebas sobre la persona multada. El fallo también señala que las reglas entraron en vigor sin el periodo de comentarios del público que exige la ley.

Las dos mujeres que demandaron, una manicurista y una obrera que viven en Massachusetts y Florida, ilustran el problema. Una de ellas recibió una multa de cerca de un millón 800 mil dólares mientras estaba bajo supervisión de ICE, y después fue admitida como residente permanente. El juez consideró que cobrarles esas sumas las llevaría a la insolvencia.

¿Qué eran las multas de 998 dólares diarios?

La sanción se aplicaba a personas con una orden final de salida, que puede originarse en alguna de las razones legales más comunes de una deportación, como faltar a una audiencia. La ley que la permite existía desde hace años, y los demandantes la describen como una disposición que llevaba mucho tiempo sin aplicarse.

En junio de 2025 el gobierno simplificó el proceso. Eliminó el aviso previo de 30 días, autorizó enviar las multas por correo ordinario y acortó el trámite para impugnarlas. Esos cambios son los que el juez dejó en suspenso. El DHS ofrece perdonar las multas a quien salga del país mediante la aplicación CBP Home, una decisión con consecuencias migratorias serias que conviene revisar con un abogado antes de tomarla.

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