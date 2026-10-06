Antes de pedir la ciudadanía: errores en la solicitud N-400 que pueden costarte caro

Mentir u omitir información sobre faltas o delitos es muy grave. Foto: AFP

Los aspirantes a la ciudadanía de EE. UU. tienen que presentar el formulario N-400, una solicitud que pregunta por todas las faltas que han cometido a lo largo de su vida, incluidas las que fueron borradas de su historial, las que ocurrieron antes de los 18 años y los arrestos que nunca llegaron a cargos.

Dejar fuera uno de esos datos puede llevar a que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) niegue la naturalización, aunque la falta original no fuera motivo de rechazo, según las instrucciones del formulario.

Las consecuencias de una omisión no siempre terminan con el trámite, porque lo escrito en el formulario y lo dicho en la entrevista puede revisarse muchos años después del juramento. Arrestos no mencionados, alias e identidades distintas figuran entre los motivos que el gobierno ha citado en demandas para revocar ciudadanías concedidas tiempo atrás.

La ley, sin embargo, no trata cualquier equivocación como fraude y exige al gobierno pruebas sólidas para quitar una ciudadanía. Quien está por presentar su solicitud cuenta además con varias vías para revisar su propio historial antes de enviarla y llegar a la entrevista sin sorpresas.

¿Qué casos muestran lo que puede costar un error?

El ejemplo más reciente llegó el 5 de octubre de 2026, cuando el Departamento de Justicia anunció 40 demandas para quitarles la ciudadanía a personas naturalizadas, presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre, según un comunicado del Departamento de Justicia. Varias se apoyan en datos que los acusados habrían ocultado o falseado durante su trámite.

Uno de esos casos es el de un hombre que, según la demanda, usó una licencia de Texas con el nombre y los datos de un ciudadano estadounidense y fue arrestado varias veces por delitos de drogas bajo esa identidad. Al pedir la naturalización en 2010, ocultó tanto el alias como sus antecedentes. En otro caso, el de un hombre que se naturalizó en 2009 con una segunda identidad, fueron las huellas dactilares las que permitieron al gobierno concluir que dos solicitudes migratorias distintas eran de la misma persona.

El patrón se repite en un comunicado anterior del mismo departamento, de julio, con diez demandas. Una de ellas señala a un ciudadano de origen mexicano que habría tergiversado su arresto por portar un arma oculta y por robo mayor, y que en 1998 se declaró culpable de dar información falsa en su solicitud. Otra acusa a un hombre de comprar documentos de identidad a otro ciudadano mexicano y presentarlos durante su trámite.

En ambos comunicados, el Departamento de Justicia aclara que se trata de acusaciones y que ningún tribunal ha determinado todavía la responsabilidad de las personas señaladas.

¿Qué hay que declarar en la solicitud, aunque parezca un asunto cerrado?

Las instrucciones del formulario N-400 piden reportar todas las faltas cometidas, no solo las condenas. El documento advierte que, si la persona no las menciona, USCIS puede negar la naturalización aunque la falta original no fuera motivo para rechazar la solicitud. Estos son los casos que más confusión generan.

Delitos que fueron borrados del historial o que recibieron un perdón

Faltas cometidas antes de cumplir 18 años

Arrestos o detenciones en cualquier país, incluso si nunca se presentaron cargos

Casos relacionados con violencia doméstica o con manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas

Las multas de tránsito comunes son la excepción. Las instrucciones indican que no hace falta entregar documentos sobre incidentes de tránsito, a menos que hayan tenido que ver con alcohol o drogas, hayan terminado en un arresto o hayan causado lesiones graves a otra persona.

La entrevista pesa tanto como el formulario. Mentir bajo juramento ante un oficial para obtener un beneficio migratorio impide demostrar buen carácter moral, incluso si el dato no hubiera cambiado el resultado, según el Manual de Políticas de USCIS. El manual señala que el caso más común es no revelar antecedentes penales, aunque también ocurre con ausencias del país, residencia, estado civil, empleo o impuestos.

We already have a few "pathways".



Ways people become citizens



Birth. People born in the United States and subject to its jurisdiction are citizens under the Fourteenth Amendment. People born abroad can also be citizens at birth if at least one parent is a U.S. citizen and the… — Peter Koski (@PeteKoski0417) October 5, 2026

¿Cualquier error puede hacer perder la ciudadanía?

Para revocar una ciudadanía por la vía civil, el gobierno debe acudir a una corte federal y presentar pruebas claras, convincentes e inequívocas, que no dejen dudas, de acuerdo con el capítulo del manual sobre revocación. Cuando el motivo es haber ocultado o falseado un dato, debe demostrar que la persona lo hizo de forma deliberada, que el dato era relevante y que la ciudadanía se obtuvo gracias a eso.

La Corte Suprema marcó un límite parecido para la vía penal en 2017. En el caso Maslenjak contra Estados Unidos determinó que el gobierno debe probar que el acto ilegal influyó en la obtención de la ciudadanía. La Corte advirtió que, de lo contrario, un fiscal podría revisar los papeles de alguien y acusarlo años después por callar algo tan menor como una multa por exceso de velocidad.

El manual añade una protección importante: el gobierno en general no puede quitarle la ciudadanía a quien cumplía los requisitos cuando la obtuvo y cometió un delito después. Ese matiz importa en medio de la ofensiva del gobierno para quitar la ciudadanía a naturalizados, que busca multiplicar este tipo de demandas.

¿Cómo revisar el historial antes de enviar el N-400?

El mejor momento para detectar un dato olvidado es antes de firmar la solicitud. Hay tres consultas que permiten a la persona ver lo mismo que verá el gobierno al revisar su caso.

El historial del FBI. El resumen de historial de identidad reúne la información de huellas relacionada con arrestos. Cuesta 18 dólares, lo pueden pedir ciudadanos y residentes permanentes, y se solicita en línea o por correo. También permite pedir una corrección si hay un error.

El resumen de historial de identidad reúne la información de huellas relacionada con arrestos. Cuesta 18 dólares, lo pueden pedir ciudadanos y residentes permanentes, y se solicita en línea o por correo. También permite pedir una corrección si hay un error. El historial de viajes. El sitio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permite consultar el historial de viajes, según USCIS. Sirve para comprobar las fechas de entradas y salidas del país que pide el formulario.

El sitio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permite consultar el historial de viajes, según USCIS. Sirve para comprobar las fechas de entradas y salidas del país que pide el formulario. El expediente migratorio propio. Cualquier persona puede pedir sus registros a USCIS. Desde enero de 2026 la solicitud se hace solo en línea, y pedir documentos específicos resulta más rápido que pedir el expediente completo.

Con esos documentos en mano, conviene comparar lo que dicen con lo que se declaró en trámites anteriores, como la Green Card, para que las respuestas coincidan. Ante un arresto antiguo, un caso cerrado o cualquier duda sobre qué responder, lo más seguro es consultar a un abogado de inmigración antes de enviar el formulario, no después.

La revisión previa también cuida el bolsillo, porque el costo de la ciudadanía y otros trámites de USCIS supera los 700 dólares. USCIS tampoco aprueba el trámite mientras la persona esté en libertad condicional o con una sentencia suspendida, así que en esos casos conviene esperar.

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